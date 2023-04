En torno a "Shadow King", Bob Dylan vuelve con disco y documental

A partir del recital por streaming "Shadow Kingdom", realizado en junio de 2021, el artista Bob Dylan publicará un nuevo disco y un largometraje a lanzarse respectivamente el 2 y el 6 de junio próximos.

En “Shadow Kingdom”, el Premio Nobel, de 81 años, estuvo acompañado por el guitarrista Buck Meek, la bajista Janie Cowan y el acordeonista Shahzad Ismaily para abordar nuevas versiones de "Queen Jane Approximately", "The Wicked Messenger", "Forever Young" o "It's All Over Now, Baby Blue".

La publicación del álbum y el filme documental coinciden con la gira mundial en curso "Rough and Rowdy Ways" que se extenderá hasta 2021 y que actualmente lo tiene en Japón antes de emprender una recorrida por escenarios europeos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con información de Télam