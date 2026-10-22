"La bloquea": la advertencia de Bonelli en TN sobre la ley de discapacidad

El periodista Marcelo Bonelli analizó en la pantalla de TN el tratamiento legislativo vinculado a los derechos de las personas con discapacidad y advirtió sobre la maniobra del Gobierno nacional en torno a la asignación de recursos. Planteó que, pese a la aprobación de la iniciativa, el oficialismo podría utilizar el proyecto de presupuesto para limitar su impacto real. Según explicó, el desenlace en el Congreso se dio tras varios intentos previos y tensiones políticas. En ese sentido, remarcó la necesidad que tuvo el oficialismo de acompañar la votación frente al reclamo social y legislativo.

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El cambio de postura oficial y el reclamo por los fondos

Al referirse al debate parlamentario, Bonelli señaló que la aprobación representó un revés para la postura original de la gestión nacional. "De alguna manera le torcieron el brazo al gobierno, porque el gobierno desde el minuto uno tuvo una actitud de maltrato y de recorte para el sector discapacidad", afirmó.

El conductor recordó además los antecedentes de la discusión legislativa: "Después de un veto presidencial de la ley de discapacidad, la ley se trató dos veces. Finalmente, ayer los libertarios tuvieron que acompañar los reclamos y avalar una ley que reconoce los derechos de las personas con discapacidad", explicó sobre el respaldo a la iniciativa.

La advertencia por el presupuesto como atajo

Pese a destacar que la norma sancionada "está muy bien" y respondía a lo requerido por el sector, Bonelli alertó sobre un mecanismo presupuestario que podría contradecir lo votado en el recinto. "Hay un artículo en el presupuesto que de aprobarse es como que bloquea toda la ley, atención", enfatizó.

En su análisis, el periodista detalló la contradicción que podría generarse entre dos normativas vigentes: por un lado, una ley que establece la ayuda y la normalidad para el sector, y por el otro, un presupuesto que define un recorte. "¿Qué es lo que va a prevalecer? No vaya a ser que el gobierno vaya a ese esquema para después desconocer la ley como hizo con la ley universitaria", advirtió.

Hacia el cierre del análisis, se remarcó en el piso que la discusión presupuestaria se perfila como una herramienta para frenar la ejecución de los fondos en la práctica, lo que abriría un escenario de disputa en torno a la efectiva implementación de las partidas destinadas a la discapacidad.