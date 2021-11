Tomás Fonzi y Gastón Soffritti se entusiasman con "aprender mucho" en su debut en MasterChef

(Por Martín Olavarría).- Los actores Gastón Soffritti y Tomás Fonzi se lanzan a las hornallas como parte de la nueva camada de famosos de "MasterChef Celebrity", que inicia su tercera edición este lunes a las 21.30 por Telefe, y en charla con Télam avisaron que encaran la propuesta con entusiasmo por "aprender" y con "fe" para superar los diferentes desafíos.

Como ya es habitual, el certamen televisivo que en sus primeras dos temporadas hizo récords de rating tendrá a Santiago del Moro como conductor y a los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui como los exigentes jurados.

Estará en juego el premio de un millón y medio de pesos y el título de campeón o campeona que ya ostentan los ganadores anteriores, Claudia Villafañe y Gastón Dalmau.

"No deja de ser una competencia pero voy a competir conmigo mismo para poder superarme. No sé si la competitividad significa estar a los codazos, pero no es mi estilo", apuntó con humildad Fonzi, quien contó que "se da maña" con algunos platos y reconoció que tendrá mucho por aprender, uno de los factores que más lo sedujo para participar.

En tanto, a Soffritti le interesó "la gran exposición que tiene" "MasterChef" "por ser el programa más visto de la TV argentina", y añadió que había aceptado rápidamente la invitación del reality porque siempre le gustó la cocina y tiene familiares involucrados en el sector.

- Télam: ¿Qué es lo que más les interesa del programa?

- Tomás Fonzi: Que sea un certamen técnico. Y ahora lo compruebo estando desde adentro. Claro que es un programa de TV y está en juego la personalidad de cada uno, pero es un certamen de cocina, en definitiva. Lo que termina definiendo es cómo presentás tu plato y lo que refleja de cada uno.

- Gastón Soffritti: La dinámica, que está buena porque sirve para aprender un montón. La adrenalina que te genera.

- T: ¿Con qué habilidades culinarias llegan a la competencia? ¿Se tienen fe?

- TF: La fe es lo último que se pierde. Me gusta la comida de determinada manera, pero hay un abismo de distancia para ejecutarlo. Charlé con anteriores participantes y me contaron que lo que te llevás es aprender, porque terminás el programa habiendo aprendido un montón. También es una vidriera muy importante: hay mucha exposición y no hay muchas maneras de pilotear quién es uno y tu personalidad.

- GS: Me tengo fe. Es una competencia súper dura y difícil. Porque cocinás cosas que no estás acostumbrado. Pero me doy maña en general, no es que no sé nada de nada. Cuando pase a un nivel un poco más complejo se me va a complicar. Hay que estudiar, ver videos, mirar chefs de varias partes del mundo porque te piden muchas comidas de otros países.

- T: ¿Tienen platos favoritos que no sepan cocinar y les gustaría aprender?

- TF: Me fascinan los platos que quizá no tenemos tanto en nuestro código cultural. Comida árabe, oriental, vietnamita... platos con yogurt natural con menta, leche de coco, los agridulces.

- GS: También. Platos complejos de cocina asiática, tailandesa o hindú. Sabores que no tenemos tanto en mente, con más condimentos y especias.

- T: ¿Y los que mejor les salen?

- GS: Me tengo mucha fe con la comida mediterránea; todo lo relativo a pescados, mariscos, risotto. Me defiendo con las pastas y platos italianos y españoles.

- TF: Empanadas o una buena salsa para las pastas. Me doy maña con las carnes. Tengo un lema que es "lo que sea, pero dorado y crocante". Con algo un poco más complejo no sé si me manejo tanto, pero iremos viendo. Igual es una competencia amateur: somos todos actores, artistas, deportistas y periodistas.

- T: ¿Tienen familiares de quienes hayan aprendido?

- GS: Vengo de una familia del palo culinario. Si bien no se dedican a eso, mi mamá y mi hermana se recibieron de chef. Y mi papá cocina muy bien.

- TF: Mi mamá está como loca tirándome data todos los días. Y mi papá está más tranquilo pero es buen cocinero, gran asador.

- T: ¿Saben hacer asados?

- TF: Sí, disfruto mucho toda la ceremonia de prender el fuego a las 9 de la mañana y comer a las 2 de la tarde. Y todo lo que lo acompaña: la picadita, el vermut, la charla.

- GS: No soy un gran asador. Con mis amigos no suelo ser el que lo hace. Sé hacer, tengo más o menos idea, pero no soy especialista en eso; me gusta más otro tipo de cocina.

- T: ¿Hay expectativa de pasarla bien con el resto de los participantes? ¿Ya conocían a algunos?

- GS: Tengo mucha expectativa de que va a estar bueno, de pasarla bien y de aprender bastante. No conozco a muchos. Alguna vez me crucé a "Tití" Fernández, Mica Viciconte y Luisa Albinoni, pero no con relación cercana. Al que más conozco es a Tomás, pero es un lindo grupo.

- TF: Sí, hemos trabajado ya con Gastón y tenemos la mejor onda. La conozco además a Charlotte y es una masa. Está el "Negro" Enrique, que también es de zona sur y es campeón del mundo, así que se me eriza la piel de solo estrechar su mano. Hay un lindo grupo humano.

- T: ¿Eran seguidores de "MasterChef"?

- TF: Los domingos era una actividad fija ver la gala de nominación, estaba atornillado frente a la tele.

- GS: Vi la primera temporada, que tocó en pandemia, porque siempre me gustó mucho la cocina.

- T: ¿Qué pensaron cuando les propusieron participar?

- TF: Hubo un primer contacto y una pausa bastante larga en la que estuve considerándolo. Faltando una semana para el comienzo de las grabaciones volvieron a comunicarse y me pasó que, con la posibilidad medio vaga, pensaba que sería divertido. Pero teniendo que contestar por sí o por no, estuve un día y medio muerto de miedo, con pavor, casi paralizado sin contestar ni saber qué hacer. Porque, más allá de ser entrevistado, es la primera vez que participo en un programa: ser yo el personaje, sin interpretar un rol guionado, nunca me había pasado. Descubrir quién soy yo públicamente es medio extraño.

- GS: Cuando me llegó la propuesta no dudé demasiado y me metí directamente. Estaba terminando con una película y me parecía divertido cambiar por algo que no tenía mucho que ver con eso. Me gusta estar cambiando todo el tiempo y no sentir que estoy haciendo siempre lo mismo.

Con información de Télam