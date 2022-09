Shows musicales y teatro del fin de semana

VIERNES 30

MÚSICA

- Orquesta Juan de Dios Filiberto con Juan Ernesto Cuacci (piano) y Pablo Agri (violín) como solistas invitados. Auditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) 20hs. Entrada Libre.

- Vanesa Martin (cantautora española) Tour Argentina 2022.

Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857) 20.30hs.

- Daniel Melingo presenta Opera Linyera. CC 25 de Mayo (Triunvirato 4444) 20hs.

- Molotov (rock). Estadio Luna Park (Madero 470) 21hs.

- Fito Páez (rock). Tour El Amor 30 años después del Amor.

Movistar Arena (Humboldt 450) 21hs.

- Diego Frenkel (rock, canciones) presenta Medusas. Café Berlín (Av. San Martín 6656) 20.30hs.

- Karina Corradini (jazz) Swing City (Scalabrini Ortiz 103) 23.30hs

- Orozco Barrientos (canción, folclore). La Casa del Árbol (Av. Córdoba 5217) 21hs.

- Mal Pasar (rock). Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806) 20hs.

- Fiesta Calor. Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806) 23.50hs.

- Desmadre Orkesta (fanfarria festiva). Café Berlín (Av. San Martín 6656) 23.30hs.

- Mariu Fernández & Banda (jazz). Bebop Club (Uriarte 1658) 20hs.

- Orquesta Brazofuerte (hot y swing). Bebop Club (Uriarte 1658) 22.30hs.

- Ezequiel Valdez Trío. Bebop Club (Uriarte 1658) trasnoche

- Dúo Di Vincenzo-Corach / Bordonasnocromo / Siniestra / Pampa Trash / Ariel Prat. CAFF (Sánchez de Bustamante 772) 21hs.

- Teresa Parodi (folclore). Torquato Tasso (Defensa 1575) 22hs

- Juan Abregú. La Trastienda (Balcarce 460) 20.30hs.

- Diosque, Zencilia Ming y Walter Lezcano (música y poesía) ciclo Suban. La Cúpula del CCK (Sarmiento 151) 20hs. Entrada Libre.

- Jo Alcobruni (voz y bandoneón). Café Vinilo (Estados Unidos 2483) 21hs.

-Verónica Sala Quinteto. Thelonious Club (Nicaragua 5549) 20 y 22.30hs.

- José Luis Aguirre (folclore) presenta Suelto. Niceto Club (Niceto Vega 5510) 20hs.

- Bresh. Niceto Club (Niceto Vega 5510) 23.50hs.

- Cochecama. La Tangente (Honduras 5317) 20hs.

- Los Peyotes + Los Bilis + Los Totales. La Tangente (Honduras 5317) 23.50hs

Música Clásica

- Los Siete Pecados Capitales/El Castillo de Barbazul (ópera)

Teatro Colón (Libertad 623) 20hs

- La Guerra de los Mundos. Dirección de escena: Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob - Composición y dirección musical: Gabriel Chwojnik. Sala CETC Teatro Colón (Libertad 623) 20hs

TEATRO

- "Bodas de sangre" - Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) 20hs.

Autoría: Federico García Lorca - Dirección: Vivi Tellas - Actúan: María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani, Laura Nevole, María Inés Sancerni, Claudia Cantero, Maruja Bustamante, Florencia Bergallo, Agustín Daulte, Julián Ekar, Rita Pauls, Nadia Sandrone, María Soldi, Max Suen, Mbagny Sow - Bailarines: Pablo Lugones, Eugenia Roces - Cantaora: Nina Loureiro

- "La Pilarcita" - El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960) - 20hs

Dramaturgia y dirección: María Marull - Actúan: Pilar Boyle, Julia Catala, Mercedes Moltedo y Francisco Ruiz Barlett.

- "Monte Chingolo" - Teatro El Popular (Chile 2080) 20hs.

Autores: Leonel Giacometto y Alejandro Viola - Dirección: Alejandro Viola - Elenco: Elvira Massa – Martha Rodríguez - Junior Pisanú.

- "Cartas a mi hijo Federico" - Crisol Teatro ((Malabia 611) 21hs.

Dramaturgia, Dirección y Actuación: María Marta Guitart

- "Sudor Animal" (danza aérea y acrobacia) - Club de Trapecistas Estrella del Centenario (Ferrari 252) 22:30 hs.

Actuación, Dirección y Dramaturgia: Compañía Desdobladas.

- "Plastificame el metaverso" - Area 623 (Pasco 623) 21.30hs

Idea: Estefanía Bianchi - Dirección y coreografía: Agustín Julián Álvarez - Intérpretes: Estefanía Bianchi, Lourdes Dakak, Silvia Mancha y Ángela Epuyao.

- "No tengo tiempo" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20hs

Autoría: María Pía López - Dirección: Cintia Miraglia - Actúan:

Carolina Guevara y Leticia Torres.

- "Zully, recuerdo de visita" - El Brío (Av. Álvarez Thomas 1582) 21hs.

Dramaturgia: Gabriel Conlazo y Flora Ferrari - Dirección: Gabriel Conlazo - Actúa: Flora Ferrari

- "Engañando a la pena" - El Crisol Teatro (Malabia 611) 21hs

Dirección: Andrés Binetti y Martín Ortiz - Actúan: Juan Bautista Fernandini, Florencia Montero, Ailin Reggiani y Nicolás Sáenz Valiente

- "Yo soy Don Quijote de La Mancha" - Sala Inda Ledesma del Espacio Experimental Leónidas Barletta (Diagonal Norte 943) - 20hs

Dramaturgia: José Ramón Fernández -Dirección: Jorge Eines - Actúan: Claudio Garófalo y Florencia Lorenzo.

- "Sansaru" -Aérea Teatro (Bartolomé Mitre 4272) 22hs

Dramaturgia y Dirección Magy Ganiko -Actúan: Matías Ibañez, Lucas Maíz y Antonio Morales.

- "Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.

Dramaturgia y dirección María y Paula Marull -Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

- "La guerra de las cuatro batallas - Teatro Multiescena CPM (Av. Corrientes 1764) 20hs.

Dramaturgia y Dirección: Rubén Mosquera - Actúan: Amanda Bon, Ayelén López Piraino, Camila Torres, Paloma Cacciavillani, Malena Bruzzo, Sol Premat, Mariana Moschetto, Gabriela Salgado, Laura Moreira, Giancarlos Santos, Mario de Luca

- "Tormentosa convivencia - El Método Kairos (El Salvador 4530) 20:30hs.

Autor: Oscar Viale - Dirección: Federico Jiménez - Elenco: Jorge Cavaciocchi, Walter Muni, Beatriz Muñoz, M. E. Heyaca, Juan Cruz Wenk

- "La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus" - El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960) 22.30hs

Dramaturgia: Diego Carreño y Gabriel Wolf - Dirección: Gabriel Wolf, Actúa: Diego Carreño.

- "Shamrock" - Teatro Becket (Guardia Vieja 3556), 20hs.

Autoría: Brenda Howlin - Dirección: Nano Zyssholtz -Actúan: Alejandro Gigena, Carolina Setton, Justina Grande y Pablo Kusnetzoff.

-"Geografías" - Patio de Actores (Lerma 568) 20.30hs

Dramaturgia: Leandro Airaldo - Dirección: Marcelo Moncarz - Actúan: Cecile Caillón, Nicolás Asprella.

-"La última receta" -La Gloria (Yatay 890) 21hs.

Dramaturgia y dirección: Gustavo Moscona - Actúan: Mariela Bonilla, Rafaela Gamba, Pablo Olarticochea y Oscar Souto.

- "Habitación Hamlet" - Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543) - 20hs. Repite sábados y domingos 19.30hs.

Actuación y Dirección: Pompeyo Audivert.

- "Esa mujer" - Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027) 20.30hs

Dramaturgia y dirección: Diego Ferrando - Actúan: Carolina Valmayor, Ernesto Falcke, Agustín Vanella

- "El silencio de la carne" - Nün Teatro Bar (Juan Ramírez de Velasco 419) 23hs.

Autoría y Dirección: Jorge Thefs - Performers: Agustina Barzola Würth y Jorge Thefs

- "Aquellas mujeres" - Espacio Callejón (Humahuaca 3759), 20hs.

Autoría: Sebastián Irigo y Teresa Donato - Dirección: Sebastián Irigo - Actúan: Victoria Bertone, Mara Guerra, Graciela Muñiz y Carolina Pfaffenbauer.

- "Mi madre, mi novia y yo" - Paseo La Plaza (Corrientes 1660) 22hs.

Autora: Mechi Bove - Dirección: Diego Reinhold - Actúan: Vicky Almeida, Sebastián Presta y Graciela Tenenbaum

- "La vis cómica" - Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20hs.

Autor y Dirección: Mauricio Kartum - Actúan: Luis Campos, Cutuli, Stella Galazzi y Horacio Roca.

- "La boca amordazada" - Área 623 (Pasco 623) 21hs.

Autoría: Patricia Zángaro - Intérpretes: Estel Gómez - Dirección: Gustavo Insaurralde

-"El alemán que habita en mí" - El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960) 22hs.

Dramaturgia y dirección: Alejandro Genes Radawski - Actúan: Lujan Bournot, Natalia De Elía, Cecilia De Paoli, Valen Gagliardi, Carlos Kusznir, Milagros Plaza Díaz.

SÁBADO 1

MÚSICA

- Jairo (canciones) presenta 50 Años de música. Estadio Luna Park (Madero 470) 21hs.

-Delfina Oliver Quinteto (jazz). Bebop Club (Uriarte 1658) 20hs.

- Acorazado Potemkin, Nadia Larcher y el dúo Mateiguaira en Festival Puentes de Agua. Centro Kultural Trivenchi (Av. Caseros 1712), 20hs.

- Néstor Fabián, Ana Fontán y Ariel Ardit en Por siempre tango.

Teatro Avenida (Avenida de Mayo 1222) 21hs.

- La Foca Funk 4 (funk). Bebop Club (Uriarte 1658) trasnoche.

- Rodolfo Mederos + Falú y Mouguilevsky (tango, folclore)

Torquato Tasso (Defensa 1575) 22hs

- Canto 4 (vocal). La Trastienda (Balcarce 460) 23.30hs.

- Lucio Mantel (dirección general) presenta Kamikaze de Spinetta. Auditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) 20hs. Entrada Libre.

- Toto Yulelé (cantautor uruguayo) presenta "Una Casa". Café Vinilo (Estados Unidos 2483) 21hs.

- Hot Five and Hot Seven (jazz). Thelonious Club (Nicaragua 5549) 20 y 22.30hs.

- Pablo Pino (canciones) presenta PinoKR. Humboldt (Humboldt 1856) 20hs.

- Grisel Bercovich (tango) presenta "Traspacielo". Pista Urbana (Chacabuco 874) 17 hs.

- La Orquestonga. La Tangente (Honduras 5317) 20.30hs.

- KIDZ. La Tangente (Honduras 5317) 23.50hs

- Daniel Melingo presenta Opera Linyera. CC 25 de Mayo (Triunvirato 4444) 20hs.

- MAG (R&B). Escenario Juana Azurduy de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 15.30hs Entrada libre.

- Agos Nisi (urbano). Escenario Juana Azurduy de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 16.30hs Entrada libre.

- Juan Ingaramo (cantautor). Escenario Juana Azurduy de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 18hs Entrada libre.

-Toch (fusión). Auditorio Cultura de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 17hs Entrada libre.

- Camionero y Piba (rock) en Festival Noche Lunática

CC Güemes (Güemes 2808, Rosario) 19hs.

- Hipnótica (pop, soft rock). Auditorio Cultura de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 18hs Entrada libre.

- Mily Juarez (folclore) y Toma Hosho. Patio Federal de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 15.15hs Entrada libre.

- Noralía Villafañe, Mario Cabrera y Mono Villafañe (música de Tucumán). Patio Federal de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 17hs Entrada libre.

- Horacio Guarany Hijo (folclore). Patio Federal de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 18hs Entrada libre.

- Los Pérez García. Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806) 19hs.

- La Reina, en vivoi: Dancing Mood + El Mago y la Nueva. DJ: Coneja. Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806) 23.59hs.

- Boanerges. El Teatrito (Sarmiento 1752) 19hs.

Música Clásica

- Orquesta Filarmónica. Teatro Colón (Libertad 623) 17hs

- Mas Trío. Salón Auditorio de la Facultad de Derecho de la UBA (Av Figueroa Alcorta 2263) 16hs.

- Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil "José de San Martin".

Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA (Av Figueroa Alcorta 2263) 18hs.

TEATRO

- "Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.

Dramaturgia y dirección María y Paula Marull -Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

- "Azul de mar" -Crisol Teatro (Malabia 611) 17hs. Dramaturgia y Dirección: Carolina Erlich.

- "Mejor o peor". -Crisol Teatro (Malabia 611) 21hs. Dramaturgia , Dirección y Actuación: Mónica Cabrera.

- "Bodas de sangre" - Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) 20hs.

Autoría: Federico García Lorca - Dirección: Vivi Tellas - Actúan: María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani, Laura Nevole, María Inés Sancerni, Claudia Cantero, Maruja Bustamante, Florencia Bergallo, Agustín Daulte, Julián Ekar, Rita Pauls, Nadia Sandrone, María Soldi, Max Suen, Mbagny Sow - Bailarines: Pablo Lugones, Eugenia Roces -

Cantaora: Nina Loureiro

- "La mujer de antes" - Espacio Callejón (Humahuaca 3759) - 17hs

Autor: Roland Schimmelpfennig - Dirección: Uriel Guastavino, Mayra Carlos y Victoria Solarz - Elenco: Uriel Guastavino, Victoria Solarz, Mayra Carlos, Dante Guastavino y Violeta Brener

- "Rota" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20hs

Autoría: Natalia Villamil - Dirección: Mariano Stolkiner - Actuación: Raquel Ameri

- "Las Marías" - Espacio Salvo (Luis Viale 89) 20.30hs

Dirección General y Autoría: Daniela Ruiz - Actúan: Gabriela Barba Mele y Lorena Cammar

- "Decir te amo es un atentado" - Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 17hs.

Dramaturgia y dirección: Iván Hochman, Jazmín Robles - Actúan: Sofía Chiara Klausen, Azul Araya, Payuca, Veronica Hassan, Walter Jakob, Moe Kaplan Arias, Max Suen.

- "Si tal vez..." - La sede (Sarmiento 1495) 22hs.

Dramaturgia: Eleonora Lotersztein - Dirección: Marcelo Gamarra -

Actúan: Alejandro Stordeaur y Gustavo Levy.

- "El filo de las cosas" (danza aérea y acrobacia) - Club de Trapecistas Estrella del Centenario (Ferrari 252) 20.30 hs.

Actuación, Dirección y Dramaturgia: Compañía Demasiado Gorda.

- "Ovillo de luna" (danza aérea y acrobacia) - Club de Trapecistas Estrella del Centenario (Ferrari 252) 22.30 hs.

Actuación, Dirección y Dramaturgia: Compañía Amor Eterno, "Lago de los cisnes, App"

- "Los miedos" - Teatro El Grito (Costa Rica 5459) - 20hs.

Dirección: Ale Gigena -Actúan: Javier Abril, Débora Nishimoto, Camila Peralta, María Soldi, Max Suen, Luciana Lifschitz, Lautaro Bakir, Sofia Brihet, Magdalena Cambiaso, Yasmin Eisenberg, Román Martino, Franco Quercia - Músicos: Juan Lepiscopo, Federico Pellegrini, Joaquín Vitola

- "De Interpretatione" - Teatro Belisario (Av. Corrientes 1624) 22hs

Dramaturgia e interpretación: Marcelo Savignone.

- "El tipo" - Moscú Teatro (Ramírez de Velasco 535) 20hs

Autoría y actuación: Lisandro Penelas - Dirección: Ana Scannapieco.

- "La noche se está muriendo" - Teatro El Crisol (Malabia 611), 20hs.

Autoría: Martín Ortiz - Dirección Martín Ortiz y Jorgelina Herrero Pons - Actúan: Lorena Szekely y Mario Petrosini.

- "La patria al hombro" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 20hs.

Elenco : Karina Antonelli, Julieta Coria, Jaru Keselman, Lalo Moro, Silvina Muzzanti, Sebastián Pajoni, Juan Subiotto - Dirección: Tatiana Santana - Autoría: Adriana Tursi

- "La mujer de antes" - Espacio Callejón (Humahuaca 3759) 17hs

Autoría: Roland Schimmelpfennig - Dirección: Uriel Guastavino, Mayra Carlos y Victoria Solarz - Actúan: Uriel Guastavino, Victoria Solarz, Mayra Carlos, Dante Guastavino y Violeta Brener

- "Encajado" Fandango Teatro (Luis Viale 108) 20hs

Dramaturgia y dirección: Damián Travaglia - Actúan: Agustina Aguirre Aulestiarte, Nacho Del Vecchio Ramos, Daniela Gallotti, Candelaria Solmesky

- "Canto a Federico. El poeta regresa" (Pequeño concierto para duende y violonchelo) La Gloria (Yatay 890) 19hs.

De y por: María Marta Guitart, con Natalia Macera como chelista en escena.

- "Mi mamá soy yo" - El Tinglado (Mario Bravo 948) 17hs

Dramaturgia y dirección Luciano Cazaux - Actúan: Martina Perret , Ana Praderío y Sofía Maluf.

- "Artista (de mierda) confiesa" - Espacio Lavallén (Solís 1125), 21hs.

Autoría: Rubén De León - Dirección: Juan Manuel Correa, Rubén De León - Actuación: Juan Manuel Correa

- "Lo que quieren las guachas" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 22.30hs

Dramaturgia y dirección: Mariana Cumbi Bustinza - Actúan:

Ornella Fazio, Luciano Crispi, Iti el hermoso, Malena Ratner, Ignacio Peláez y Martina Bajour.

- "Parecen Lápices" - Teatro Vera Vera (Vera 108) - 20.30hs.

Autoría y dirección: Fernando Cellier - Actúan: Ricardo Tamburrano, Cecilia Tognola, Luis González, Daniela Brunfman, Christian García.

- "El chico de la habitación azul" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 17hs.

Autoría: Miguel Ángel Diani - Dirección: Enrique Dacal - Actúan: Hugo Men, Amancay Espíndola, Gabriel Nicola.

- "Cuarto de luna menguante" -Método Kairós (El Salvador 4530) 20.30hs.

Dramaturgia: Bárbara Abuaf y Matías Villanueva - Dirección: Néstor Caniglia - Actúan: Matías Villanueva y Bárbara Abuaf

- "Sin coronas ni responso" - La Gloria (Yatay 890) 21hs.

Dramaturgia: Gabriel Romio - Dirección Ariel Zappone - Actúan: Zulema Catania, Lucila Melillo, Stefanía Mellado y Daniel Volonté

- "Terrenal" Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20.30hs.

Autor y Dirección : Mauricio Kartum - Actúan: Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel.

- "La pasión según G.H." - El Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034) 18hs

Autoría: Clarice Lispector - Adaptación y dirección: Marcelo Velázquez - Actuación: Mercedes Fraile

DOMINGO 2

MÚSICA

- Hellowen (power metal) presenta United Forces Tour. Estadio Luna Park (Madero 470) 19hs.

-Los Polinesios (youtubers) presentan Jump Tour. Movistar Arena (Humboldt 450) 19hs.

- Piraña (canciones criollas). La Minga (Maza 1165) 20hs.

- Conjunto Nueve (música de Piazzolla). Café Berlín (Av. San Martín 6656) 20hs.

- Conexión Sujatovich presenta Entre tu vida y mi piano. Bebop Club (Uriarte 1658) 20 y 22.30hs.

- Orozco Barrientos (folclore). CAFF (Sánchez de Bustamante 772) 21hs.

- DJ Krass. Escenario Juana Azurduy de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 15.30hs Entrada libre.

- Laquetecumbió (orquesta de cumbia y ritmos latinos). Escenario Juana Azurduy de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 16hs Entrada libre.

- Karicia (cumbia). Escenario Juana Azurduy de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 17hs Entrada libre

- El Traidor y Los Pibes (cumbia). Escenario Juana Azurduy de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 18hs Entrada libre

- Cuti Carabajal (folclore) festeja 50 años de carrera. Patio Federal de Tecnópolis (Av. de los Constituyentes y Av General Paz) 16.45hs. Entrada libre

- Más Música, Más Rock. En vivo: Fakir + Saramago + Los Robertos + Segundo Juan. La Trastienda (Balcare 460) 20hs.

- Silvina Gómez y Flor Giammarche (canciones) presentan Al son de asfalto, tierra y río. Café Vinilo (Estados Unidos 2483) 21hs.

- Pedro Pastor (cantautor español) y Los locos descalzos presentas Vueltas Tour. Niceto Club (Niceto Vega 5510) 20hs

- Stefano Marocco. La Tangente (Honduras 5317) 20.30hs.

Música Clásica

-Los Siete Pecados Capitales/El Castillo de Barbazul (ópera)

Teatro Colón (Libertad 623) 17hs

TEATRO

-"Meraviglioso" (clown) - C Complejo Art Media (Av. Corrientes 6271) 19hs.

Dramaturgia: Marina Barbera y Lucas DI Giorgio - Dirección: Marina Barbera - Actuación: Lucas Di Giorgio.

-"Bodas de sangre" - Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) 20hs.

Autoría: Federico García Lorca - Dirección: Vivi Tellas - Actúan: María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani, Laura Nevole, María Inés Sancerni, Claudia Cantero, Maruja Bustamante, Florencia Bergallo, Agustín Daulte, Julián Ekar, Rita Pauls, Nadia Sandrone, María Soldi, Max Suen, Mbagny Sow - Bailarines: Pablo Lugones, Eugenia Roces -

Cantaora: Nina Loureiro

-"Plastificame el metaverso" - Area 623 (Pasco 623) 19hs

Idea: Estefanía Bianchi - Dirección y coreografía: Agustín Julián Álvarez - Intérpretes: Estefanía Bianchi, Lourdes Dakak, Silvia Mancha y Ángela Epuyao.

-"Idómita, la vuelta al pago" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 17hs.

Autoría: María Lucila Quarleri - Dirección: Cintia Miraglia - Intérprete: Maia Lancioni.

- "Las fugitivas" - La Pausa Teatral (Luis Viale 625), 18hs.

Autoría y dirección: Héctor Levy-Daniel - Actuación: Brenda Fabregat, Daniela Rizzo, Laura Silva.

- "Enero" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20hs

Autora: Sara Gallardo - Dirección: Fedra - Actúa: Vanesa González

-"Tibio" - Moscú Teatro (Ramírez de Velasco 535) 18hs.

Dramaturgia y dirección : Mariano Saba - Actuación: Horacio Roca

-"Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.

Dramaturgia y dirección María y Paula Marull -Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

-"Todo bien mientras nos muramos por orden de ascendencia" - El Método Kairós (El Salvador 4530) 20hs.

Dramaturgia: Ivor Martinic - Dirección Mauro J. Pérez - Actúan: Elenco: Maia Muravchik, Graciela Pafundi, Cesar Repetto, Ailin Zaninovich

-"Alondra alma profunda de la vida" - Crisol Teatro (Malabia 611) - 20.30hs.

Dramaturgia y Dirección: Paula Rosenfeld y Rosa María González

-"Yo me tengo que bañar y a nadie le importa" - Teatro Código Montesco (Gorriti 3956) 20hs.

Dramaturgia y dirección: Juan Washington - Actúan: Nahir De Ciancio, Daniela Colucci, Patricio Franchi, Marcelo Pañale, Sergio Villarruel, Guillermo Bechthold, Leonardo Cook, Franco Mastropietro, Gastón Quiroga, Florencia Collaud, Marisa Picollo, Malena De Arregui, Carolina Faraci, Marisa Alfonso.

-"Juanas de fuego" - Muy teatro La Mueca (Cabrera 4255) 16hs.

Autoría: Carolina Vilar - Dirección: Mariana Morales.

-"Lo cotidiano" - ítaca complejo Teatral (Humahuaca 4027) 19hs.

Dramaturgia y dirección: Valeria Di Toto - Actúan: Daniela Catz, Matías Marshall -

- "Der Kleine Führer" - Teatro Sala de Máquinas (Lavalle 1145) 18hs.

Dramaturgia y Dirección: Eugenio Soto- Actúan: Pedro León Alonso, Vladimir Klink, Lucas Delgado, Jazmín Diz, Julia Pérez Ortego, Darío Pianelli, Karen Hawryliszy

- "Un almuerzo argentino" - Teatro Hasta Trilce (Maza 177), 13hs -Autoría y dirección: Bernando Cappa

Actúan: Rocío Ambrosoni, Trinidad Asensio, Gabriela Dey, Amílcar Ferrero, Pablo Fetis, Yamila Gallione, Franco Genovese, Federico Lozano, Melisa Omill, Guillermo Osuna, Horacio Pucheta, Lucila Rosende /Lucía Rossi.

- "Terrenal" Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20hs.

Autor y Dirección : Mauricio Kartum - Actúan: Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel.

-"El blues de Titì" - El Jufré Teatro Bar (Jufré 444) 18hs.

Autoría: Daniel Roy Berlfein - Dirección: de Flor Yadid, - Actúan: Dani Surasky, Martín Gallo y Natasha Zaiat.

- "Los Recortado" - Nun Teatro (Juan Ramírez de Velazco 419) 19hs.

Autoría: Luis Longhi - Dirección: Natacha Delgado - Actúan: Mariano Cáceres - Natalia Chiesi -Rosario Albornoz -Rober Segura

- "Aceite de mariposa" - La Gloria (Yatay 890) 19hs.

Autoría: Thelma Demarchi y Ricardo Lago Oliveira - Actúa: Thelma Demarchi.

- "El hombre de acero" - Espacio Callejón (Humahuaca 3759) 18.30hs

Autoría y dirección: Juan Francisco Dasso - Actúa: Marcos Montes

- "Buenos Aires épica". - El Crisol Teatro (Malabia 611) 20.30hs

Texto y Dirección: Manuel Santos Iñurrieta - Actrices: Marina García, Lucía Salatino, Clara Barreira, Diana Kamen y María Belén Ezquerra.

LUNES 3

MÚSICA

-Vanesa Martin (cantautora española) Tour Argentina 2022

Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857) 20.30hs.

TEATRO

-"El cazador y el buen nazi" - El Tinglado (Mario Bravo 948) 20.30hs.

Dramaturgia: Mario Diament - Dirección: Daniel Marcove - Actúan: Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio

- "Azul y la Navidad" - El Galpón de Guevara (Guevara 326) 20hs.

Dramaturgia y dirección: Lorena Román - Actúan: Eugenia Guerty, Mayra Homar, Pablo Finamore, Guido Botto Fiora, Marco Gianoli, Luciana Grasso y Carolina Unrein.

MARTES 4

MÚSICA

-Miguel Cantilo (canciones) presenta Cuentos Cantados

Bebop Club (Uriarte 1658) 20.30hs.

TEATRO

- "El amor es una mierda" - Teatro Piccadero (Pedro Enrique Santos Discépolo 1857) 20hs

Dramaturgia y Dirección Cecilia Meijide - Actuación Vanesa Maja

- "La débil mental" - Área 623 (Pasco 623) 20hs.

Idea: Cristina Banegas - Adaptación: Cristina Banegas, Ingrid Pelicori y Claudia Cantero - Dirección: Carmen Baliero - Actúan: Ingrid Pelicori y Claudia Cantero.

- "Tarascones" - Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343), 20.30hs

Autor: Gonzalo Demaría - Dirección: Ciro Zorzoli - Actúan: Alejandra Flechner, Paula Barrientos, Eugenia Guerty, Susana Pampín

- "9.81" - Teatro Calibán (México 1428 PB 5) 20hs.

Dramaturgia y dirección: Norman Briski - Actúan: Sergio Barattucci, Guillermo Bechthold, Vanesa Bollea, Daniela Colucci, German Cunese, Tomás Finkelstein, Luigi Longone, Guadalupe Mesples, Helena Pérez, Maximiliano Pinget, Romeo Saint-phard.

- "Libertad Privada" - Inboccalupo (Virrey Arredondo 2495), 20.30hs.

Dramaturgia y dirección: Carolina Solari - Actuación: Silvia Dietrich - Silvia Trawier - Santiago Vicchi.

MIÉRCOLES 5

MÚSICA

-Chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y Coplanacu en Cosquín en el Luna

Estadio Luna Park (Madero 470) 20.30hs.

-El Puma José Luis Rodríguez (romántico)

Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857) 20.30hs.

-Manu Sija (folclore)

Café Berlín (Av. San Martín 6656) 20hs.

-Esta mal?

Café Berlín (Av. San Martín 6656) 23hs.

-Gabriel Rivano Quinteto (tango) presenta Tango Feliz

Bebop Club (Uriarte 1658) 20hs.

-Lucy Patané (rock de vanguardia)

Niceto Club (Niceto Vega 5510) 20hs

-Palo Di Paolo

La Tangente (Honduras 5317) 20hs.

-Florencia Ruiz presenta Open Folk

La Casa del Arbol ( Av. Córdoba 5217) 20hs.

Música Clásica

-La Orquesta Sinfónica Nacional, junto a Santiago Santero y Hugo Schuler

Auditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) 20 hs. Entrada libre.

TEATRO

-"Bodas de sangre" - Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) 20hs.

Autoría: Federico García Lorca - Dirección: Vivi Tellas - Actúan: María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani, Laura Nevole, María Inés Sancerni, Claudia Cantero, Maruja Bustamante, Florencia Bergallo, Agustín Daulte, Julián Ekar, Rita Pauls, Nadia Sandrone, María Soldi, Max Suen, Mbagny Sow - Bailarines: Pablo Lugones, Eugenia Roces -

Cantaora: Nina Loureiro

-"Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.

Dramaturgia y dirección María y Paula Marull -Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

- "Conurbano cotidiano" - El galpón de Guevara (Guevara 326) 21hs.

Dramaturgia y dirección: Santiago Gobernori - Actúan: Victoria Baldomir, Nicolás Giménez, Sabrina Zelaschi.

-"Cuerdas - Picadilly Teatro (Av. Corrientes 1524) 21hs

Dramaturgia: Bárbara Colio - Elenco: Francisco González Gil, Juan Martín Zubiri, Sebastián Dartayete - Dirección general: Manuel González Gil

-"Gira Trunca" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 20hs.

Autoría: Sandra Franzen - Dirección: Sergio Grimblat - Elenco : Denise Cotton y Karen Koch

- "Dios me odia" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 20hs.

Dramaturgia y dirección: Victoria Sarchi - Actúan: Matías Broglia (Marcelo), Fausto Guerra (Rodrigo), Lourdes Invierno (Nina), Victoria Sarchi (Florencia).

- "Mi madre, mi novia y yo" - Paseo La Plaza (Corrientes 1660) 20hs.

Autora: Mechi Bove - Dirección: Diego Reinhold - Actúan: Vicky Almeida, Sebastián Presta y Graciela Tenenbaum

JUEVES 6

MÚSICA

-La Vela Puerca (rock uruguayo) presenta Discopáticos

Estadio Luna Park (Madero 470) 20.30hs.

-The Beats (tributo a Los Beatles)

Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857) 20.30hs.

-Drácula, el musical "La despedida"

Movistar Arena (Humboldt 450) 20.15hs.

-Eli Fernández (música popular argentina)

Café Berlín (Av. San Martín 6656) 20.30hs.

-Mavi Díaz y Las Folkies (pop folclórico)

Torquato Tasso (Defensa 1575) 22hs

-Afro Trío (jazz)

Bebop Club (Uriarte 1658) 20hs.

-El Cruce (world musical)

Bebop Club (Uriarte 1658) 22.30hs.

-María Ezquiaga (pop) junto a Leo Fernández

Café Vinilo (Estados Unidos 2483) 21hs.

-Sebastián Loiácono Quintet (jazz)

Thelonious Club (Nicaragua 5549) 20 hs

-Fernando Moreno Quintet (jazz)

Thelonious Club (Nicaragua 5549) 22.30 hs

-Dorian (new wave, Barcelona)

Niceto Club (Niceto Vega 5510) 20hs

-Marcelo Ezquiaga presenta Mi Tortuga Montreux 20 años

La Tangente (Honduras 5317) 20hs.

-Camionero (rock)

La Puerta (Av. Hipólito Yrigoyen 4029, Lanús) 23hs.

-Blues Motel (rock)

La Quadra Bar (Av. Gaona 2195, Ramos Mejía) 22hs.

TEATRO

-"Vincent en libertad" - Teatro Multiescena (Av. Corrientes 1764) 20.30hs.

Dirección y dramaturgia: Sebastián Olano - Actuación: Sebastián Olano, Federico Pollio, Silvina Marotta, Leonardo Gavriloff, Lucas Maíz, Jorge Luis Borge, Rocío Carballo, Ramiro Doello.

-"Bodas de sangre" - Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) 20hs.

Autoría: Federico García Lorca - Dirección: Vivi Tellas - Actúan: María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani, Laura Nevole, María Inés Sancerni, Claudia Cantero, Maruja Bustamante, Florencia Bergallo, Agustín Daulte, Julián Ekar, Rita Pauls, Nadia Sandrone, María Soldi, Max Suen, Mbagny Sow - Bailarines: Pablo Lugones, Eugenia Roces -

Cantaora: Nina Loureiro

-"Como si la vida fuese un momento pacífico y estable" - Sala Cortázar Paseo La Plaza- 20.30hs.

Autor: Dardo Dozo - Dirección: Dardo Dozo y Claudia Kricun - Actúa: Melina Petriella - "Mi madre, mi novia y yo" - Paseo La Plaza (Corrientes 1660) 20hs.

Autora: Mechi Bove - Dirección: Diego Reinhold - Actúan: Vicky Almeida, Sebastián Presta y Graciela Tenenbaum

-"Lo que el río hace" - Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530) 20hs.

Dramaturgia y dirección María y Paula Marull -Actúan: María Marull, Paula Marull, William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido y Débora Zanolli.

- "Yo no quería morir antes que vos" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636) 20hs.

Dramaturgia: Magalí Meliá Elenco - Dirección Lorena Romanin - Actúan: Sebastián Blanco Leis, Débora Longobardi, Magalí Meliá

- "Las irresponsables" -Teatro Astros (Corrientes 746) 20.30hs. Repite: sábados 20.30 y 22hs - Domingos 20hs

Autoría y dirección: Javier Daulte - Actúan: Gloria Carrá, Julieta Díaz y Paola Krum

- "La Asamblea de los espíritus" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 20.30hs

Dramaturgia y dirección: Fernando Ferrer - Actúan: Analía Judith Ayala, Macarena Cuello, Juan Uriel Dujo, Guadalupe Durante, Camila Ferro, Arturo Andrés Galacho, Lucia González, Mara Guerra, Gerónimo Gutiérrez, Martín Juareguilorda, Alexia Martinovich

- "El Amateur, segunda vuelta" - Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565) 20hs.

Autoría: Mauricio Dayub - Dirección: Luis Romero - Actúan: Mauricio Dayub y Gustavo Luppi.

-Sónico (tango instrumental) presenta Piazzolla-Rovira: La Noche del Encuentro

Auditorio Astor Piazzolla del Centro Cultural Borges (Viamonte 525) 19hs. Entrada Libre

-Opera: Los siete pecados capitales/El castillo de Barbazul

Teatro Colón (Libertad 623) 20hs

-Mobbing

Auditorio de la Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452) 20.30hs

Con información de Télam