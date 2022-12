RTA presentó informe de transparencia sobre costos e ingresos de la transmisión del Mundial

Radio y Televisión Argentina (RTA), firma estatal que tiene a su cargo la gestión de la Televisión Pública (TVP) y Radio Nacional, divulgó un informe de rendición de cuentas y de transparencia respecto de la transmisión que realizaron los medios públicos del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, en el que destaca que la recaudación publicitaria superó a la inversión.

El reporte, realizado en base a la obligación de cumplir con la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, señala el mecanismo de contratación de derechos, salarios, gastos de producción e ingresos por publicidad, así como la audiencia televisiva de cada uno de los partidos.

Continuando lo realizado en los Mundiales de 2014 y 2018, el Directorio de RTA aprobó en diciembre de 2021 la contratación de los derechos exclusivos de 32 partidos del Mundial, incluyendo los disputados por la Selección Nacional, el partido inaugural, dos de cuartos de final, las dos semifinales y la final; con el resto de los encuentros televisándose por la señales de cable TyC Sports y DirecTV Sports, fundamentando la decisión en democratizar el acceso y la cobertura universal para todo el país, sin abono, a través de la Televisión Digital Terrestre (TDA).

Esta decisión, al igual que todas las posteriores concernientes al Mundial como los gastos de hospedaje, y el plan de cobertura, fue aprobada por los siete integrantes del Directorio de RTA, incluyendo a los que representan a las tres principales minorías parlamentarias: el Frente de Todos (FdT), PRO, y la Unión Cívica Radical (UCR).

Según señala el informe, RTA pagó unos US$ 8 millones a la empresa titular de los derechos en Argentina (Torneos y Competencias) para sublicenciar los mismos: US$ 3 millones se abonaron en una suma monetaria fija y los otros US$ 5 millones cediendo a Torneos espacios publicitarios en las transmisiones.

"Estos montos no difirieron de los que se pagaron para la transmisión del Mundial de Rusia 2018, y fueron fijados por la empresa tenedora de los derechos exclusivos", se indicó en el informe.

Por fuera del contrato de adquisición de derechos, se le sumó un acuerdo con Torneos para la producción integral de las transmisiones incluyendo "necesidades técnicas, de staff, logística, contrataciones adicionales y costos de escenografía", cuyo monto, sumado a gastos propios, fue de US$ 2.027.274,99, una cifra 30% inferior a la de Rusia 2018

Esta cifra se eleva a US$ 2.247.274,99 si se le suma la contratación de unidades móviles para cada uno de los partidos de la Selección -los demás encuentros no fueron relatados desde los estadios-, a un costo de US$ 55.000 por partido.

Uno de los ejes de la cobertura realizada por RTA fue la austeridad y el "cuidado riguroso de los recursos a invertir", sin desatender la "capacidad de competir con los otros titulares de derechos de transmisión".

Para ello, se tomó la decisión de autorizar el viaje de 25 personas (5 periodistas y 20 técnicos), número que se amplio a dos personas más posteriormente, luego de surgir una propuesta de realizar la cobertura con materiales técnicos propios, lo cual "significó un ahorro de US$ 100.000, pero tornó imprescindible la presencia en Qatar de dos técnicos adicionales del área de Ingeniería".

El número, de esta forma, es similar a los 26 enviados de Rusia 2018.

Tanto los pasajes de avión (400.000 pesos por persona) y el alojamiento (US$ 170 diarios), señala RTA que fueron menores a los que se obtienen en el mercado.

En cuanto a los ingresos por publicidad, el resultado final "superó las mejores perspectivas", siendo 134% mayor en dólares que los de Rusia 2018, y en un 60% medido en cantidad de segundos.

Según RTA, 95% de los espacios fueron vendidos a empresas privadas y se registraron ingresos por US$ 12,005,279,47, superando así los US$ 10 millones de la inversión en derechos y producción.

Respecto de las decisiones artísticas se tuvo en cuenta a la "perspectiva de género" contando con "la primera comentarista de la historia en partidos de la Selección (Ángela Lerena)" y la "primera relatora de la historia en partidos de un Mundial (Lola del Carril), con una trasmisión íntegra por mujeres en el partido Suiza-Camerún". Esta decisión también se repitió en las transmisiones de Radio Nacional.

Del mismo modo, se hizo eje sobre el "federalismo" colaborando con DeporTV, la Agencia Télam y los 24 canales del Consejo Federal de Medios Públicos. Estos últimos, además de retransmitir, brindaron móviles para las previas y enviaron, en algunos casos, periodistas a Doha.

Los partidos de fase de grupos tomando la transmisión conjunta de la Televisión Pública y DeporTV, por fuera de la Selección promediaron los 12,56 puntos de rating (siendo el más visto el inaugural entre Qatar y Ecuador), mientras que los del conjunto nacional promediaron 34 puntos.

En la fase de eliminación directa, en tanto, los partidos más visualizados fueron los cuartos de final entre Croacia y Brasil (30,85) y Francia contra Marruecos (31,27) mientras que la audiencia para los partidos de la Selección fue de 33,49 (octavos contra Australia), 37,62 (cuartos contra Países Bajos) y 35,87 (semifinales contra Croacia).

El partido más visto del Mundial fue la victoria consagratoria de Argentina contra Francia, que sumó 38,34 puntos, que sube a 63,16 puntos si se suma la transmisión de TyC Sports.

A estas cifras se le suman 11 millones de personas que eligieron ver las transmisiones de la TV Pública a través de computadoras, dispositivos móviles o Smart TV´s.

Con información de Télam