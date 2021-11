Pete Best: "Con Los Beatles aprendí a recibir golpes, ser persistente y seguir perfeccionándome"

(Por Hernani Natale) A punto de cumplir 80 años, Pete Best, el baterista que fue parte de Los Beatles en toda su etapa formativa y fue desplazado por Ringo Starr al momento de grabar el primer disco del grupo, dijo a Télam que en aquellos años aprendió a "recibir golpes, ser persistente y seguir perfeccionándose" en su oficio.

"Todos los miembros de Los Beatles lo hicieron y finalmente funcionó. Ahora está arraigado en nuestro ADN", manifestó el músico que pasó a la historia como uno de los más célebres "expulsados del paraíso" pero no obstante logró construir una carrera que lo llevó a recorrer el mundo, recoger el afecto de fans en todas las latitudes y que aún lo mantiene en actividad.

La historia conocida por todo aficionado cuenta que en 1960, John Lennon, Paul McCartney y George Harrison sumaron a Pete Best al grupo en tiempos en que no era sencillo encontrar un baterista. Esta apuesta le aseguraba al grupo además un lugar en donde actuar, debido a que Mona, la madre de la nueva adquisición, era dueña del Casbah Club, un reducto destinado al encuentro de jóvenes amantes del rock.

Además de los conciertos en ese lugar, Pete Best compartió los años en que la banda ganó en profesionalismo, fundamentalmente por sus conciertos en Hamburgo, en donde cada noche debía tocar durante unas ocho horas en bares ubicados en zona portuaria, que albergaba mayormente a marineros, prostitutas, proxenetas y pendencieros.

También fueron los tiempos de regulares conciertos en el mítico Cavern Club, un espacio en donde The Beatles reinó entre enero de 1961 y agosto de 1962, cuando su popularidad y la inminente grabación del primer álbum hicieron que el lugar resultara demasiado chico para el grupo.

Sin embargo, cuando Los Beatles estaban listos para dar el gran salto, con un contrato de grabación para el sello EMI bajo la tutela del productor George Martin, el grupo decidió echar al baterista y reemplazarlo por Ringo.

Mientras la historia oficial afirma que la movida fue realizada cuando Martin les advirtió que el baterista no tenía el nivel adecuado para una grabación profesional y que ese consejo sirvió de excusa para deshacerse de un integrante que no terminaba de encajar en la dinámica del grupo, el entorno de Best encontraba otros motivos que impulsaron esa dramática decisión.

En tal sentido, tanto el baterista como su influyente madre aseguraron que Los Beatles, y en especial Paul McCartney, estaban celoso del nivel de atención que Best causaba en las chicas y que su nivel como músico no era inferior al de Ringo.

La herida se acrecentó cuando el cuarteto de Liverpool alcanzó fama mundial, por lo que el baterista abandonó por un tiempo la música; sin embargo, su nombre se hizo popular por haber quedado fuera del éxito a último momento y Pete Best se reinventó desde ese lugar.

Así fue que formó su propia banda y registró discos con títulos más que sugerentes, como el caso de Best of The Beatles o The Beatle That Time Forgot, por citar algunos; giró por todo el mundo, incluyendo alguna visita a la Argentina en los `90, y con su hermano Roag mantuvo en actividad al Casbah como un espacio de visita obligada para los fans que se acercan a Liverpool.

Y como si eso fuera poco, con el paso del tiempo, el propio Best asumió con humor el lugar que le reservó la historia, tal como quedó demostrado en el gag que protagonizó en el largometraje "Un rockero de película", de 2008, protagonizada por Rainn Wilson.

Actualmente, el baterista se mantiene activo con The Pete Best Band, en un show de "dos caras", como él mismo definió ante esta agencia, porque "resume mis años con The Beatles y los trabajos de estudio con material original", como el caso de "Haymans Green", su registro de 2008.

En ese plan, no descartó un eventual regreso a la Argentina –"con suerte, tal vez en 2022", se ilusionó- tras remarcar su amor por nuestro país, del que destacó a "su gente tan cálida, amigable y apasionada".

A la vez, reconvirtió al Casbah en un hotel que abrirá sus puertas el año próximo, el que afirma que será "una visita obligada para los fanáticos de Los Beatles, ya que ellos dormían y festejaban allí, además de tocar".

El artista que este 24 de noviembre festejará sus 80 años recordó en un intercambio con Télam sus inicios en la música, su paso por Los Beatles y la manera en que superó el duro golpe de quedar afuera de la popular banda cuando el éxito comenzó a golpear a sus puertas.

Télam: Ha estado involucrado durante gran parte de su vida con la música pero también estuvo fuera de ella. A punto de cumplir 80, ¿cómo definiría su relación con la música?

Pete Best: Como muchos adolescentes de mi época, escuchábamos a Elvis, Buddy Holly, Eddie Cochran, entre otros. Fue tan contagioso, tan emocionante, que quería ser parte de ese mundo, así que cuando llegó la oportunidad, la agarré con ambas manos. Amaba la música entonces y la amo ahora. Como todos los jóvenes, soñaba con la emoción y el éxito y me alegra decir que tuve una buena parte de ambos.

T: ¿Qué recuerdos tiene de la escena musical de los tempranos `60? ¿Considera que aún perdura el legado del sonido de Mersey en la actualidad?

PB: Realmente, se hizo realidad cuando mi madre Mona abrió el primer club de rock `n roll en Liverpool, el Casbah Coffee Club. Todos los que vinieron de esa tocaron allí. Los Beatles, por supuesto, comenzaron allí. El sonido de Mersey todavía influye en los grupos hasta el día de hoy y hay muchos artistas que confiesan estar influenciados, si no es por el sonido de Mersey, definitivamente por The Beatles.

T: Los Beatles solían decir que se volvieron profesionales en Hamburgo. ¿Fue para usted también la experiencia más importante?

PB: Fue muy importante para todos. Allí aprendimos nuestro arte escénico, qué canciones funcionaban, cuáles no; cómo tener una buena relación con la audiencia. Hamburgo era como la escuela de música más dura del mundo.

T: ¿Cambió con los años su sentimiento hacia los integrantes de Los Beatles?

PB: Todos ellos son más parecidos entre sí de lo que querrían admitir. Todos tienen aún mi amor y respeto.

T: Usted convirtió un hecho traumático como haber quedado fuera del éxito de Los Beatles en algo positivo, debido a que reconstruyó su carrera musical a partir de eso. ¿Cómo fue ese proceso?

PB: Estoy rodeado de una familia muy solidaria y cariñosa. Me ayudaron en los malos momentos y disfrutaron de los buenos. Mi familia fue una gran parte de ese proceso. Estaban muy felices de verme empezar a tocar, hacer giras y grabar de nuevo.

T: A pesar de lo ocurrido, los fans de Los Beatles de todo el mundo sienten cariño y respeto por usted. ¿A qué lo atribuye?

PB: Creo que porque fui un pilar fundamental que ayudó a construir el grupo y la gente respeta ese trabajo duro.

Con información de Télam