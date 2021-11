Nico Sorín edita su inquietante y delicado primer trabajo solista

(Por Romina Grosso) El pianista y compositor Nico Sorín, dueño de una versatilidad que lo llevó a dirigir orquestas y bandas sonoras de filmes, lanzó el EP "Solo No1", su primer proyecto solista, donde explora en libertad su costado electrónico y vuelca dos de los aspectos que más le atraen de la música: "la sorpresa y el contraste".

Inquietante y delicado, este trabajo grabado íntegramente en pandemia, contempla tres piezas en las que por primera vez Sorín toma distancia de las grandes formaciones de músicos y se anima a encarar un viaje en solitario e íntimo en el que fluyen sonoridades que invitan a la reflexión.

Acerca del espíritu de "Solo No1", una nueva propuesta de base electrónica, en la que conviven y dialogan el pop, el clásico, el electro, el jazz y lo experimental, Nico Sorín contó a Télam que de algún modo plasmó acá lo que busca en cada proyecto: "Creo que los dos aspectos que más me atraen de la música son la sorpresa y el contraste, y los busco en cada proyecto y debe ser por eso que el 'Solo' tiene ese espíritu también, casi agridulce, de luces y oscuridad".

El multifacético artista y productor musical es egresado de la Academia Berklee College of Music de Boston, Estados Unidos, dirigió orquestas sinfónicas como la London Session Orquestra, trabajó como compositor y director para bandas sonoras de películas y creó el grupo de rock Octafonic.

"How Can An Angel Survive", "Wake Up" y "The Sun" son los títulos que integran el trabajo, en donde se escucha un densa profundidad, pasajes con cierta melancolía y otros más luminosos, ya sea desde las melodías, las bases electrónicas, los arreglos, las letras o desde el modo de interpretar de Sorín, cuya voz lleva el pulso.

Proponiendo una orquesta peculiar, con sintetizadores, samplers, toy piano y máquinas de ritmo, el disco fue grabado en julio de 2021 en el marco de Artlab Residencias Artísticas y se presentó por primera vez en el Festival Mutek Montreal.

Se realizó en colaboración con la artista colombiana Efe Ce Ele en las visuales y contó con la participación de Santiago Vázquez en percusiones, palmeras y cuencos y la estética lumínica a cargo del arquitecto Patricio Tejedor.

Télam: ¿Cómo nace la necesidad de registrar tu primer trabajo solista después de un largo e intenso camino en la música?

Nico Sorín: Creo que ya venía manifestándose de alguna manera, quizás como un reto. Luego de tantos años sintiéndome cómodo con ensambles grandes, big bands y orquestas. "Laif" (trabajo presentado en 2019), fue mi primera incursión en el plan solista y banda reducida y ya con la pandemia y la imposibilidad de poder ensayar y tocar con músicos no me quedo otra que mandarme de lleno en el formato "solo".

T: ¿Es el principio de una nueva etapa en tu carrera?

NS: No creo, lo veo más como una área de exploración. El hecho de no poder haberme animado antes lo hacía muy atractivo. Seguramente volveré a armar combos más grandes; creo que es una etapa más en un camino bastante más largo.

T: ¿La decisión de desarrollar tu lado más vinculado a la música electrónica te dio más vuelo o libertad a la hora de componer? ¿Cómo fue el proceso para llegar a este camino en el que conviven elementos del pop, el jazz, el clásico, lo experimental?

NS: Me pasó algo muy loco con el proceso, en general cuando uno le escribe a musicxs la premisa es muy definida ya sea verbalmente o en partitura, en el caso de trabajar con máquinas muchas veces hay que ir, volver, modificar como si la música estuviese ahí adentro pero hay que ir encontrándola mediante passwords.

T: ¿La canción es el corazón de este proyecto? Si bien son temas cantados en inglés hay una intención que llega y emociona. ¿La decisión de que las letras estén escritas en ese idioma tiene que ver con que te sentís más cómodo cantando o componiendo en inglés?

NS: Traté de evitar la canción pero al final no pude, simplemente la dilaté en el tiempo y me siento más cómodo escribiendo y cantando en inglés, al menos para este proyecto en donde busco más en la gestualidad de la palabra que la literalidad .

T: ¿Cómo describirías la experiencia de grabar en Residencias Artísticas?

NS: Se dio muy naturalmente, hace tiempo conozco a Gonzalo Solimano director de Artlab y todo lo que están haciendo me parece fascinante, creo que esta colaboración se dio en su debido momento. Grabamos este mismo proyecto para Mútek y la verdad que se armó un equipazo, al final el "Solo" no fue tan solo.

Con información de Télam