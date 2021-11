Los vericuetos de la actuación en "Actuate algo", serie cómica que llega a Contar

Los sueños de triunfar en la actuación y en el arte en general suelen ser grandes cuando se es joven, pero a medida que se avanza en la vida, la profesión da cuenta de lo complicado que es y de los esfuerzos que hay que hacer, algo que con humor narra "Actuate Algo", serie web que ya está disponible en la plataforma Contar.

"La serie nace a raíz de las frustraciones que vivía como actriz a mis 23 años. Situaciones angustiantes y frustrantes, algunas por falta de experiencia, otras por pecar de buena en escenarios injustos", contó a Télam la creadora y protagonista de la serie, Bárbara Pombo.

Compuesta por cinco episodios de entre 12 y 19 minutos, la producción relata el día a día de Bárbara y su compañero de departamento, quien está empeñado en transformarse en youtuber creyendo que el éxito puede estar a la vuelta de la esquina, mientras las facturas de luz, gas y agua sin pagar se acumulan en la mesa de la cocina.

"Charlando con varias colegas actrices, me di cuenta de que compartíamos experiencias similares. Tenía ganas de plasmarlas en tono de comedia, para hacer una bajada de línea que no fuese traumática y que funcionase para todas las audiencias, de manera que el mensaje tuviera una llegada más amplia", comentó Pombo sobre la serie que fue comprada por Amazon Prime Video para distribuirse internacionalmente.

La forma de financiación ilustra lo trabajoso que puede ser crear una producción audiovisual: fueron necesarios desde la recaudación por medio de una feria americana para el piloto, hasta el apoyo por medio de subsidios de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia, municipios y privados, además del trabajo colaborativo del elenco y el equipo técnico.

"Fue impresionante la cantidad de personas comprometidas con este proyecto. Conmueve porque, sin este nivel de entrega, no es posible realizar una producción así de forma independiente", indicó la actriz, de recorrido en teatro y partícipe del díptico transmedia de José Celestino Campusano conformado por "En los ojos de Verónica" y "En la frontera".

Télam: ¿Cuán sacrificada hasta llegar a vivir de la actuación?

Bárbara Pombo: Tenemos que diversificar; no conozco actrices y actores que vivan únicamente de la actuación. En general también son docentes de esto o, en el mejor de los casos, trabajan con marcas en redes sociales, creando contenido. De cualquier manera, es respetable y sacrificado. Pero, para mí, no hay profesión mejor que esta.

T: ¿Cuántos actores y actrices lo hacen más por "despuntar el vicio" que por trabajo, teniendo en cuenta lo complicado que es poder vivir del arte?

BP: Honestamente, no conozco mucha gente que lo haga solo por hobby. De hecho, me cuesta empatizar con la gente que tiene un pie afuera de la profesión. Es un rubro complejo, no hay lugar para gente que no está del todo segura. Para la gente que ama hacer esto, y tiene que trabajar de otras cosas porque si no no llega a fin de mes, es difícil. Conozco muchos actores y actrices que deben hacerlo y eso lo respeto mucho. Balancear la vida de la actuación con las otras cosas que te dan un ingreso, eso sí es un arte.

T: ¿Existe esa competencia que mostrás entre tu personaje y el de Nicky o es más bien un ideario que existe en la gente que no es del medio?

BP: Gente mala onda hay en todos lados, en todos los trabajos y situaciones de la vida. Honestamente, no creo que haya una marcada enemistad entre artistas como se cree que hay. La única competencia real es el exceso de oferta actoral frente a los pocos proyectos que se producen. Justo en el caso de Nicky, siento que es un personaje que funciona como metáfora de las inseguridades de Barbie. Es un personaje inspirado en una actriz real que conozco, pero no tengo un problema con ella ni nada. Lo que sí tengo es un registro muy fuerte de lo insegura que me sentía audicionando versus ella para un mismo papel: "¿Es mejor actriz que yo? ¿Es más "linda"/hegemónica que yo? ¿Tiene más seguidores?". La verdadera competencia es el patriarcado. Está en cada artista trabajar sus propias inseguridades, superarse a sí misma/sí mismo, dar lo mejor y, bueno, esperar lo mejor.

T: También hay un maltrato en el set, algo que hoy se pone más sobre el tapete. ¿Te pasó de querer irte de un set por ese maltrato o pueden más las ganas de seguir adelante?

BP: Una actriz del elenco de la película "The Room" (la caótica pero igual famosa cinta de Tommy Wiseau de 2003) dijo: "Incluso el peor día en un set es mejor que un buen día en cualquier otro lado", yo no estoy de acuerdo con esa frase. La pandemia me enseñó a valorar los días de incertidumbre laboral y de no hacer nada más que cuidar de mí. Amo esos días ahora. Tuve muchos días malos en set y, creeme, prefiero quedarme en casa mirando series y comiendo algo rico. Varias veces me pasó de querer irme pero, lamentablemente, no se puede elegir que los equipos sean tan buenos como los guiones que leés.

T: ¿Por qué creés que ese maltrato se da? ¿Por la presión y el estrés o por el abuso de poder?

BP: Creo que es importante poder discernir cuándo alguien obra desde el estrés y cuándo desde el abuso de poder. Si la persona está trabajando con hambre, contra reloj, con gente pidiéndole veinte cosas a la vez, muy probablemente se le escape contestar mal en al menos un momento. La diferencia grave está en cuando, por ejemplo, alguien te humilla o acosa en set. Esto es complicado, injustificado y completamente deshumanizante. Las actrices vivieron situaciones de este tipo desde que nació el cine. Y las mujeres en general en todos los ámbitos laborales. Si continuamos poniendo estos temas sobre el tapete, quizás logremos que jamás vuelvan a pasar por alto.

Con información de Télam