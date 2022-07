Lliana Vitale presenta "Me caigo y me levanto" con banda nueva en Pista Urbana

La cantante y compositora Liliana Vitale, dueña de una extensa y rica trayectoria, presentará este domingo a las 21 en Pista Urbana su nuevo espectáculo, "Me caigo y me levanto", donde abordará, acompañada por una nueva formación, un repertorio integrado por "canciones argentinas para no perder la fe".

En diálogo con Télam, Vitale contó que en esta ocasión realizará un recorrido conceptual que indaga en la idea de "caer y levantarse" a través de obras propias y de Georgina Hassan, Pablo Dacal, Juan Quintero, Edgardo Cardozo, Nora Benaglia, Palo Pandolfo, Idea Vilariño, Liliana Felipe, Julio Cortázar y Alberto Muñoz, entre más.

Profundizando sobre el nombre y el espíritu de este recital, la pianista relató que "tiene su origen en un texto maravilloso de Julio Cortázar que se llama así: 'Me caigo y me levanto'; aunque también es un modismo usado por nuestras madres y abuelas": "Para develar el misterio de por qué recaemos y cómo nos rehabilitamos, fui encontrando canciones y textos que me ayudaron a ponerme de pie, literalmente", acotó Liliana, quien cuenta con 14 álbumes editados entre sus trabajos como solista, en dúo junto a Verónica Condomí, junto a su hermano Lito Vitale y sus primeras grabaciones como integrante del grupo MIA.

Custodiada por Facundo Guevara en percusión, Guido Martínez en contrabajo y Alejandro Manzoni en piano, la cantante habló de la libertad que implica para ella no tener que tocar el piano como lo hizo siempre.

"Puedo ocupar el escenario como cantante, gracias a que estoy felizmente acompañada por grandes músicos", expresó la artista, que se caracteriza por transitar diversos géneros dentro de la canción argentina y latinoamericana.

Con este recital, Liliana, además, inicia al mes de festejos de la "Pacha Urbana", como rebautizaron a la celebración de la Pachamama en este espacio ubicado en Chacabuco 874, del barrio porteño de San Telmo; una ceremonia que la cantante viene realizando desde hace siete años en forma ininterrumpida.

Télam: Caerse y levantarse puede pensarse como una forma de seguir adelante ante las adversidades que se presentan a lo largo de la vida. ¿Cómo lo pensaste vos?

Liliana Vitale: Esto sigue siendo una gran pregunta para mí. En cada función encuentro un modo nuevo de conducir esta especie de charla TED (conferencias breves de divulgación) siempre desde la poesía y la música. La utilidad de caer y sincerarse en esa entrega es lo primero que aparece como una condición para entender la circularidad de todo lo que nos pasa. O quizás lo espiralado, por eso la gran incógnita es cómo y cuándo iniciamos esa ascensión ingrávida y sutil que nos permite reinventarnos y crecer, hasta que nuevamente, por "h" o por "b", volvemos a sentir el peso de las cosas. ¿Cómo aprovechar este sistema de bajas y subas en cada inevitable circunstancia? Seguimos buscando pistas que nos acerquen, o por lo menos nos mantengan con la pregunta abierta, que siempre está viva.

T: En esta presentación vas a estar acompañada por una banda nueva y canciones nuevas propias y versiones de piezas de artistas diversos, que van desde Palo Pandolfo a Cortázar. ¿Cómo fuiste armando el repertorio?

LV: Comenzamos con mi compañero de música Facundo Guevara, percusionista, a bucear sobre viejo y nuevo repertorio; luego se sumó el talentoso Guido Martínez en el contrabajo y la codirección musical, y enseguida el gran Alejandro Manzoni en el piano, que completó el cuadro. Eso me permitió abordar un repertorio que, de otro modo, no hubiera podido encarar. Por ejemplo "A pique", de Juan Quintero, o "Vamos a levantarnos para ver las flores del jardín", de Edgardo Cardozo, o "Fe" de Palo Pandolfo.

Las canciones que integran este espectáculo son todas de autores contemporáneos como Pablo Dacal, Perota Chingó, Ezequiel Borra, Nora Benaglia y Georgina Hassan. Siempre en la búsqueda de lo que nos habla sobre dejarse caer y renacer. En la primera parte visitamos el repertorio viejo, como Alberto Muñoz, Yupanqui, Idea Vilariño, Vigietti, Liliana Felipe, el querido Horacio Fontova y algunas canciones mías.

T: ¿'Musicalmente cómo definirías este espectáculo? ¿La canción es el eje y punto de partida?

LV: La música y la poesía son los ejes del recorrido. La música que todo lo contiene nos da las pautas de la acción y la reacción, y la poesía nos lleva de la mano. Pero sí, ¡son canciones! Hay algunos textos tratados rítmicamente, pero siempre me puede la música. ¡Son canciones argentinas para no perder la fe!

T: ¿Tenés idea de grabar un futuro disco con este repertorio?

LV: Todo lo nuevo que está sonando está configurando un álbum que ya va tomando forma. Veremos cuándo se realiza y de qué modo: si en estudio o en vivo y con qué invitados. Por lo pronto estamos de estreno en esta fecha y luego seguiremos siempre en Pista Urbana hasta fin de año con una fecha por mes, lo que nos va permitir llegar a grabar con las canciones más tocadas y ver si necesitamos algunas más. Siento que estamos encontrando pistas para orientarnos en este momento de incertidumbre planetaria y particularmente en nuestra casa, que está necesitando de nuestra creatividad y solidaridad.

Con información de Télam