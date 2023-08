La banda de punk rock británico The Doy Dolls celebrará en Buenos Aires sus 40 años de carrera

La agrupación de punk británico The Toy Dolls sellará el 9 de septiembre en El Teatro de Flores su regreso a la Argentina luego de cinco años y con un repertorio que celebra sus cuarenta años de trayectoria.

La banda, que tuvo innumerables cambios en su formación a lo largo de los años desde su fundación en 1979, es liderada por su histórico vocalista y guitarrista Michael Algar "Olga".

The Doy Dolls, que se completan por el baterista "The Amazing Mr. Duncan" Redmonds y el bajista Tom “Tommy Goober” Blyth, incorporó al punk rock guiños de otros géneros como los solos frenéticos del heavy metal, una marca registrada de "Olga".

En esta nueva visita, harán un repaso de toda su carrera -que consta de 14 discos editados- centrándose en algunos de sus grandes éxitos tales como “Nellie the Elephant”, “Dig that Groove baby” y “No particular place to go”.

Antes de su llegada a Buenos Aires, la banda dará shows en Eslovenia, Italia, España, Francia y Austria, y tiene fechas confirmadas en su tramo por América Latina por ciudades de Chile y Brasil.

