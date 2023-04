Innocenti vuelve con "En la luna, canciones de amor" en Pista Urbana

La actriz y cantante Virginia Innocenti volverá a escena el domingo 23 de abril y el jueves 11 de mayo a las 20 en Pista Urbana con su espectáculo “En la luna, nuevas canciones de amor”, luego de dos exitosas temporadas y presentaciones en distintos encuentros y salas del país, y la edición del disco editado por el sello Acqua Records.

Acompañada por el guitarrista Sergio Zabala, la intérprete propone en esta obra un seleccionado de los temas de este concierto amoroso conformado por clásicos del cancionero argentino y latinoamericano.

En esa selección aparece el repertorio firmado por Leonardo Favio, Nino Bravo, Simon Díaz, Gabo Ferro, Gloria Trevi, Chico César, Carlos Gardel, junto a algunas joyas redescubiertas, poemas y algunas sorpresas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En 2018 y con un recorrido en la canción que incluía tres álbumes publicados, la artista confesó a Télam que "si no me abrazaba a la música y a la poesía me moría. Yo estoy convencida de redoblar las apuestas de aquellas cosas que te dan esperanza y eso estoy haciendo".

Con información de Télam