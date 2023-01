Florencia Peña se despidió de la conducción de "LPA", su programa en América

La actriz Florencia Peña anunció que dejará la conducción de "LPA", el programa que se emite diariamente en las noches de América porque le resulta "muy difícil compatibilizar tanto trabajo" entre la televisión y la adaptación teatral de "Casados con Hijos" en el Gran Rex.

“Como se darán cuenta, el suceso de 'Casados con Hijos nos está dejando de cama a todos. Un poco a partir de esta situación, decidí terminar el programa 'LPA' a fin de mes”, sostuvo desde su cuenta oficial de Instagram.

Al hacer su descargo tras un año de conducir el ciclo todas las noches de lunes a viernes, Peña explicó: “Es difícil compatibilizar tanto trabajo, pensé que iba a poder, pero son dos cosas con mucha energía”.

"Nos ha dado muchas satisfacciones, fue un grupo divino y nos divertimos mucho. Hicimos muchas locuras que no se hacen tanto en la tele. Pero no puedo seguirlo en este momento, no sabría cómo hacerlo”, señaló.

Pese a tener que "soltar cosas" que la hacen "feliz" como "LPA", la conductora agradeció a las autoridades de América y hasta dejó la puerta abierta para un posible regreso: "Fue muy lindo, una experiencia muy hermosa y le agradezco mucho a América que me haya dejado hacer un programa ese: 'La Puta Ama', que nadie se atrevió a hacer".

"Siempre es un hasta luego, pero ahora siento que frenar un poco y dedicarme a 'Casados...'", añadió al despedir ese "año hermoso, alegre y lleno de humor" y cerrar con un "nos volveremos a ver pronto".

Peña llegó a la programación de América tras un paso por Telefe que cerró en marzo pasado cuando se despidió del magazine "Flor de equipo" donde debutó en el 2020 como conductora.

"Cuando siento que lo que tenía para dar ya lo di y no tengo nada más, necesito moverme", señaló a Télam antes de emprender una segunda etapa al frente de la conducción: "Nosotros tenemos como lema "como no nos podemos reír de nada, nos vamos a reír de todo", añadió.

Sobre la escasez de programas humorísticos, sostuvo que "en los canales hay miedo de ser políticamente incorrectos" pero que "América no lo está teniendo": "Al no necesitar hacer 20 puntos de rating y que el resultado final sea lo único importante, se pueden hacer más cosas, experimentar más. Y eso me parece interesante en este momento", concluyó entonces.

Con información de Télam