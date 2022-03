Filme sobre Abuelas de Plaza de Mayo tuvo una función especial en Tecnópolis

El largometraje "Abuelas: una película sobre (y con) Abuelas de Plaza de Mayo", dirigido por Cristian Arriaga, que había sido preestrenado por streaming en noviembre de 2020, tuvo esta tarde una función presencial en La Nave de la Ciencia de Tecnópolis.

La proyección formó parte de un evento del Ministerio de Cultura con la presencia de Abuelas de Plaza de Mayo, funcionarios nacionales, integrantes de organismos de derechos humanos, invitados y la presentación musical de Raúl Porcheto e Ignacio Montoya Carlotto.

La cinta recopila historias de vida en primera persona de integrantes de Abuelas de Playa de Mayo, que este año cumplen 45 años de historia.

"Esta proyección es importantísima porque nos da una oportunidad más de homenajear y acompañar en su búsqueda a estas hermosas mujeres que tanto amamos y tanto nos enseñaron y enseñan a los argentinos y al mundo entero", destacó Arriaga.

Con prólogo de Osvaldo Bayer y musicalizada por León Gieco, Ricardo Mollo, Gustavo Santaolalla, Raúl Porchetto e Ignacio Montoya, la cinta tiene entrevistas a Estela de Carlotto, Sonia Torres, Delia Giovanola, Ledda Barreiro, Rosa Roisinblit, Aída Kancepolsky, Ángela Barili, Berta Schubaroff, Emilce Flores y Buscarita Roa.

"Tuve una gran relación con mi abuela y en un momento me puse a pensar sobre las Abuelas de Plaza de Mayo, que no pudieron tener esa relación tan bonita con sus nietos, y sobre qué habrá sido de ellas que no pudieron tener eso. Ese fue el disparador", contó Arriaga en diálogo con Télam.

El director contó que el filme "intenta retratarlas desde lo humano y más allá de lo heroínas que son para muchos argentinos y en todo el mundo" y dijo que buscó hacer "hincapié en ellas como mujeres".

"No tuve familiares desaparecidos ni nada por el estilo pero soy un ciudadano argentino con algo de conciencia social que me interesa poder colaborar con mis compatriotas", agregó.

Arriaga mencionó que le resultó "interesante" que "quedara una película basada en testimonios de diez abuelas, y es impresionante cómo sostienen la película con su narración y su variedad de estilos al contar los momentos terribles que pasaron".

"Las Abuelas de Plaza de Mayo sostienen la película con el poder de su palabra y el amor que transmiten", concluyó Arriaga.

Con información de Télam