En el nombre de Willy Crook: reunión y gira homenaje de los Funky Torinos "línea fundadora"

(Por Hernani Natale) A poco más de un año de su prematura y sorpresiva muerte, Willy Crook, el entrañable gran referente del funk y el soul en nuestro país, tendrá su merecido homenaje a cargo de su histórica banda, Los Funky Torinos, que recorrerá varias ciudades argentinas para celebrar su vida y obra.

Aunque se trata de un grupo que tuvo múltiples formaciones, el tributo estará encabezado por la que se autodenomina "línea fundadora" por haber sido el primer combo reunido por el líder en los años `90 para su aventura solista, con el pianista Carlos "Patán" Vidal, al guitarrista JM Valentino y al baterista Timoty Cid como fundamentales caras visibles.

Con ellos estarán otros históricos que fueron parte de la primera formación, como el caso del bajista Fernando Lupano y el trompetista Miguel Tallarita; a los que se sumarán el percusionista Hubert Reyes, el guitarrista Ryan Anderson, el trombonista Santi Castellani, el saxofonista Juanma Torres y las voces de Nina Portela y Dany Jiménez.

En tanto, otras figuras como Deborah Dixon, Grace Cosceri, Miguel Zavaleta, Daniel Melingo, Aimé Cantilo, Nacho Porqueres, Hernán Gravelloni y Eduardo Gómez Bidondo, tendrán participaciones puntuales en determinadas fechas.

"Nosotros somos la `línea fundadora´, por decirlo de alguna manera, de Funky Torinos. La banda que vivió la parte más fuerte de esta historia, la que fue soporte de James Brown e hizo las famosas giras de verano. Hay Funky Torinos de diferentes generaciones porque la carrera de Willy fue muy rica. La idea es que todos ellos estén en los diferentes shows", explicó Valentino a Télam, con el asentimiento de Patán Vidal y Timoty Cid.

Hasta el momento está confirmado el inicio de la gira con una triple fecha porteña, el 28, 29 y 30 de julio, en Rondeman Abasto; para seguir su recorrido al día siguiente en el Teatro Seminari de Escobar.

Para agosto ya está agendado un show para el viernes 5 en el Centro Cultural Güemes, de Rosario; el sábado 6 en el Club Paraguay, de Córdoba; y el domingo 7 en La Moreno, de Santa Fe; en tanto que el 17 de septiembre el tributo se trasladará a Dickens, de Mar del Plata; y el 28 de ese mes llegará al Teatro Provincial, de Salta.

Sin embargo, los protagonistas afirman que en los próximos días se sumarán muchos más shows que permitirán abarcar todas las regiones del país, para finalmente regresar a Buenos Aires para un concierto aún sin fecha fijada, que dará el cierre definitivo a esta etapa.

En principio, los conciertos en el reducto del Abasto serán registrados y probablemente sean editados en el futuro; del mismo modo que próximamente estará disponible en vinilo la grabación del último concierto de Willy Crook, justamente llevado en ese mismo lugar, pocos días antes de su muerte.

Lo curioso es que la idea inicial de este homenaje en realidad había tenido un primer atisbo cuando Willy aún vivía, y se había planteado como una especie de gran recorrido por su carrera con las distintas formaciones que lo acompañaron.

Así lo confesó Timoty Cid, quien contó que pocas semanas antes del fatídico desenlace, en las mesas del bar "Mamita" del barrio de Colegiales, sitio informal de "operaciones" en donde Willy solía pasar largas horas con sus amigos, se empezó a pensar en un gran espectáculo que reuniera piezas de todas las etapas y, por supuesto, nuevo material.

La iniciativa, obviamente, parecía haber perdido el rumbo con la muerte del querido músico, pero volvió a tomar forma casi de manera espontánea en un encuentro de este año en ese mismo bar de los tres artistas que encabezan este tributo.

Inmediatamente, comenzó la convocatoria al resto de los músicos y se activaron los ensayos, en donde, tal como ocurrió en la charla que Patán Vidal, Valentino y Timoty Cid mantuvieron con esta agencia, se mezclaron las lágrimas de emoción ante el recuerdo de Willy con las carcajadas al rememorar alocadas anécdotas o ingeniosas frases que solía acuñar el recordado artista.

"El otro día estábamos tocando uno de los temas que solíamos hacer en esos primeros años y se me piantó un lagrimón", lanzó Patán a modo de confesión, lo que originó que todos los presentes reconocieran que también habían sido atravesados por esa sensación en distintos momentos.

"Te reís llorando", apuntó Timoty Cid a la hora de advertir que el humor de Willy Crook también hace su aparición en forma de recuerdos cuando todos se reúnen en la sala de ensayo. También hay coincidencia para remarcar que la música "fluyó desde el primer instante" en este reencuentro porque "fueron muchos años de tocar juntos".

Antes de poner en marcha esta gira tributo, Valentino, Patán Vidal y Timoty Cid aceptaron dar a Télam su definición sobre el significado que tuvo Willy Crook en la escena local y en sus respectivas vidas profesionales.

Télam: ¿Qué tenía Willy que lo hacía tan especial para todos ustedes?

Patán Vidal: Tenía alma de pandilla, de callejero, y abordaba la música desde ese lado. El trajo de Europa el acid jazz que estaba de moda, agarró ese envión.

Valentino: Willy era además un excelente compositor. Para mí, la importancia de esta unión es la fuerza de las composiciones. Era el típico orejero, que por orejero escribe bien y raro; no era un compositor común, clásico. Tenía esa cosa de música universal pero, a la vez, tenía ese toque personal que, como dice Patán, era callejero. Esa combinación es la que lo hace único, al punto que hoy todavía cuando escucho sus canciones digo: "¡Qué linda canción!".

T: ¿Perdió visibilidad este tipo de música con la ausencia de Willy?

PV: Es que era el exponente más importante.

V: Tendría que aparecer otro Willy Crook. En lo instrumental está todo bien. Hay mucho pibes cantando y tocando esta música y lo hacen divino, pero vienen de otros lugares. Willy fue el primero que lo hizo, estaba enamorado de esta música y le salía así.

T: A nivel personal, ¿qué significó Willy para cada uno de ustedes?

V: A mí me permitió convertirme en un músico profesional sin dejar de divertirme. Le debo que me presentara como un señor en el escenario, con orgullo. Le debo ser conocido porque él me permitió ser visto en el ambiente del rock. Yo venía del jazz y terminé a lo largo de mi carrera tocando con Pity Álvarez, Diego Torres...en fin, tocando jazz, nunca me hubieran conocido.

PV: Yo tuve la posibilidad de tocar con varios artistas muy importantes pero Willy es uno de los episodios más importantes de mi vida, aparte de haber sido un cómplice de la vida.

Timoty Cid: Fue un gran viaje hepático-musical (risas). Soy un eterno agradecido a que haya sucedido y ahora estoy agradecido que siga sucediendo gracias a él. Estar haciendo esto de nuevo, con estos atorrantes, es un deja-vu.

V: Después de tantos años tocando separando, ahora Willy desde el cielo nos unió otra vez, así que la fuerza de lo que hicimos con él es muy importante. Me animo a decir que fue la banda más importante que cada uno de nosotros tuvo.

Con información de Télam