El pop australiano de 5 Seconds of Summer suma un segundo Luna Park

El cuarteto pop australiano 5 Seconds of Summer que hace seis años no visita Argentina, añadió hoy un segundo recital en el estadio porteño Luna Park para el 19 de julio tras haber agotado las localidades para el recital del jueves 20.

En estas presentaciones la banda oriunda de Sydney estará mostrando el material de su quinto de estudio "5SOS5", además de los grandes éxitos acumulados a lo largo de una década de exitosa trayectoria.

En tal sentido, la agrupación aprovechará también para poner a los fans locales al día con los discos "Youngblood", de 2018, y "Calm", de 2020, ambos lanzados luego de su paso de 2017 por el Luna Park.

Precisamente, "Calm" fue el centro de la postergada gira "Take My Hand World Tour", realizada el año pasado por Europa y Estados Unidos, tras el obligado parate por la pandemia de coronavirus.

Integrado por Luke Hemmings, en voces, piano y guitarra; Michael Clifford, en guitarra y voces; Calum Hood, en piano, bajo y voces; y Ashton Irwin, en batería y voces; el grupo irrumpió con fuerza en la escena con su disco debut de 2014, que llevaba el nombre de la banda, y con "Sounds Good Feels Good", de 2015.

Allí acumuló éxitos como "She Looks So Perfect", "Ghost of You" y "Amnesia", a los que en los últimos años sumó "Complete Mess", Me Myself & I", "Teeth", "Old Me" y la banda sonora de la serie "13 Reasons Why", entre tantos.

Las entradas para este segundo concierto de 5 Seconds of Summer en el Luna Park están disponibles a través del sitio Ticketportal.

Con información de Télam