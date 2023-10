El glam-rock de Pil del Villar aterriza este jueves en Club Lucille de Palermo

El guitarrista y cantante Pil del Villar, exmiembro del grupo Don Adams, se presentará este jueves en Club Lucille de Palermo para recrear en directo versiones de sus últimos singles y estrenar algunas canciones aún inéditas que conformarán su próximo álbum.

Con un show a banda completa y el acompañamiento en las bandejas de Gori como musicalizador de la noche, Del Villar tocará algunas de sus creaciones que cargan sobrados guiños al glam y el rock & roll de los años setenta.

Su camino solista comenzó en el 2021 con la llegada de un primer single, una versión de "Act Together", una gema de Ron Wood que el músico argentino grabó en cinta analógica y en vivo y luego lanzó una propia titulada "French Exit" donde honra influencias como T-Rex y David Bowie bajo la producción de Jimmy Rip, el productor y guitarrista de Mick Jagger y Television.

El año pasado editó un último adelanto llamado “I Got You Stuck In My Mind” que presentó con un divertido videoclip donde participan músicos como Fabián "El Zorrito" Von Quintiero, Frankie Langdon y Gori (Fantasmagoria/Fun People) que rotan entre instrumentos que no usan en la vida real.

Pïl integró, además de Don Adams, donde tocó, compuso y produjo canciones desde el 2003, el proyecto solista de Rip y armó en los últimos años diversos proyectos como Hermanos de Distinto Padre & Madre junto a Gori y otra banda rockera como Monovision en paralelo a la fundación de su sello discográfico Stereopolis Records y a su ingreso al grupo Bombas de Amor.

Con información de Télam