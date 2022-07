El Festival de Cine de San Sebastián abre convocatoria para proyectos de primeros y segundos filmes

El Festival de San Sebastián abre la convocatoria para recibir proyectos audiovisuales de Europa y América Latina en fase de desarrollo y en busca de coproducción, y que deberán ser primeras o segundas obras de sus directoras o directores.

Los proyectos tomarán parte de Proyecta una iniciativa conjunta organizada por el mercado de cine argentino Ventana Sur, el Marché du Film de Cannes y el propio festival de cine del País Vasco.

A la convocatoria, que estará abierta hasta el 1 de agosto próximo, pueden presentarse proyectos de ficción y no ficción latinoamericanos y europeos (con una vinculación expresa con América Latina) que deberán tener una duración superior a los 60 minutos y tener un 20% de financiación asegurada.

Se seleccionarán un máximo de 15 proyectos, que serán presentados por sus productoras en una sesión de pitchings, seguidas de citas "one to one" con la industria acreditada y se otorgará un premio de 5.000 euros a un proyecto.

Proyecta forma parte de Ventana Sur, el principal mercado audiovisual latinoamericano, que organizan conjuntamente el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (Incaa) y el Marché du Film-Festival de Cannes.

Para acceder al reglamento y proceder a la inscripción de un proyecto se debe acceder al link https://www.ventana-sur.com/proyecta/ o se puede hacer consultas al correo electrónico proyecta@ventana-sur.com

Con información de Télam