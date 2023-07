Diana Krall regresa en noviembre a la Argentina

A cinco años de su último show en nuestro país, la cantante y pianista canadiense de jazz Diana Krall se presentará el próximo 22 de noviembre en el porteño Teatro Gran Rex, en donde repasará clásicos de su repertorio, en el cual conviven composiciones propias y versiones de estándares del género.

Se tratará del regreso de una artista que cuenta con el récord de ser la única cantante de jazz que ubicó a ocho de sus álbumes entre los primeros puestos de las listas Billboard, además de cosechar diversos premios.

Aunque no se confirmó quiénes la acompañarán en este nuevo desembarco en nuestro país, Krall suele actuar con una formación de batería, contrabajo y guitarra, además de su piano.

En ese formato incluso registró su última placa, "This Dream of You", donde hay precisamente una versión del tema de Bob Dylan que da nombre al disco, y que fue producido por Tommy Lipuma.

Las entradas para este nuevo show en Argentina de Diana Krall estarán disponibles desde este miércoles al mediodía a través del sitio TuEntrada.com.

Con información de Télam