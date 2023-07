Combo de tráilers para cinco esperados títulos del cine y la TV

Los filmes "Napoleón", "Oppenheimer" y "Wonka" y las series "Ahsoka" y "Operativo: Lioness" conforman un fortuito combo de anticipadas producciones para la pantalla grande y chica que durante las últimas horas dieron a conocer imágenes de adelanto inéditas y tráilers definitivos.

La seguidilla de lanzamientos comenzó ayer con el primer avance de "Napoleón", biopic dirigida por el reconocido cineasta británico Ridley Scott y encabezada por el ganador del Oscar Joaquin Phoenix como el emperador francés del título, en un reencuentro a 23 años de su colaboración en la aclamada "Gladiador", donde el actor también daba vida al romano Cómodo, otro soberano histórico.

Con fecha de estreno para el 23 de noviembre próximo, la cinta recorrerá la vida de Bonaparte, con el accidentado ascenso y caída que protagonizó en el epílogo de la Revolución Francesa, poblado de visionarias tácticas militares y políticas y atravesado por su dependiente y volátil relación con su gran amada, Josefina (Vanessa Kirby).

Escenografías de enorme elaboración y secuencias de acción trepidantes prometen signar la nueva película de Scott, que contará en su elenco con la participación de Ludivine Sagnier, Ben Miles, Tahar Rahim, Ian Mcneice, Catherine Walker, Youssef Kerkour, Paul Rhys, Matthew Needham y John Hollingworth, entre más.

También ayer se publicó el último tráiler de "Oppenheimer", la esperadísima nueva propuesta de Christopher Nolan centrada en el "padre de la bomba atómica", que llegará a las salas locales el próximo jueves 20 de julio con el irlandés Cillian Murphy en el rol principal.

Thriller épico que busca tentar con la destacada característica del cineasta inglés de trabajar con la menor cantidad de efectos digitales posibles, el filme biográfico -que posee una nómina de figuras como Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Casey Affleck, Rami Malek y Kenneth Branagh- retratará la profunda y existencial paradoja que enfrentó el físico Robert Oppenheimer al aceptar el riesgo de destruir el mundo para ponerle fin a la de por sí devastadora Segunda Guerra Mundial.

En tanto, hoy fue el turno de "Wonka", cinta basada en el famoso personaje del mega-exitoso libro infantil "Charlie y la fábrica de chocolate", de Roald Dahl, que relatará cómo el excéntrico inventor y mago del título se transformó en el personaje conocido en las adaptaciones previas que tuvo el relato.

Dirigida por Paul King ("Paddington"), que coguionó junto a Simon Farnaby ("The Phantom of the Open"), la película se anticipa como un espectáculo de música y colores que presentará a un Willy Wonka encarnado por el popular Timotheé Chalamet, repleto de ideas y decidido a cambiar el mundo con sus dulces bocados para demostrar que sus sueños son posibles.

La ganadora del Oscar Olivia Colman y otros nombres propios como Rowan Atkinson, Sally Hawkins y Keegan-Michael Key participan del reparto junto a Calah Lane, Paterson Joseph, Matt Lucas, Matthew Baynton y Jim Carter, entre más.

Además, en el terreno de las series llegaron las primeras imágenes de adelanto de "Ahsoka", la próxima serie creada por Dave Filoni que se sumará al universo de Star Wars, compartiendo línea temporal con las ya estrenadas "The Mandalorian" y "El libro de Boba Fett", y en la que Rosario Dawson se pondrá en la piel de la querida Jedi del título.

Con estreno en la plataforma de streaming Disney+ el 23 de agosto, la producción -en la que actúan Mary Elizabeth Winstead, Natasha Liu Bordizzo, David Tennant y Ray Stevenson- seguirá a la protagonista mientras investiga e intenta impedir una amenaza emergente para la galaxia.

Por último, la tira "Operativo: Lioness", que estrenará también el 23 de agosto pero en la plataforma Paramount+, también lanzó el avance de su trama de thriller y espionaje con un elenco integrado por Nicole Kidman y Zoe Saldaña, ambas productoras ejecutivas de la serie, Laysla De Oliveira, Morgan Freeman y Michael Kelly, entre otros.

La serie, dirigida por el reconocido guionista y realizador Taylor Sheridan ("Yellowstone", "Tulsa King"), está inspirada en un programa militar real de Estados Unidos, y sigue la vida de Joe (Saldaña), que intenta equilibrar su vida personal y profesional como agente clave de la CIA en la guerra contra el terrorismo mientras se amolda a la nueva presencia de Cruz (De Oliveira), una nueva recluta.

Con información de Télam