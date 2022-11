Blur regresa en Wembley por los 30 años de "Parklife"

La legendaria banda británica Blur regresará para hacer una fecha en el Estadio de Wembley, en Londres, por los 30 años de su festejado disco "Parklife".

"Sí, vamos a tocar en Wembley por los 30 años de Parklife", anunció hoy su vocalista, Damon Albarn en una emisión de Apple Music.

El concierto está programado para el 8 de julio de 2023 y será la primera actuación que la formación ofrezca desde la era en la que publicaron "The Magic Whip" en 2015, con la que tocó en Argentina.

"Estoy esperando a volver a tocar con mis hermanos de Blur, para así poder recuperar todas esas grandes canciones. Siempre me encantaron los shows de Blur: una buena guitarra, el amplificador con el volumen hasta arriba y una pila de caras sonrientes", dijo por su parte el guitarrista Brian Coxon.

Con más de 5 millones de copias vendidas, "Parklife" es el tercer álbum de la banda oriunda de Londres y con el que pegó el gran salto internacional con éxitos como "Girls & Boys", "End of a Century", "Parklife" y "To the End".

Hasta el momento, no se anunciaron más fechas ni gira mundial para festejar el aniversario del lanzamiento.

Con información de Télam