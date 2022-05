Ana Prada y Yorka fueron "Sonoras" y Tous Ensemble hizo repertorio coral en el Fimba

Con dos funciones a sala llena en el Teatro la Baita, el espectáculo "Sonoras", animado por el dúo chileno Yorka y la uruguaya Ana Prada, acompañadas por la Orquesta Filarmónica de Río Negro (OFRN) con la dirección de Martin Fraile, fue el gran protagonista de la tercera jornada del Fimba.

La noche comenzó con la presentación de Yorka, las hermanas Daniel y Yorka Pastenes, oriundas de la Ciudad de Santiago, Chile, ambas profesoras de música y compositoras de sus temas que vienen desarrollan su proyecto desde 2012 y tienen ya tres trabajos discográficos en el mercado.

Sin lugar a dudas, el diferencial de esta presentación fue contar con el acompañamiento de la OFRN, hecho que ellas mismas agradecieron en varios pasajes del show.

"Fue muy difícil en el ensayo interpretar nuestras canciones con tremenda orquesta detrás, pero el resultado en la función fue magnifico, me sentí muy emocionada y agradecida, la verdad es que nunca habíamos tenido la oportunidad de cantar nuestras canciones con una filarmónica y a mi se me erizó la piel y me emocioné", confió Yorka a Télam.

La presentación incluyo temas de sus trabajos anteriores, y también material de su próximo disco "Chau", que será lanzado en las plataformas digitales el próximo 23 de junio; se destacó una interpretación muy particular de "Mira Niñita", de Los Jaivas.

Pasada una hora de concierto, Yorka dio paso a Ana Prada, artista nacida en Paysandú quien trajo las tonadas de la música rioplatense y fue aplaudida a rabiar por un público que ya la conoce y admira.

A sus temas propios y versiones de otros compositores que forman parte de su repertorio, Ana le sumo una versión de "Chiquillada" de El Sabalero que con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica ganó una profundidad emocionante.

Yorka, desde el otro lado de la cordillera, y Prada, desde el otro lado del Plata, entregaron una propuesta que será recordada como una de las mejores noches de este tercer FIMBA que concluyó con una versión compartida del clásico de la uruguaya "Soy Pecadora".

También anoche y con la dirección del Joven Maestro Emiliano Linares, la formación coral Tous Ensemble, presentó anoche su "Repertorio Coral del Siglo XX" en una Catedral colmada de público.

Tous Ensemble fue creado en 2008 en la ciudad de La Plata con el fin de realizar un estudio de la música coral en diferentes períodos, ha recibido una larga lista de premios nacionales e internacionales, tiene editados dos CD, se presentó en importantes festivales y salas de nuestro país como Teatro Argentino de la Plata, Teatro Colon, Usina del Arte y realizó giras en nuestro país, Uruguay, Francia, Italia y España.

El repertorio interpretado en el imponente escenario de la Catedral barilochense, incluyó obras de James Macmillan, Josquin des Prés, William Byrd, Josep Vila i Casañas, Charles Stanford, Edward Elgar, Michael McGlynn, Antonio M. Russo y en el final una versión coral exquisita de “Chacarera sin final” de Chango Farías Gómez.

Con información de Télam