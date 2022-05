Actividades musicales y teatro para el fin de semana

JUEVES 5

MÚSICA

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Leandro Marquesano Trío (jazz)

Bebop Club ( Uriarte 1658) 20hs.

Javier Pino Rodríguez (jazz fusión) presenta "La ciencia de la intuición"

Bebop Club ( Uriarte 1658) 22.30hs.

Jero Jones presenta "Hollywood está lejos de casa"

Pura Vida (Diagonal 78 y 61 - La Plata) 20.30hs.

Nano Stern (canciones) presenta "Aún creo en la belleza"

Casa Brava, Rosario (entrada gratuita con reserva previa), 21hs

Arquero (rap uruguayo) presenta "El mundo aparte"

Club Paraguay (avenida Marcelo T de Alvear 651, Córdoba Capital), 20hs.

Pyramides + Mujer Cebra + Nenagenix

La Trastienda (Balcarce 460) 20hs.

Clásica

"Mozart y el Bel Canto" por Quinteto Bellisomi (conjunto de cuerdas), junto a Marcelo Ayub.

Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131) 20hs.

"The Consul" (ópera en tres actos) de Gian Carlo Menotti Orquesta Estable del Teatro Colón - Teatro Colón 20hs

Dirección musical: Justin Brown - Dirección escénica: Rubén Szuchmacher.

TEATRO

"Y las arañas de Marte" (unipersonal performático) - Casa Brandon (Luis María Drago 236) 21hs.

De y por Ana Schmukler

"La vis cómica" - Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20hs.

Autor y Dirección: Mauricio Kartum - Actúan: Luis Campos, Cutuli, Stella Galazzi y Horacio Roca.

"Encierros (2x2+1)" - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636), 21hs.

Autoría y dirección: Susana Torres Molina - Actúan: Silvia Dietrich y Emiliano Díaz

"Pequeña Pamela" - Teatro Sarmiento (Sarmiento 2715), 20hs

Autoría y dirección: Mariana Chaud - Actúan: Marcos Ferrante, Santiago Gobernori, Julián Larquier Tellarin, Rosalba Menna, Iride Mockert, Camila Peralta, Lalo Rotavería.

VIERNES 6

MÚSICA

Jorge Drexler (canciones) presenta "Tinta y tiempo"

Teatro Gran Rex (Corrientes 860) 20.30 hs

Los Abuelos de la Nada (rock)

ND Ateneo (Paraguay 918) 21hs.

Nano Stern (canciones) presenta "Aún creo en la belleza"

Nave UNCuyo de Mendoza (Maza 250), 21.30hs.

Orquesta de Tango de Buenos Aires presenta "Raíz de Tango"

Auditorio de la Usina del Arte (Caffarena, 1) 20 hs

Gran Martel (rock) presenta "El silencio de los peces"

Rondeman (Lavalle 3177) 20.30hs

Rubén Rada (canciones) presenta "A la vuelta de Japón"

Teatro Ópera (Corrientes 860), 21hs

Quinteto Revolucionario (música de Astor Piazzolla)

Bebop Club ( Uriarte 1658) 20hs.

Arriazu-Dellamea-Snajer (trío de guitarras música latinoamericana)

Bebop Club ( Uriarte 1658) 22.30hs

URMG (De Urquiza/ Romero/ Malosetti/ Giunta; jazz)

Bebop Club ( Uriarte 1658) 00.30hs

Boom Boom Kid (rock)

Teatro Ópera de La Plata (Calle 58 770) 20hs

Clásica

Orquesta Sinfónica Nacional presenta (estreno) "Escuchando el Viento Sur", de José Luis Campana

Sala Auditorio Nacional del CCK (Sarmiento 151) 20hs. (entrada gratuita con reserva)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, repertorio: Bach/Webern/ Mahler/Schönberg/Schubert

Dirección: Enrique Arturo Diemecke, Guadalupe Barrientos, mezzosoprano

Teatro Colón (Libertad 621), 20 hs.

"Wagner. Grandes Oberturas y Preludios" por Carlos Vieu y la Orquesta Festival Lírica

Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131), 20hs.

TEATRO

"Compañía" - Teatro El Repertoio (Carlos Melo 1756, Vicente López), 21hs

Autor: Eduardo Rovner - Dirección:Fernando Hereñu

Actúan: Laura Sosa, Jorge Ivaldi.

Petit Hotel Chernobyl - Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027) 21.30hs

Autor: Andrés Binetti -Dirección: Nicolás Manasseri - Actúan: Silvia Villazur, Alejandra Oteiza, Jowy Sztrik, Martina Zapico

"La vis cómica" - Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20hs.

Autor y Dirección : Mauricio Kartum - Actúan: Luis Campos, Cutuli, Stella Galazzi y Horacio Roca.

"Todas las aves han comido de un hombre muerto" - Area623 (Pasco 623) 22.30

Dirección: Carla Llopis - Actúan: Cecilia Gruner, Giulia Gabetta, Romina Venegas y Yoska Lázaro

"Pequeña Pamela" - Teatro Sarmiento (Sarmiento 2715), 20hs

Autoría y dirección: Mariana Chaud - Actúan: Marcos Ferrante, Santiago Gobernori, Julián Larquier Tellarin, Rosalba Menna, Iride Mockert, Camila Peralta, Lalo Rotavería

"Poesía estás ahí?" (stand up) - Korinthio Teatro (Charcas 2737) 20hs.

Autor y actor: Raúl Cristián Aguirre

SÁBADO 7

MÚSICA

La Renga (rock)

Estadio Único de La Plata, 19hs.

Rubén Rada (canciones) presenta "A la vuelta de Japón"

Teatro Municipal de La Plata Coliseo Podestá (Calle 10 #733) 21hs

Daniel Melero (rock experimental) presenta Ultima Thule

ND Ateneo (Paraguay 918) 21hs

Superlógico (acústico y eléctrico en La Reina)

Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806) 23.50hs.

Jorge Drexler (canciones) presenta "Tinta y tiempo"

Teatro Gran Rex (Corrientes 860) 20.30 hs

Laura Ros, con Federico Gil Solá y Alito Spina( canciones) presenta "Descubriendo a Joni Mitchell"

Bebop Club (Uriarte 1658) 20hs.

Sax Gordon & Igor Prado (blues)

Bebop Club ( Uriarte 1658) 22.30hs.

Mariú Fernández Sings Amy (tributo a Amy Winehouse)

Bebop Club ( Uriarte 1658) 00.30hs.

Ma. Belén Di Iorio (canciones) presenta Vos y yo

Vos y yo

Bebop Club (Uriarte 1658) 20hs.

Mariana Ruiz Matta y el Quinteto Pierrot (música de cámara) presenta "La era de los elefantes"

Teatro De la Fábula (Agüero 444) 21hs.

Manuela de las Casas (canciones) presenta "Halare"

Roseti Espacio (Gallo 760) 21hs.

"El Quince. Frágil Esplendor" (espectáculo musical y teatral) por Ciertas Petunias

Teatro Border (Godoy Cruz 1838) 20hs.

Albert Pla y Diego Cortés (canciones)

Teatro Margarita Xirgu ( Chacabuco 875) 21hs.

"Y después crecí" (espectáculo de canciones y relatos) con libro y dirección de Eduardo Félix Caballero

Teatro Border (Godoy Cruz 1838) 17hs.

Fiesta Fulgurante (Mujercitas Terror, Fulgor, Rolando Bruno y su orquesta midi

djs Okti, Nachete, Wake)

Teatro Mandril (Humberto 1° 2758) 22.30hs.

Chicos y familias

LesLimones (espectáculo con ritmos latinoamericanos para toda la familia)

Auditorio de la Usina del Arte (Caffarena 1, gratis) 16hs.

"¡Nadie duerma! Disparate lírico" (espectáculo infantil a cargo de Juventus Lyrica)

Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131), 11 hs.

Clásica

Cuarteto Gianneo. Repertorio: Luis Sammartino/Luis Gianneo/Arturo Luzzatti.

CCK, Sala Argentina (Sarmiento 151, gratis), 18 hs.

Cuarteto Schubert (música de cámara)

Facultad de Derecho , Salón Auditorio (Av Figueroa Alcorta 2263, gratis),

16hs

Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional "José de San Martin"

Facultad de Derecho , Salón de Actos (Av Figueroa Alcorta 2263, gratis),

18hs

"Puccini. Obras imprescindibles", por Carlos Vieu y la Orquesta Festival Lírica

Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131) 20hs

TEATRO

"Julio César" - Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765), 17hs

Autor: William Shakespeare, versión libre y dirección: José María Muscari Actúan: Moria Casán, Marita Ballesteros, Alejandra Radano, Malena Solda, Mario Alarcón, Mariano Torr, Mirta Wons, Vivian El Jaber, Fabiana García Lago, Payuca

"Tarascones" - Metropolitan Sura (Av. Corrientes 1343), 20.30hs

Autor: Gonzalo Demaría - Dirección: Ciro Zorzoli - Actúan: Alejandra Flechner, Paula Barrientos, Eugenia Guerty, Susana Pampín

"Terrenal" Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20hs.

Autor y Dirección : Mauricio Kartum - Actúan: Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel.

"Pequeña Pamela" - Teatro Sarmiento (Sarmiento 2715), 20hs

Autoría y dirección: Mariana Chaud - Actúan: Marcos Ferrante, Santiago Gobernori, Julián Larquier Tellarin, Rosalba Menna, Iride Mockert, Camila Peralta, Lalo Rotavería

"Rota" - El Extranjero Teatro (Valentín Gómez 3378), 20hs

Autora: Natalia Villamil - Dirección: Mariano Stolkiner - Actúa: Raquel Ameri

"El tipo" - Moscú Teatro (Ramírez de Velasco 535) 20hs

Autor: Lisandro Penelas - Dirección: Ana Scannapieco

Actúa: Lisandro Penelas

"La Meca" - Teatro El Extranjero (Valentín Gómez 3378) 17hs

Unipersonal de y por Mariana Cumbi Bustinza

"Un judío común y corriente" - Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565) 20hs.

Dirección: Dirección: Manuel González Gil - Actuación: Gerardo Romano

"Montaña Hoguera" (títeres tradicionales chinos) - Centro Cultural de la Cooperación (Av. Corrientes 1543) 16hs.

Grupo de títeres chinos Caminantes del Universo.

"La Tortuga" - La Gloria Espacio Teatral (Yatay 890) 19.30hs.

Autoría y dirección: Marcelo Allasino - Actuación: Matilde Campilongo.

DOMINGO 8

MÚSICA

Jorge Drexler (canciones) presenta "Tinta y tiempo"

Teatro Gran Rex (Corrientes 860) 20.30 hs

Nano Stern (canciones) presenta "Aún creo en la belleza"

Café Berlín (Av. San Martín 6656), 20hs.

Andrés Suárez (canciones)

Teatro ND (Paraguay 918), 21hs.

IL Divo presenta ¨For once in my life: A celebration of Motown¨

Luna Park (Bouchard y Corrientes) 21hs.

Explicit + Villa Rayo + Segundo Juan + Intemperie Rock (rock)

La Trastienda (Balcarce 460) 20hs.

Chicos y familias

Uala y Fosi en ... Un viaje inesperado (espectáculo para chicos y chicas que combina teatro y títeres)

Patio de la Usina del Arte. 12hs.

"¡Nadie duerma! Disparate lírico" (espectáculo infantil a cargo de Juventus Lyrica)

Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131), 11 hs.

"Canciones Pintadas", por Pichiculundios (espectáculo lúdico para chicos y chicas con música, expresión corporal y poesía) Auditorio de la Usina del Arte (Caffarena, 1) 16 hs.

Clásica

"Carmina Burana" (música clásica) por Fiat Ars

Auditorio de la Usina del Arte (Caffarena,1) 11.30hs.

Orquesta Estable del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. Repertorio: Ibarra Groth/Yalil Guerra/Claudia Montero/Celia Torrá/Alberto Williams/João Guilherme Ripper

Dirección: André Dos Santos

CCK, Auditorio Nacional (Sarmiento 151, gratis) 17hs.

"The Consul" (ópera en tres actos) de Gian Carlo Menotti Orquesta Estable del Teatro Colón - Teatro Colón 17hs

Dirección musical: Justin Brown - Dirección escénica: Rubén Szuchmacher

TEATRO

Un almuerzo argentino - Teatro Hasta Trilce (Maza 177), 13hs

Autoría y dirección: Bernando Cappa

Actúan: Rocío Ambrosoni (Helen), Trinidad Asensio (Alicia), Gabriela Dey (Rose), Amilcar Ferrero (Osvaldito), Pablo Fetis (Antonio), Yamila Gallione (Elsita), Franco Genovese (Robertino), Federico Lozano (Mark), Melisa Omill (Clara), Guillermo Osuna (Liborio), Horacio Pucheta (Alberto), Lucila Rosende / Lucía Rossi (Rita).

"Julio César" - Cine Teatro El Plata (Av. Juan Bautista Alberdi 5765), 17hs

Autor: William Shakespeare, versión libre y dirección: José María Muscari Actúan: Moria Casán, Marita Ballesteros, Alejandra Radano, Malena Solda, Mario Alarcón, Mariano Torr, Mirta Wons, Vivian El Jaber, Fabiana García Lago, Payuca

"Un judío común y corriente" - Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565) 19.30hs.

Dirección: Dirección: Manuel González Gil - Actuación: Gerardo Romano

"Terrenal" Caras y Caretas (Sarmiento 2037) 20hs.

Autor y Dirección : Mauricio Kartum - Actúan: Claudio Da Passano, Tony Lestingi y Claudio Martínez Bel.

"Pequeña Pamela" - Teatro Sarmiento (Sarmiento 2715), 20hs

Autoría y dirección: Mariana Chaud - Actúan: Marcos Ferrante, Santiago Gobernori, Julián Larquier Tellarin, Rosalba Menna, Iride Mockert, Camila Peralta, Lalo Rotavería

"Con ojos de pájaro" (títeres) - El Galpón de Catalinas (Benito Pérez Galdós 93) 16hs (espectáculo a la gorra)

Grupo de Teatro Catalinas Sur

"Cajita de cuentos"(títeres, relatos, canciones)

Teatro Gastón Barral (Rawson 42), 15hs.

"El último bandoneonista" (grotesco musical) - Teatro Andamio 90 (Paraná 660) 17hs.

Autoría y actuación: Luis Longhi - Dirección: Rubén Pires

"Stefano" (grotesco musical) - Teatro Andamio 90 (Paraná 660) 19.30hs.

Versión y dirección de Rubén Pires - Actúan: Luis Longhi, Maia Francia, Marcelo Bucossi, Elida Schinocca, Mariano Falcón, Gonzalo Javier Álvarez, Nico Cucaro y Lucia Palacios

"Sex Toy" - Teatro El Método Kairós (El Salvador 4530) 18hs

Autor: Francisco Ortiz - Dirección: Patricio Azor

Actúan: Sebastián Dartayete, Federico Donofrio, Silvia Kalfaian

y Francisco Ortiz.

"El día que cambió la vida del Sr Odio" -Teatro Método Kairós (El Salvador 4530) 15hs

Adaptación y dirección: Vanessa León y Mariana Calderón.

Actúan: Milagros Duran, Lautaro Ayerdi, María Fernanda Esparza, Diana Carolina Martínez y Mariana Calderón.

"Redención" - Bar de fondo (Julián Álvarez 1200) 20hs

Autor: Máximo Duem - Dirección: Leonardo Gavriloff -Actúan: Carla Di Amore, Emmanuel Maximiliano, Robertino Grosso, Agustina Rivarola, Nicole Trasandes, Pablo Ventre y Kevin Vainer.

Con información de Télam