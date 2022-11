"Me busco lejos", un documental sobre el momento clave para una joven y el propio director del filme

(Por Hugo F. Sánchez) "Me busco lejos", que se estrena mañana en el Centro Cultural San Martín y el domingo en el Malba, retrata el paso de la adolescencia a la vida adulta de una joven brasileña lesbiana que emigra a Argentina en búsqueda de oportunidades y, en paralelo, las dificultades que atraviesa el propio director Diego Lublinsky, maduro, con una familia y varios temas sin resolver.

Graziele perdió a su mamá cuando tenía un año y fue criada por sus abuelos en una pequeña isla de Brasil, en donde su abuelo era pastor evangélico, pero al asumirse lesbiana tuvo que apartarse del medio religioso y luego decidió emigrar a la Argentina para vivir en la casa de su hermana y su esposo Diego (Lublinsky).

"La idea original era retratar los cambios en la cosmovisión de Graziele, desde su partida de una pequeña y conservadora isla de Brasil de dos mil habitantes a una ciudad como Buenos Aires, en la cual ponía muchas expectativas. La protagonista del documental vendría a vivir a mi casa, con mi familia y la idea era también retratar eso. No sabíamos cómo iba a resultar la convivencia, así que no había estructura", relató Lublinsky sobre el origen del proyecto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Por mi parte -prosiguió-, yo sentía cierta empatía con Graziele por la situación que estaba atravesando antes de emigrar, algo parecido a lo que yo transité cuando me fui a vivir a España a fines de los 90. Además, venía de una pérdida muy reciente de mi hermano y meterme a desentrañar los conflictos en de mi nueva familia política, con esquemas y valores muy diferentes, me llevó a repensar mi historia y a cuestionar aquellas cosas que en mi familia venían dadas".

Además, el realizador explicó que "el documental tiene una estructura abierta y si funciona a modo de espejo es para que en él se refleje o proyecten les espectadorxs".

Télam: Hay un arco narrativo dramático que se establece entre las dificultades de tu cuñada que con apenas 20 años que está saliendo al mundo y vos, ya asentado, transitando la madurez. ¿Coincidís con esa mirada?

Diego Lublinsky: Coincido. No voy a negar que estoy transitando la madurez, pero sí quiero dejar constancia de mi lucha interna con esa idea de estar "ya asentado", con el posible riesgo de fosilización que eso conlleva, creo que la película da cuenta de mi necesidad de huir de ese lugar y de reírme de mis propias miserias. Hay un momento, o por lo menos yo lo sentí así, en el que "el futuro por delante" pasa a ser muy pequeño comparado con "el pasado por detrás". ¿Cómo se replantea una vida cuyo foco siempre estuvo puesto en el futuro cuando ese futuro se extingue?

T: ¿Quisiste sentar posición sobre tu mirada sobre temas como el conservadurismo religioso, Bolsonaro, la amenaza sobre la comunidad LGBT+ y los exilios, o la política fue el contexto necesario para abordar temas más personales?

DL: La problemática de la no aceptación de la diversidad estuvo presente en gran parte de mis trabajos. En el caso de "Me busco lejos" el eje también está puesto en las cuestiones personales y las relaciones familiares. Lo que intenta la película es indagar en la mirada de Graziele y en cómo se ve modificado mi punto de vista y mi lectura del pasado después de haber atravesado una crisis personal.

Por otro lado, le tengo mucho respeto a la palabra "exilio". Creo que un exiliado es alguien que se va de su lugar porque es perseguido y porque su vida corre peligro pero nada de eso ocurre con Graziele, si bien su condición de LGBTIQ+ la puede sumir en un estado de opresión, creo que los motivos para irse de Brasil respondían a un montón de cuestiones personales que van más allá de la homofobia de Bolsonaro. Entonces yo preferiría hablar de autoexilios. Tanto en el caso de Graziele al venir a la Argentina como en mi caso al irme a España.

T: "Me busco lejos" va de lo particular a lo macro, de la vida de Graziele a tu propia historia familiar. ¿Contar la historia de la protagonista era la única manera de hacer las pases con tus pérdidas para poder avanzar?

DL: Yo creo que la película retrata lo particular, el punto de vista de mi cuñada, y mi propio punto de vista, el cual fui descubriendo mientras hacía la película. Y en el caso de que llegue a retratar algo más en el terreno de lo macro, eso se dio naturalmente o por el aporte que pueda hacer el espectador al proyectarse en nuestras historias.

Yo comencé pensando la película como un diario íntimo escrito por Graziele, lo que yo pretendía era entender cómo se veía el mundo desde sus 19 años viviendo en una isla y en una situación socioeconómica oprimente en varios sentidos. Yo sabía que esos puntos de vista irían cambiando con el correr de los meses y de los años, y lo que quería retratar eran esas modificaciones.

Respecto de la irrupción de mi historia personal, debo decir que en principio yo nunca le di mucha importancia como para incluirla en una película. ¿Qué puede contar un porteño de clase media que dentro de todo ha llevado una vida medianamente normal? Sin embargo con la pandemia, comencé a escribir un montón de textos similares a los que le había pedido a mi cuñada y apareció la voz de mi madre contándome cosas de mi origen que yo desconocía. En esa narración espontánea de mi madre también aparecía la opresión hacia la mujer que estaba naturalizada y que ella padeció, sin darse cuenta, a pesar de pertenecer a una familia a la que podríamos definir como "progre".

Las perdidas familiares te ponen en una nueva situación, te obligan a asumir nuevos roles que antes recaían en otros. Cuando esas pérdidas estaban a punto de ocurrir en mi familia hice lo posible por demostrar mi amor a quienes se iban, pero ahora que ya no están uno carga con esos conflictos que no llegaron a resolverse en vida y necesita procesarlos y entenderlos para seguir adelante.

Reflejarme en el espejo de mi cuñada, Graziele, que tendrá que superar la orfandad que sintió siempre por perder a su madre cuando ella tenía solo un año, tal vez me haya llevado a elaborar mis propias pérdidas, pero en lo que seguro me ha ayudado es a reconocer y estar agradecido por el legado que esos seres queridos me dejaron.

Con información de Télam