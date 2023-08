"Back To The Orchestra" regresa al Luna Park con su repertorio nostálgico de bandas sonoras

“Back To The Orchestra”, un espectáculo audiovisual con más de 80 músicos en escena bajo la dirección de Damián Mahler, sellará su tercera presentación el 12 de noviembre en el Luna Park con un repertorio de bandas de sonido de películas como "Volver al Futuro", "La Guerra de las Galaxias", "ET", "Batman", "Indiana Jones" y "Flash Gordon".

Después del rotundo éxito de sus dos presentaciones anteriores, el espectáculo que fusiona el talento de la Orquesta Sinfónica con el universo musical de grandes compositores como John Williams, Alan Silvestri y Danny Elfman, ofrecerá una vez más su evocación a la nostalgia con una propuesta innovadora.

Tras una primera edición en el Movistar Arena de Villa Crespo, "Back To The Orchestra" fijó su nueva residencia en el Luna Park, con una primera presentación el 4 de noviembre del año pasado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las entradas para este tercer espectáculo pueden conseguirse a través de la página oficial de Ticket Portal.

Con información de Télam