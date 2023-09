Rossi: "El cierre de los medios públicos fue tomado como fetiche de campaña para algunos candidatos"

En el marco del Primer Encuentro Federal de Radios Públicas de Argentina, que se realiza entre hoy y mañana en el edificio central de Radio Nacional, el jefe de Gabinete de Ministros y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, celebró la importancia de esta iniciativa en un contexto electoral en el cual "el cierre de los medios públicos fue tomado como un fetiche de campaña para algunos candidatos".

Durante la apertura del encuentro que reúne a miembros de las emisoras de Radio Nacional de todo el país y representantes de radios públicas provinciales, municipales y universitarias, también se firmó el acta para la creación de la Asociación Civil Consejo Federal de Radios Públicas.

Del mismo modo que el Consejo Federal de la Televisión Pública (Cftvp), constituido en 2008, busca "el fortalecimiento y desarrollo de políticas conjuntas para la gestión de los medios de comunicación", el objetivo en relación a las radios es, según la presidenta de Radio y Televisión Argentina S.E (RTA), Rosario Lufrano, "darle institucionalidad al trabajo que hacemos todos los días".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"En momentos en los cuales todos los días dicen que nos van a cerrar, que nos van a eliminar, que nos van a desaparecer, es cuando más radio pública tenemos que hacer", destacó Lufrano sobre el acta que firmó junto al director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica; el apoderado de Medios Públicos de Chaco, Julián Ceballos; su par de La Rioja, Guillermo Megías; y la directora de la Radio Nacional de esa última provincia, María Alejandra Ibáñez.

Entre otras cosas, el Consejo se propone agrupar las emisoras para fomentar el "desarrollo cultural, la formación ciudadana, el acceso y generación de información desde los medios públicos de comunicación nacionales, provinciales, municipales y universitarios de la República Argentina".

Para eso, podrá proponer políticas de gestión, favorecer la capacitación profesional de sus trabajadores, "coordinar la protección y defensa de los intereses en la actividad específica de sus asociados", entre otras.

El secretario de Medios y Comunicación Pública de la Nación, Juan Ross, consideró que la iniciativa era "darle vida jurídica a una institución llamada a sostener y aguantar eventualmente los vendavales que se puedan venir".

Además, el funcionario se refirió a la necesidad de consolidar un proyecto político "donde los medios públicos sean un baluarte del sostenimiento del sistema" y, en ese sentido, destacó la el trabajo de la agencia pública de noticias Télam como "ejemplo de una política pública bien aplicada en beneficio de la sociedad y que deviene en una mejora del sistema democrático".

Durante la apertura de las jornadas, Lufrano destacó que "Radio Nacional llega donde nadie más llega. Significa conectividad en pueblos donde el celular no sirve para nada y sin Radio Nacional no hay poblador que pueda comunicarse con otro. Eso sigue pasando hoy en 2023 en Argentina, entonces para aquellos que viven en una oficina muy cómoda de la ciudad de Buenos Aires les decimos que CABA no es Argentina, es parte" de ella.

Al respecto, Pont Lezica consideró que la creación del consejo es un "acto fundacional" y destacó que va a permitir "defender la argentinidad que se construye cada día a través de la cultura y los profesionales que hacen a cada emisora".

Por último, Agustín Rossi, celebró el encuentro y añadió: "Cuando te atacan no tenés que retroceder, sino que tenés que salir adelante con tus valores, tus creencias y no tratar de congraciarse con el enemigo. Para acariciarle la barba al león conmigo no cuenten".

Rossi, quien también aprovechó la ocasión para recordar al periodista Mario Wainfeld a menos de una semana de su fallecimiento, llamó a "defender el sistema de medios públicos porque vienen a destrozarlo, ya hicieron una prueba anterior, no les interesa y lo han tomado como bandera".

Durante la primera jornada del Encuentro Federal, se organizó un panel sobre el rol de los medios públicos con la presencia de Lufrano, el director de Radio Universidad de La Plata, Gabriel Morini; la directora de LRA14 Radio Nacional Santa Fe, Mariana Steckler, moderado por la subsecretaría de Medios Públicos, Rosaura Audi.

Luego, con la participación de los periodistas Alfredo Zaiat, Mario Giorgi, y Darío Villarruel, moderados por Luisa Valmaggia, la propuesta es dialogar sobre "Historia y economía", y sobre "Democracia, Cultura y Derechos Humanos" junto a Pedro Saborido y el subdirector de Radio Nacional, Gustavo Campana.

Para mañana, a partir de las 14, está previsto el conversatorio sobre "Historia del fútbol" con Tití Fernández y Felipe Pigna donde, además, el periodista deportivo recibirá el Premio Pallarols a su trayectoria. También se abordará el tema "La radio, emociones intensas", con la palabra de Sandra Mihanovich, Carlos Ulanovsky, Eduardo Aliverti moderados por la directora de Nacional Rock 93.7, Mikki Lusardi.

Con información de Télam