Música y literatura de mujeres latinoamericanas en "La canción de las poetas"

"La Canción de las Poetas", disco que reúne a 16 cantantes mujeres, entre ellas Sandra Mihanovich, Ligia Piro, Hilda Lizarazu, Ana Prada y Lidia Borda, quienes interpretan poesías de escritoras latinoamericanas musicalizadas por Vero Bellini y Mavi Díaz, y que el miércoles a las 20 tendrá un concierto gratuito encabezado por la Orquesta Filiberto en homenaje al Día de la Mujer en las escalinatas de la Biblioteca Nacional.

Algo que comenzó hace tiempo como una actividad lúdica, a partir de lo que resonaban en Bellini algunos poemas como las "Redondillas" de Sor Juana, y "simplemente por el deseo de escuchar una canción con esos versos", terminó convirtiéndose en una propuesta audaz y potente, materializada en un disco que combina la música y la literatura.

Después de ese primer impulso, la pianista y arregladora, quien desde 2007 se desempeña como directora musical de su grupo de tango China Cruel, contó a Télam que comenzó a investigar con mayor profundidad el panorama de mujeres poetas de Latinoamérica, particularmente de aquellas trabajaron por los derechos de las mujeres.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Me encontré con todo un universo muy poco conocido popularmente y que me impactó mucho - dijo-. No solo por las joyas poéticas que iba descubriendo, sino también por las historias de vida de estas mujeres que lograron tener una voz propia en un contexto muy adverso. Muchas de las conquistas de género actuales se las debemos a su valentía, a su trabajo y a su talento".

"Entonces surgió la idea de reunirlas en un álbum, e intenté encontrar poetas de los diversos países del continente para armar una especie de mapa poético de la 'Patria grande'", contó quien también forma parte de "Tangueadoras", espectáculo que reúne a ocho compositoras.

Ya pueden escucharse en las plataformas digitales el interesante cruce de reconocidas cantantes de Argentina, Venezuela y Uruguay con históricas poetas: entre Alfonsina Storni y Ana Prada y Lidia Borda, entre Silvia Fernández y Luna Monti, o Juana de Ibarbourou con Dolores Solá.

Mavi Díaz, directora de Radio Nacional Folklórica, quien estuvo a cargo de la producción vocal del álbum, contó que cuando Bellini le presentó el proyecto sintió que "era tan inmenso que tenía que contar con las voces representativas, respetadas, con gran trayectoria, no solamente de nuestro país sino de Latinoamérica, de distintas edades, de distintos estilos musicales".

"El trabajo más divertido pensar a quien le quedaba bien cada poema, cada ritmo, y ahí empezó la convocatoria a todas las tremendas cantantes que forman parte de este disco, haciéndoles las canciones a medida. Tuvimos mucha suerte de poder contar con estas artistas, costó un montón hacer este trabajo pero escuchar este trabajo nos pone muy felices", indicó.

En el marco del Día de la Mujer, el álbum será presentado en la Explanada de la Biblioteca Nacional (Agüero 2502) el miércoles a las 20 con entrada libre y gratuita, donde la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto interpretará 10 canciones de este disco con la participación de Prada, Díaz, Monti, Borda y Solá.

Télam: ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con estas 16 cantantes tan destacadas de la escena musical de Argentina, Venezuela y Uruguay?

Vero Bellini: Una emoción total. Primero porque se trata de las cantantes que escucho siempre y que admiro. Escucharlas cantar las canciones por primera vez en el estudio sumando su impronta y su interpretación fue mágico. Todas ellas son artistas inmensas.

T:¿Con qué criterio fuiste eligiendo los poemas para musicalizar? ¿En algunos casos, a la hora de componer, te inspiraste en las cantantes que finalmente interpretaron las canciones?

VB: En principio elegí aquellos poemas que más me interpelaban, los que me conmovían e identificaban. Encontré muchos que, desde diferentes perspectivas, expresaban el deseo de ser más libres; cuestionaban el rol de la mujer y revelaban cierto sentimiento de opresión. Quise que eso estuviera presente en el disco como eje central.

En general las canciones llegaron primero y buscamos su intérprete después. A la hora de escribir los arreglos instrumentales -ya sabiendo quien sería la cantante- busqué llevarlos al máximo posible a la impronta de cada una.

En el tema "Zurciendo medias" fue al revés. Tenía una canción para proponerle a Luna Monti, que no fue posible grabar por no conseguir los permisos necesarios de sus herederos. . No me resigné a hacer este disco sin ella, una cantante que admiro y disfruto tanto. Entonces descubrí este poema de Silvia Fernández, una escritora nacida en 1845, totalmente invisibilizada en su época. Me encantó el poema, sentí que completaba la idea del disco por su temática y lo compuse pensando en que lo cante Luna, aún sin saber si aceptaría. Incorporar a Silvia Fernández en este álbum, es también un homenaje a esas poetas que la historia fue borrando y que de a poco debemos rescatar del olvido.

T:¿Cómo describirías el trabajo junto a Mavi Díaz en la producción vocal?

VB: Aprendí mucho junto a ella. Es admirable su capacidad de trabajo, su musicalidad y su habilidad para resolver dificultades. Trabajó mucho por este proyecto, no solo en la producción vocal, la convocatoria de cantantes, selección de tomas, y arreglos vocales, sino también como un oráculo al cual acudí muchas veces ante las adversidades que se iban presentando.

T: Hay una sonoridad homogénea que atraviesa este trabajo, ¿cómo encontraste ese punto de equilibrio?

VB: Me preocupaba un poco lo ecléctico de las canciones, y las diversas formaciones instrumentales que elegí para cada una. Quise darle a cada poema una sonoridad propia y a medida. Tal vez le dio cierta unidad haber escrito los arreglos detalladamente y pensar estas 15 canciones como una sola obra que transita diferentes paisajes

T: En el Día Internacional de la Mujer, el disco tendrá su presentación en formato orquestal en La Biblioteca Nacional. ¿Qué significa para vos?

VB: Será la primera vez que se interpreten estas canciones en vivo. Es una felicidad enorme que la Orquesta Juan de Dios Filiberto haya elegido este repertorio nada menos que para su evento por el Día de la Mujer y sin duda será muy emocionante. .

Con información de Télam