Autoridades durante el corte de cinta inaugural de la estación.

Una solución innovadora para la demanda estacional

YPF presentó en Pinamar la primera estación de servicio móvil del país, marcando un nuevo hito en su estrategia de expansión y modernización. Esta unidad, diseñada para adaptarse a contextos de alta demanda como la temporada de verano, permite acercar el servicio de combustibles premium a puntos estratégicos, sin necesidad de una infraestructura fija tradicional.

La estación móvil puede abastecer hasta dos vehículos de manera simultánea y opera con un sistema completamente digital, que se gestiona desde el Real Time Intelligence Center (RTIC) de Comercialización. Además, incorpora un módulo FULL 100 % autónomo, pensado para ofrecer snacks, bebidas y artículos esenciales, replicando el formato ya conocido en las estaciones fijas.

Tecnología, eficiencia y marco legal habilitante

Detalle de la cartelería digital de la estación, con precios y promociones.

Este desarrollo fue posible gracias al nuevo marco regulatorio aprobado por la Secretaría de Energía a través de la Resolución 504/2025, que reglamenta el Decreto N° 46 y habilita oficialmente las estaciones móviles en Argentina.

YPF es la primera empresa en poner en marcha este modelo bajo la normativa vigente, lo que refuerza su liderazgo en innovación dentro del sector energético. Esta unidad de última generación combina eficiencia operativa, rapidez de instalación y monitoreo remoto, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad y calidad.

Durante el acto inaugural, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, remarcó:

“Sabemos que en el verano los destinos turísticos necesitan más y mejor servicio. Queremos que quienes viajan, los vecinos y quienes visitan la zona encuentren en YPF un lugar confiable, con buena atención y combustibles de calidad.”

Experiencia ServiClub y acciones en toda la Costa

Como parte de su campaña de verano, YPF lanzó una serie de beneficios exclusivos para los socios de ServiClub en puntos clave de la Costa Atlántica, Bariloche y Villa Carlos Paz. Se pueden canjear puntos por descuentos de hasta $20.000 en gastronomía, playa, estacionamiento y actividades recreativas.

Además, la compañía desplegó un tráiler interactivo con simuladores de manejo, presencia institucional en paradores turísticos y la instalación de tiendas FULL en varias localidades costeras.

Toda la información sobre estos beneficios puede consultarse desde la APP YPF, que centraliza promociones, puntos acumulados y estaciones cercanas.