Petrolera inglesa sancionada por la Argentina podrían comenzar la exploración de petróleo offshore en Malvinas en 2025

Las petroleras Rockhopper Exploration de Inglaterra y Navitas de Israel anunciaron recientemente que en 2024 decidirán si avanzan o no con la exploración offshore en el proyecto Sea Lion (León Marino), ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

El próximo gobierno podría tener un fuerte conflicto por las Islas Malvinas. Las petroleras Rockhopper Exploration de Inglaterra y Navitas de Israel anunciaron recientemente que en 2024 decidirán si avanzan o no con la exploración offshore en el proyecto Sea Lion (León Marino), ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Ambas compañías están sancionadas por la Argentina “por sus actividades ilegales de exploración hidrocarburífera en las inmediaciones de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur”, explicaron a El Destape fuentes de Cancillería consultadas sobre el anuncio. En el caso de que tomen la decisión final de avanzar, iniciarían la perforación de pozos en 2025, según informó la inglesa Rockhopper en un comunicado.

Si se dan las condiciones y es rentable económicamente, el proyecto Sea Lion tendría producción para 10 años con un pico de 100.000 barriles diarios de petróleo (bdp). En comparación, en 2022 la Argentina exportó en total una cifra apenas superior al potencial de Sea Lion: las ventas de crudo argentino al exterior el año pasado treparon a 110.000 bdp (67.000 bdp desde Vaca Muerta, 31.000 bdp del Golfo de San Jorge y 11.000 bdp de la cuenca Austral).

Decisión final

El informe que publicaron Rockhopper y Navitas tiene un dato no menor: en el yacimiento Sea Lion habría menos recursos de lo estimado en un principio, pero los costos para extraerlos serían más favorables. Esto se desprende del último estudio de estimaciones de recursos encargado por las petroleras a la firma Netherland Sewell & Associates (NSAI). El informe destaca que el proyecto Sea Lion puede optimizar más la inversión y obtener más barriles a un menor costo.

La inglesa Rockhopper tiene el 35% del proyecto, pero fue una de las que descubrió el yacimiento en 2010, cuando algunas petroleras realizaron trabajos de exploración offshore alrededor de las Islas Malvinas declarados ilegales por la Argentina. El otro 65% corresponde a Navitas Petroleum, que además es el operador. La compañía israelí ingresó al proyecto en 2022, cuando adquirió el porcentaje que tenía Premier Oil, también sancionada por la Argentina.

Las petroleras con sanciones administrativas por parte de la Cancillería argentina son: Falkland Oil and Gas, Rockhopper, Borders and Southern Petroleum, Argos Resources, Desire Petroleum, Premier Oil, Noble Energy Falklands Limited, Noble Energy Inc, Edison International y Navitas Petroleum.

Último estudio

El informe que elaboró NSAI indica que en Sea Lion podría haber recursos por 269 millones de barriles. En la anterior estimación de 2016 eran 517 millones de barriles. El nuevo cálculo de producción tendría una meseta de 80.000 bdp con un pico de hasta 100.000 bdp. Además, demandará una inversión total sería de US$ 2.200 millones (US$ 1.300 millones antes de la extracción del primer barril).

Una de las preguntas que se desprende es si Navitas y Rockhopper son capaces de alcanzar estos niveles de inversión siendo que no son petroleras de nivel mundial. El proyecto tendría 23 pozos (18 en la fase 1 y 5 en la fase 2). El costo de inversión y operativo para obtener un barril en Sea Lion es de US$ 27,6, señala el informe. Y añade que con el precio internacional del barril Brent cotizando entre 70 y 80 dólares, el proyecto dejaría altas utilidades. En la actualidad el Brent supera los US$ 84 por barril. En concreto, el proyecto Sea Lion tendría un valor de US$ 4.300 millones, según el informe de NSAI. Los precios altos de la energía en el mundo aportarían un contexto beneficioso para que las petroleras, declaradas ilegales por la Argentina, inicien la exploración.

Historia

En 1995, a sólo 13 años de la guerra, la Argentina e Inglaterra firmaron la Declaración Conjunta de Cooperación sobre las actividades offshore alrededor del archipiélago. Entre 1996 y 2008, el gobierno de las islas otorgó 34 licencias de explotación de hidrocarburos a distintas compañías, entre ellas Rockhopper, según la información de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería. También autorizó cuatro campañas de exploración en 1998, 2010 (Sea Lion), 2013 y 2015-2016. Ante estas campañas, en 2007 el gobierno argentino denunció la Declaración Conjunta de Cooperación de 1995.

Por su parte, la Argentina está en pleno proceso de exploración de hidrocarburos offshore en el Mar Argentino. En 2019, la Secretaría de Energía otorgó 18 licencias a compañías internacionales y nacionales para realizar estudios sísmicos, entre ellas en bloques al sudoeste de las Malvinas.

Las leyes 26.659 (2011) y 26.915 (2013) establecen sanciones administrativas y penales a la exploración o extracción de petróleo y gas sin autorización del país en el lecho o subsuelo de la plataforma continental argentina. En abril de 2022, el gobierno argentino declaró como “clandestina” las actividades de las petroleras no autorizadas y sancionó a la inglesa Harbour Energy y Navitas Petroleum. La primera se retiró del proyecto definitivamente, no así Navitas, “que decidió seguir adelante”, remarcó Cancillería.