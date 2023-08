Privatizar YPF: las graves consecuencias para el país de la promesa "libertaria"

El libertario dice que primero quiere “reconstruirla”. Cuáles son los principales números de YPF.

Javier Milei, el candidato más votado en las PASO del 13 de agosto, afirmó en varias ocasiones que -en el caso de acceder a la Casa Rosada- privatizará a YPF. La propuesta se enmarca en la venta de “todas las empresas públicas”, según indicó en reiteradas oportunidades. YPF hoy pertenece en un 51% al Estado y el restante 49% está en manos de diversos accionistas privados. Más allá de que viene promoviendo la privatización desde hace tiempo, en diciembre pasado Milei visitó a Añelo, el corazón de Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales que impulsó fuertemente la propia YPF a partir de 2013. Allí señaló: “¿Querés una YPF al servicio de los argentinos? privatizala”.

Luego de las elecciones, insistió: “Sigo pensando en la privatización de YPF, pero va a dar más tiempo. Necesitamos recomponer los números de la compañía para no regalarla”, indicó en una entrevista televisiva. Y agregó que “nosotros vamos a usar a YPF mientras la reconstruimos, también a Enarsa (Energía Argentina S.A.), para manejar la transición hasta que limpiemos todo el sistema del desastre que hicieron los kirchneristas en los últimos 20 años”.

Pero hoy YPF ya viene mejorando los indicadores principales como son la producción de petróleo y gas, reservas, inversión, actividad en Vaca Muerta, exploración y generación de energía. Además, el impulso de las fuentes renovables.

Nueva York

La acción de YPF en Nueva York se revalorizó fuertemente en el último año y acaba de superar los US$ 15,45, un valor que no registraba desde el tercer trimestre de 2019. En el inicio de la pandemia, cotizaba en Wall Street US$ 6 por acción. El 21 de junio de 2022 llegó a US$ 3,52, pero un año después mostró una recuperación superior al 340%. El pico desde su estatización fue de US$ 37 en 2014. Pero los vaivenes de precio del petróleo y la fragilidad de la economía argentina, entre otros factores, impactaron en el valor de la acción. Lo cierto es que YPF se viene recuperando fuertemente. En lo que va del año la lleva un crecimiento de 58% en Nueva York.

Lo hizo a partir de los buenos resultados operativos y financieros que alcanzó en los últimos años. El año pasado tuvo ingresos por US$ 18.000 millones y un EBITDA (ganancias antes de intereses e impuestos) de US$ 5.000 millones. YPF tiene una perspectiva de negocios con inversiones de US$ 5.000 millones de dólares para este año y desarrolla grandes proyectos de infraestructura con la mirada puesta en la exportación de energía (sobre todo desde Vaca Muerta), la exploración de nuevos recursos como Palermo Aike y el offshore. Las compañías como YPF se valorizan sobre todo por sus reservas y en Vaca Muerta hay gas para 170 años manteniendo los niveles de consumo actuales, según señala cada vez que puede Pablo González, presidente de YPF.

Palermo Aike

Se trata de una formación no convencional como Vaca Muerta, pero de dimensión un poco más pequeña. Está ubicada en la provincia de Santa Cruz. Palermo Aike podría tener un tercio del gas de Vaca Muerta y, en petróleo, el cálculo que hace YPF es que si en Neuquén hay 16 billones de barriles, en Palermo Aike podría haber 6.6 billones. YPF explora este yacimiento junto a la petrolera CGC.

GNL

El proyecto de YPF con la malaya Petronas para construir una planta de Gas Natural Licuado (GNL) podría demandar US$ 20.000 millones. Es un proyecto a bastante largo plazo, pero plantea un horizonte más que interesante para la compañía argentina, que podría sumar hasta US$ 20.000 millones en exportación de gas por año. La planta de GNL le permitirá al país convertirse en un exportador de gas a escala mundial.

Esto requiere un desarrollo integral, que abarca desde la producción en Vaca Muerta hasta el transporte a través de tres gasoductos desde Neuquén hasta Bahía Blanca. El cálculo que hacen ambas compañías es que el proyecto podría estar concluido en 10 años y exportaría más de 25 millones de toneladas de GNL por año, equivalente a 110 millones de metros cúbicos de gas día. Esto representa el doble de la producción de gas actual de Vaca Muerta y el 80% de la producción del consumo total del país.

Offshore y renovables

Una fuente del sector energético explicó a El Destape que “uno puede inferir que Milei quiere sólo inversión privada y va a dejar a las compañías avanzar en la exploración en el Mar Argentino. No va a tener un trato preferencial que impulse a YPF a explorar aguas profundas ni va a destinar a YPF fondos estatales para el offshore”. Según la misma fuente, de concretarse la privatización, YPF podría perder la iniciativa que está teniendo en la exploración junto a otros socios, como es la noruega Equinor y Shell en los distintos bloques exploratorios de la Cuenca Atlántico Norte.

En tanto, quedaría en stand by YPF Luz, la compañía de generación eléctrica de YPF que desarrolla varios proyectos de energía eólica y solar en el país. YPF Luz acaba de cumplir 10 años y ya produce el 9% de la electricidad que se consume en la Argentina.

Exportación a Chile

La compañía en mayo logró un hito clave de su plan estratégico de crecimiento. Después de 18 años, YPF volvió a exportar crudo neuquino a Chile de forma estructural a partir de la rehabilitación del Oleoducto Trasandino. Según cálculo que difundió Pablo González, YPF podría exportar al país vecino por US$ 3.000 millones anuales.