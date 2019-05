Elisa Carrió destruyó a Jaime Durán Barba: "Si Cristina está libre es por su culpa"

La crisis política interna en Cambiemos no para de profundizarse y ahora la diputada Elisa Carrió arremetió contra el asesor político del Gobierno, Jaime Durán Barba. La legisladora lo culpó por una supuesta protección política a la senadora Cristina Kirchner para que no sea encarcelada.

En una entrevista con el periodista ultraoficialista Nicolás Wiñazki en TN, Carrió se indignó por la situación procesal de Cristina: "En un país normal esta señora estaría presa hace 15 años". Además, apuntó contra el ecuatoriano al soslayar que "si hoy esta libre (Cristina), no es sólo por el PJ, es por la justicia. Es porque Durán Barba decía que la mejor enemiga nuestra era Cristina".

"Yo no creo en esas cosas. Yo no comparto esa política no humanista", afirmó la diputada. Además, volvió a remarcar que la supuesta protección política fue "un gran error de Durán Barba. Si una persona tiene que someterse a la justicia, no hay que especular con que sean candidatos".

El ataque de Carrió al asesor de la alianza Cambiemos fue otra muestra del molestar con su espacio. Ayer, también insultó al presidente del bloque de diputados de Cambiemos, Nicolás Massot, durante una sesión.