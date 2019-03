El diputado Felipe Solá afirmó que ve pocas probabilidades de que conforme una fórmula presidencial con Cristina Kirchner. En diálogo con el programa “Navarro 2019” de El Destape Radio, el dirigente también reconoció: "Yo quiero ser Presidente, pero no me miento".

Sobre el llamado a la unidad, aseguró que no hay que imponerle a nadie ninguna consigna peronista y que está de acuerdo con Eduardo "Wado" De Pedro: “La fuerza tiene que estar lo suficientemente abierta para que vengan ‘los Sergio Massa’”. Además, agregó: “Sé que no es muy popular ante la militancia mi posición pero creo que no debe ser el lema 'vamos a volver'”.

El último jueves, el Congreso Nacional del Partido Justicialista habilitó la conformación de un frente opositor que enfrente a Cambiemos en las elecciones de este año. Tras varias horas de deliberación, el partido que conduce José Luis Gioja empezará desde ahora una reuniones para formalizar la unidad con otros partidos políticos, movimientos sociales y agrupaciones. Unidad Ciudadana, el espacio de Cristina Kirchner, será el principal apuntado.

Las expresiones que se conocían públicamente y las reuniones informales que se dieron hasta hoy, de ahora en más deberán pasar a los hechos concretos si la oposición quiere formar este "amplio y plural frente opositor". Desde el PJ señalan que el sector de Fernando 'Pino' Solanas, pasando por el Partido Intransigente y el partido de Carlos Heller son potenciales espacios a incorporar al frente. "Siempre con el Partido Justicialista como columna vertebral", advierten desde el entorno de Gioja.

“Debemos proponer lo que ya se hizo en otras provincias donde hay unidad", pidió el sanjuanino al referirse a San Juan, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Santa Fe y Mendoza.