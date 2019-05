Máximo Kirchner le respondió a la carta de Mauricio Macri sobre los 10 puntos de un acuerdo con la oposición. Se trata de cuatro puntos que consisten en desayuno, almuerzo, merienda y cena y que calificó como "esenciales para millones de argentinos y argentinas".

Durante el acto y movilización organizado por el Movimiento Evita, en homenaje al natalicio número 100 de la abanderada de los humildes, el diputado nacional de Unidad Ciudadana hizo referencia a los 10 puntos que el gobierno pretende acordar con la oposición.

“Lo invitamos al gobierno a firmar 4 puntos que son esenciales para millones de argentinos y argentinas: el primer punto es desayuno todos los días, el segundo punto es almuerzo todos los días, el tercer punto es merienda todos los días y el cuarto punto, cena todos los días”, afirmó Máximo.

Máximo dijo en ese acto: “En tiempos en que en esta Argentina de hoy quieren resignar a la expresión y a la dirigencia política a la televisión y a las redes sociales, saludo al Movimiento Evita por esta formidable demostración de que las calles siguen siendo un lugar de expresión de las mayorías populares”.

Además, agregó: ”Tenemos la responsabilidad de ofrecerle a la sociedad argentina una propuesta política superadora no sólo de estos 4 años de derroche de deuda macrista; sino que tenemos que tener una oferta superadora a los 12 años en que gobernaron Néstor y Cristina, para volver a incluir a la mayor cantidad de argentinas y argentinos posibles”

Contra las políticas del macrismo, el diputado agregó: ”Buscan estigmatizar y humillar al humilde. Dicen que no hay que darles el pescado y hay que darles la caña de pescar. Como si trabajaran mucho los que lo dicen. A la sociedad argentina le dieron la caña de pescar pero en medio del desierto del Sahara”.

Estuvieron presentes en ese acto los referentes del Movimiento Evita Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, los diputados y diputadas nacionales Araceli Ferreyra, Victoria Donda y Leonardo Grosso y la diputada provincial Patricia Cubría. Se hicieron presentes los diputados nacionales Horacio Pietragalla Corti, Andrés “Cuervo” Larroque, la legisladora porteña Andrea Conde, entre otros.

"Nos dicen que hay que comprender cuál es el futuro y nos hablan de la cuarta revolución industrial, de la tecnología aplicada a la producción y que los trabajos repetitivos y aburridos los harán las máquinas. Si es cierto lo que dicen, ¿por qué el señor presidente no invierte más en su pueblo? ¿O acaso piensa que está preparando a su pueblo para una revolución tecnológica o industrial, dándole menos oportunidades de tomar leche, menos oportunidades de comer carne? ¿Qué pibes y pibas estamos preparando para el futuro si no hay educación y si no hay alimentación?”, cerró Máximo.