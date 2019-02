SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El dirigente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, analizó el escenario electoral y se refirió al armado de la oposición para las elecciones presidenciales de este año: "Felipe Sola es un muy buen precandidato, lo apoyamos desde el Movimiento Evita", al tiempo que señaló: "A Urtubey hay que convencerlo para lograr la unidad, no hay que insultarlo".

En diálogo con el programa de radio Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, Navarro afirmó que "es imprescindible que haya PASO a nivel nacional y provincial" en relación a la intención de eliminar las PASO bonaerenses.

Por otro lado, analizó el escenario electoral con la figura de la ex presidenta: "si juega Cristina Kirchner hay que ir a una PASO, no podemos negar la importancia de la figura de Cristina".

Además, opinó sobre la figura de Florencio Randazzo: "Desde Alternativa Federal trataron de incluir a Randazzo, pero él no comparte la idea de destruir al kirchnerismo". Y reveló: "A Randazzo lo llamo y no me atiende".