SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, aseguró en un acto que su municipio se le "cae encima", a menos de un año para las elecciones.

En un evento donde despidió al titular de la empresa estatal Obras Sanitarias, Mario Dell'Olio, el jefe comunal valoró el trabajo de su subalterno y confesó el deplorable estado de su municipio.

En esa línea, Arroyo sostuvo que la empresa "es un orgullo para la ciudad". Según señaló La Capital de Mar del Plata, Arroyo explicó: "¿Vieron que si hay una cosa que los seres humanos nunca sentimos es la salud? Cuando a uno no le duele nada y se siente bien, no siente nada. Bueno, yo nunca siento nada de Obras Sanitarias. Se me cae el municipio encima, pero de Obras Sanitarias, nada. Significa que la empresa funciona”.