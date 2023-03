YPF Luz mejoró en 2022 sus ingresos en un 10% y logró ganancias netas por casi US$140 millones

La empresa de generación eléctrica YPF Luz comunicó hoy que sus ingresos alcanzaron los US$ 484 millones en 2022, con un alza de 9,8% respecto al año previo, ganancias antes de impuestos por US$ 398 millones y resultados netos de US$ 139,4 millones.

Por su parte, en el segmento de las energías renovables la empresa de capitales nacionales informó que incrementó su participación en el mercado a término con un 35% de la capacidad instalada.

La compañía del Grupo YPF anunció sus resultados del cuarto trimestre, en los que comunicó que alcanzó un Ebitda de US$ 398 millones en el año, superando en 24% lo registrado en 2021, mientras que las inversiones anuales alcanzaron los US$ 146 millones, 5,6% superiores al año previo.

Los ingresos del año de la compañía fueron de US$ 484,5 millones, 9,8% superiores a 2021, mientras que el resultado neto alcanzó los US$139,4 millones, 114,6% superior al año anterior.

La participación de YPF Luz en la capacidad instalada del Mercado a Término de Energías Renovables (Mater) alcanzó un 35%, aumentando 6,1% respecto a 2021, debido a la entrada en operación del Parque Eólico Cañadón León a partir de diciembre 2021.

A su vez, la cuota de participación de YPF Luz en la energía vendida alcanzó el 38%, 16,5% superior en 2022, siendo la compañía con mayor participación en el mismo.

"Esto demuestra la eficiencia de los parques eólicos de YPF Luz respecto de la media del mercado de generación renovable y la confianza de las empresas del mercado industrial argentino en el abastecimiento de nuestra energía", explicó la compañía.

El factor de carga promedio de los parques renovables de YPF Luz en 2022 fue de 52,7%, destacándose particularmente la eficiencia del Parque Eólico Manantiales Behr, que fue distinguido por Cammesa por obtener el mayor factor de capacidad del país: 59,8% anual.

En cuanto a los nuevos proyectos, la compañía informó un grado de avance de 86,5% en la construcción del Parque Solar Zonda, de 100MW en la Provincia de San Juan, cuyo inicio de operaciones estima para el segundo trimestre de 2023.

Asimismo, confirmó la aprobación de Directorio para el inicio de la obra del Parque Eólico General Levalle, en la Provincia de Córdoba, el cual contará con una capacidad instalada de 155MW y cuyo inicio de operaciones se estima para fines de 2024.

Con información de Télam