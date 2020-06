Los préstamos millonarios de Javier González Fraga a Vicentin, principal aportante de Macri

El presidente Alberto Fernández anunció la intervención del grupo Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para expropiar la compañía que se encuentra en concurso de acreedores. Pero la historia se remonta a la administración macrista que permitió, a través de la gestión de Javier González Fraga en el Banco Nación (BNA), préstamos multimillonarios que culminaron con un "estrés financiero" cuando cambió el Gobierno. No sólo no modificaron su calificación tras el incumplimiento de pagos, sino que aprobaron las entregas de dinero, la firma no reflejó una crisis económica pese al cese de las devoluciones y fue una de las principales aportantes para la elección de Juntos por el Cambio.

La empresa fue beneficiaria de una opción de prefinanciación de exportaciones mediante la cual se le otorgó un crédito millonario que jamás devolvió al Banco Nación. El mismo había sido requerido por Vicentin SAIC para prefinanciar exportaciones a Vicentin SAIC Sucursal Uruguay. La compañía, que se supone data de 2004, recién fue inscrita como sociedad anónima en el listado del Banco Central uruguayo a inicios de 2019 y pocos días antes de esta operación, como reveló Ezequiel Orlando.

Si bien la empresa había dejado de cumplir todos sus compromisos con el Banco Nación, se le otorgaron préstamos por US$ 61.000.000 en noviembre de 2019, tras las elecciones presidenciales, y otros US$ 43.900.000 antes de que comenzara diciembre.

Por ello, el exfuncionario de Cambiemos, González Fraga, se encuentra imputado en la investigación que busca subsanar si perjudicó al Estado cuando se le permitió a la firma Vicentin acumular una deuda de $ 18.500 millones. También fueron imputados dos directivos de la cerealera, Oscar Padoán y Gustavo Nardelli.

Claudio Lozano, titular del Banco Nación, cuestionó a su antecesor macrista y aseguró que debe explicar por qué dejó al grupo empresario bajo la "situación uno" cuando le correspondía ser catalogado como "situación 3", que implica mayor riesgo crediticio.

El estrés financiero se concretó el 5 de diciembre del año pasado, cinco días antes de que asumiera Fernández, por una deuda de US$ 1.350 millones con acreedores financieros, productores, corredores y acopiadores a quienes no se les había abonado los granos que entraron en la cerealera más importante del país.

Vicentin acumuló una deuda de $18.258.859.000 con el Banco Nación; una de $612.521.000 con Macro; un préstamo de $304.767.000 con el BICE; otros $736.708.000 con el Hipotecario; y $197.631.000 con el Santander.

Los $23.500 millones de deuda total de la compañía con financieras domesticas representa sólo el 20% de la facturación de 2018. Dentro de ella, la deuda con el Banco Nación, de $18.370 millones, es de sólo el 15% de esas ventas. “No parece ser un caso de estrés financiero”, ironizó el ex diputado, en el informe que realizó a partir de este default.

Las 17 empresas en las que Vicentin SAIC tiene participación y presentan información pública, todas tienen patrimonio neto positivo. De estas, once tuvieron ganancias, lo que complica la versión de la insuficiencia de fondos.

De acuerdo al reporte de Lozano, el directorio cambiemita del Banco Nación hizo la vista gorda a las exigencias de capital y de devoluciones que debería tener el mayor cliente de la entidad. Esto quizá se vinculó a los $ 13.5 millones que la compañía le donó a Mauricio Macri en la campaña presidencial de las PASO.

De acuerdo a los registros en la página de la Cámara Nacional Electoral, Vicentin aportó a través de tres de sus empresas: Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo. Las tres pertenecen al holding agroexportador Vicentin.

Cada una de las compañías aportó para la campaña de Juntos por el Cambio la suma exacta de $4.500.000, dando un total de $13.500.000. Con ese monto, aparecen como uno de los principales aportantes privados a la campaña de Mauricio Macri. Lo hicieron algunos días antes de las PASO, entre el 6 y el 8 de agosto de acuerdo a los registros.