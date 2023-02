Francia solo ratificará acuerdo entre UE y Mercosur si es "justo", afirmó un ministro galo

Francia podrá ratificar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur si es "justo" en términos de reciprocidad de las normas medioambientales, declaró hoy el ministro de Agricultura francés, Marc Fesneau.

"Necesitamos acuerdos comerciales justos", afirmó Fesneau durante un congreso de la federación francesa de productores de carne bovina, celebrado en Metz, en el este de Francia.

"De momento, hemos dicho que el acuerdo no era aceptable; eso no significa que no vaya a haber un acuerdo algún día con el Mercosur", agregó Fesneau, al reiterar que Francia no prevé ratificarlo "en su estado actual".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ayer, en su visita oficial a la UE, en Bruselas, el canciller Santiago Cafiero expresó que el acuerdo Mercosur-UE debe contemplar las asimetrías entre ambos bloques.

El acuerdo cerrado en 2019 entre la UE y los cuatro países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), tras más de 20 años de negociaciones, no ha sido ratificado por las preocupaciones que despertaban en Europa las políticas medioambientales del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

El tono ha cambiado tras la llegada al poder en Brasil del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

En ese sentido, días atrás, Alemania expresó su deseo de avanzar en las negociaciones para ratificar el acuerdo comercial impulsada por la "oportunidad" que plantea el cambo de Gobierno en Brasil con la vuelta al poder de Da Silva.

Los agricultores franceses, y especialmente los ganaderos bovinos, temen que, a raíz del acuerdo, lleguen al mercado europeo más productos agrícolas sudamericanos sometidos a unos estándares de producción menos exigentes.

A diferencia de la UE, Brasil no ha prohibido la administración de antibióticos promotores del crecimiento para los animales.

El lunes, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, afirmó que la UE espera firmar un tratado para julio.

Con información de Télam