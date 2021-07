Coronavirus, viajes y varados: la demanda mundial de viajes aéreos en mayo fue un 63% menor que en prepandemia

El organismo de la industria de la aviación mundial, la IATA, dijo que la demanda de viajes aéreos de pasajeros sigue siendo reducida comparado con los niveles prepandémicos, ya que las cifras muestran que fueron un 63% más bajos en mayo del 2021 que en el mismo mes de dos años atrás.

Los viajes internacionales se están viendo mucho más afectados por las prolongadas restricciones que los traslados dentro de mercados locales como China y Rusia, dijo la IATA.

El director general de la IATA, Willie Walsh, pidió a los gobiernos que se coordinen mejor entre ellos para ayudar a la recuperación de la industria de la aviación.

"Estamos viendo grandes variaciones en los requisitos para cosas como los tests (...) claramente esto está causando una gran confusión en la mente de los consumidores", dijo Walsh en una comparecencia el miércoles.

Niegan que haya 45 mil varados en el exterior

La titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano, aclaró que "no hay 45 mil varados en el exterior" y señaló que ese es el número de argentinos que salieron del país para hacer turismo en los últimos cuatro meses. "No hay varados. En realidad se trata de 45 mil argentinos que declararon salir por turismo en los últimos cuatro meses", señaló Carignano en un comunicado.



Añadió que, según datos del organismo dependiente del Ministerio del Interior, en el último mes unos 26 mil argentinos salieron del país con fines turísticos, de los cuales 10 mil lo hicieron en la última semana.



En ese sentido, la titular de Migraciones indicó que "el hecho de encontrarse afuera del país no significa estar varado" y agregó que "hay un porcentaje de ellos que deberán reprogramar su vuelta a partir de las nuevas disposiciones de ingreso y que podría implicar, según el caso, alguna demora, pero no es una situación para nada equiparable a estar varados".

Con información de Reuters