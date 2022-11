Las exportaciones de trigo caerán 48% respecto a las de la campaña 2021/22, según la BCR

Las exportaciones argentinas de trigo de la campaña 2022/23 caerían 48% respecto al anterior ciclo como consecuencia del impacto productivo de la sequía y las heladas tardías, y se resignaría así el ingreso de US$ 2.221 millones, estimó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Tras el último recorte realizado por la entidad bursátil a 11,8 millones de toneladas, también se ajustó la proyección de exportaciones de 8,9 a siete millones de toneladas, aunque si se toma en cuenta el volumen despachado en 2022, la merma sería de 7,5 millones de toneladas.

De esta manera, las exportaciones de esta campaña se ubicarán en US$ 2.379 millones frente a los US$ 4.600 millones que se embarcaron en la 2021/22.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A la vez, "si comparamos la evolución de las exportaciones de trigo valuadas en dólares a lo largo de los últimos 10 años, vemos que las exportaciones de la 2022/23 es la más baja de los últimos tres años", señaló la BCR.

Por otro lado, el informe de la entidad bursátil marcó que el ajuste productivo llevó a "un stock final que se reduce a más de la mitad en comparación al ciclo actual", por lo cual la relación entre el consumo y las existencias queda definida en un 10%.

Esto generará "una situación más ajustada para el abastecimiento de cara al empalme de cosechas del próximo año; este ratio es, en efecto, el más bajo desde la campaña 2016/17".

Esta situación de fuertes recortes productivos se da con mayor fuerza en la zona núcleo, donde la pérdida estimada para los productores asciende a US$ 650 millones, considerando un rinde promedio de 15 qq/ha y 391.000 hectáreas de superficie perdida.

Por un lado, estos US$ 650 millones se componen del valor de la pérdida adjudicada a las hectáreas perdidas (no cosechadas) debido a los efectos adversos del clima que se estiman en US$ 307 millones; mientras que el efecto de una baja en el rinde efectivo y la consecuente caída del margen bruto registrado en las 920.000 hectáreas restantes suman otros US$ 343 millones.

Con información de Télam