Colectivos en el AMBA: nueva reunión paritaria al filo del vencimiento de la conciliación obligatoria y en la víspera del paro

Tras el fracaso de la última reunión paritaria, la semana pasada, este lunes por la mañana los choferes de colectivos de la UTA y las cámaras del transporte tendrán un nuevo encuentro para intentar resolver su conflicto paritario, al filo del vencimiento definitivo de la conciliación obligatoria. Aun así, es poco probable que el sindicato participe del paro nacional del sector de este miércoles y, por eso, hasta los otros gremios de transporte ya lo descartaron.

Las partes se juntaron por última vez el pasado jueves en una audiencia virtual de la Secretaría de Trabajo, pero, como era de esperar, no hubo avances sobre el reclamo salarial del gremio de choferes. Lo que la UTA pide es un aumento salarial del 9,4% retroactivo para agosto, lo que llevaría el básico a 1.160.000 pesos. En tanto, para septiembre piden llevar el básico a 1.200.600 pesos, en octubre a 1.242.621 pesos, en noviembre a 1.283.627 pesos y en diciembre, finalmente, a 1.322.136 pesos, lo que supondría un aumento del 24,7% respecto a julio.

Pero las cámaras argumentan que no tienen posibilidad de dar cabida a este reclamo porque, a su vez, el Gobierno no les otorga ni una suba del boleto ni un aumento de los subsidios. A inicios de mes, la Secretaría de Transporte, solo les reconoció una suba suba del 11% en la estructura de costos del sector, que lleva la tarifa técnica (costo real del viaje) a 900 pesos, mientras que las empresas entienden que debería ser de 1.300 pesos.

Este lunes, sin embargo, habrá una nueva oportunidad de acuerdo cuando la UTA y las empresas se reúnan, desde las 11 de la mañana, en la Secretaría de Trabajo, esta vez de modo presencial. Pese a esta chance, el clima ya es de resignación. "No veo mucha posibilidad de cambio. No hay señales de que se vaya a modificar la tarifa o el subsidio en lo inmediato. Hoy la prioridad es bajar la inflación, y por otro lado no hay voluntad de subir subsidios", dijo a El Destape una fuente de las cámaras de transporte del AMBA.

Se trata de la última reunión posible previo al vencimiento de la conciliación obligatoria que Trabajo había dictado el 30 de septiembre, luego que la UTA amenazara con realizar un paro de colectivos de 48 horas en el AMBA. Aunque originalmente terminaba el 21 de octubre pasado, las autoridades la extendieron por una semana más, por lo que finalizará este mismo lunes 27, ahora ya sin la opción de prorrogarla nuevamente.

Así, desde el martes los choferes de colectivos quedarán formalmente habilitados a realizar medidas de fuerza. Es decir, podrían participar del paro nacional de transporte de este miércoles 30 de octubre, tal como lo harán los subtes, los taxis, los trenes, los aeronáuticos y el transporte marítimo (además de los estatales de ATE).

Pero esto parece poco probable. Aunque no hubo ningún comunicado formal, los trascendidos indican que, en el plenario de su comisión directiva del viernes, la UTA resolvió no adherir al paro. Una aparente decisión en la que la interna con Pablo y Hugo Moyano, principales promotores del paro, también pesa.

En paralelo, en las cámaras barajaban la posibilidad de que el sindicato decida realizar algún tipo de medida de fuerza para este mismo martes, aunque no tanto un paro general sino, en todo caso, "trabajar sin cobrar boleto". De hecho, en su último comunicado, del martes pasado, la UTA advirtió que "si la Secretaria de Transporte de la Nación no hace nada para doblegar la voluntad empresaria, será la absoluta responsable de cualquier medida de fuerza que debamos tomar ante la negativa a acordar salarios".

Hasta ahora, de todos modos, el sindicato no dio indicios concretos de alguna medida para mañana y, en verdad, tiene incentivos para no llevarla a cabo: las cámaras tienen la expectativa de tener, este mismo miércoles, una reunión con Martín Maccarone, secretario Coordinador de Infraestructura, quien hace de coordinador entre el ministro Luis Caputo y el secretario de Transporte, Franco Mogetta. La esperanza es que, sobre el filo del cambio de mes, por fin el Gobierno les conceda un nuevo aumento en la tarifa que permita destrabar el conflicto paritario. Este posible encuentro todavía no está confirmado.