Vallejos cruzó a Milei: "Esa libertad que proclama Milei de no pagar impuestos no es libertad, es libertinaje de los ricos”

La diputada oficialista desarmó la postura y las contradicciones del discurso que presenta el economista. "Es libertinaje de los ricos", sostuvo.

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos protagonizó un debate televisivo con Javier Milei, precandidato del espacio La Libertad Avanza, donde desarmó sus posturas y dejó a la vista las contradicciones en relación a su discurso libertario. En primer lugar, buscó dejar en claro que cada vez que el neoliberalismo gobernó a la Argentina, durante tres períodos, "nos condujo al desastre" y señaló que el economista defiende ese desastre, luego de haber realzado en varias ocasiones las figuras de Carlos Menem y Domingo Cavallo. "Esa libertad que proclama Milei de no pagar impuestos no es libertad, es libertinaje de los ricos", sostuvo.

Los temas más destacados y debatidos durante el cruce que se dio en el programa A dos voces, por Todo Noticias (TN), fueron: el rol del Estado, el concepto de libertad, los impuestos, la deuda y las guaridas fiscales. En primer lugar, la diputada del oficialismo desarticuló la idea de libertad que repite Milei, bajo la idea de no abonar impuestos y reducir las funciones del Estado. "Habla de la presión tributaria, donde el Estado aparece siempre oprimiendo las libertades individuales. Y la verdad es que el Estado es el instrumento que tienen las sociedades para organizar y regular la vida en comunidad, sino esto sería la ley de la selva", manifestó.

Frente a las contradicciones que deja a la vista el dirigente libertario, señaló: "Uno de los principales referentes ideológicos, no sólo de Javier sino de las personas que abrevan en el espacio político e ideológico de estas nuevas derechas que se llaman libertarios, es Friedrich Hayek, quien abiertamente en su momento apoyó la dictadura de Pinochet. Hay allí una clara contradicción. ¿Qué libertad tenían los chilenos bajo la opresión y el terrorismo de la dictadura de Pinochet?". Y allí volvió a remarcar que no proponen "libertad" sino el "libertinaje de los ricos", ya que evitando pagar impuestos se acepta "no cumplir los compromisos con la comunidad" y "se le está robando al resto de los conciudadanos".

Ante la consulta del conductor Marcelo Bonelli, sobre si las ideas son posibles de realizar, Vallejos manifestó: "¿Conocés alguna sociedad que pueda funcionar sin algún tipo de organización, donde cada uno es un átomo separado del resto y hace absolutamente lo que se le ocurre? De esa manera no puede funcionar ninguna sociedad. Es un eslogan, no algo practicable". Mientras que sobre la postura de Milei sobre el Estado, lanzó: "Cuando el Estado trata de organizar tu vida lo único que va a hacer es destruirla porque nadie sabe mejor de vos que vos mismo" y ejemplificó: "Si no hay Estado y nadie paga impuestos, parece que la solución es que ese 42% de pobres se muera mientras el 5% de privilegiados hacen uso de una supuesta libertad en ausencia del Estado y se llevan la riqueza que pudieron construir en base al esfuerzo de los trabajadores y de los que pagamos impuestos para formar a los trabajadores para que puedan generar valor".

Por otro lado, ambos economistas hablaron del mercado cambiario y la compra de dólares por parte de "la gente". El precandidato libertario dijo que si gana pesos puede "consumir bananas, tomates, autos y dólares" pero destacó que el principal problema de la economía del país es que "no genera la cantidad de dólares que un sector quiere comprar". Sobre esto, la legisladora sentenció: "Son libertarios e individualistas a la hora de comprar los dólares, que los trae el Estado a través de la deuda, pero después cuando hay que pagar la deuda son bastante comunistas porque la deuda siempre la pagan todos".