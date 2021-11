Cómo hacer el trámite para cambiar la titularidad del servicio de luz

La disposición permite el corte del servicio a quienes no tengan el servicio a su nombre. Se extiende a toda el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y busca conseguir el reempadronamiento de más de 1.500.000 personas de la categoría residencial.

El Gobierno habilitó a las distribuidoras de electricidad, Edenor y Edesur, a cortar el suministro a los clientes que no lo registren bajo su nombre. La disposición se extiende a toda el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y busca conseguir el reempadronamiento de más de 1.500.000 personas de la categoría residencial.

"A partir de noviembre y hasta diciembre de este año, las empresas deberán notificar a las personas usuarias comprendidas en este universo para que, en el plazo de 10 días hábiles, realicen el reempadronamiento. De conformidad con lo que establece el Reglamento de Suministro, los domicilios cuya titularidad continúe con inconsistencias serán susceptibles de cortes", dijeron desde el ENRE.

"Se considera titular de suministro a quien efectivamente usa, junto a su grupo conviviente si fuera el caso, el servicio de electricidad en el domicilio en cuestión", explicaron a El Economista.

Este trámite suele hacerse ante la compra de una propiedad, el alquiler de una vivienda o local, el fallecimiento del titular, o un divorcio o separación. Ahora, será obligatorio.

Ventajas

El cambio permite adjudicar la Tarifa Social -ya que solo se aplica a titulares de cuenta. También podrá ser utilizado como certificado de domicilio para préstamos u otros servicios,

Permite regularizar la situación ante el IVA de comercios e industrias y que no se reclame una deuda que no corresponda a un nuevo inquilino. Se puede llegar hasta la suspensión del suministro y retiro del medidor si existe una deuda previa al contrato y en caso de no haber hecho el trámite de cambio de titularidad.

Si al mudarse a un nuevo domicilio no se hace el cambio de titularidad, el titular del servicio puede pedir la baja del suministro en cualquier momento. Hay tres formas de realizar el cambio y en todos los casos es gratuito, menos en los comercios o industrias en los que no lo efectúa el propietario del inmueble, ya que se cobra un depósito de garantía.

Cómo tramitarlo

La forma de hacerlo es las oficinas comerciales de Edenor. También se puede realizar desde las apps u oficinas virtuales. Los pasos a seguir son los siguientes:

Hacer click en 'Trámites' y, luego, en 'Iniciar nuevo'. Allí, seleccionar "Datos de cliente" y "Cambio de Titularidad".

A continuación, leer la documentación requerida y cargarla en el siguiente paso. Algunos de estos datos pueden encontrarse en facturas anteriores, por lo que se aconseja tenerla a la mano. Los otros son DNI del nuevo cliente; Escritura/ Declaratoria de herederos -para propietarios-; o Boleto de compraventa/ Contrato de locación/ Comodato/ Fideicomiso/ Certificado de domicilio -para quienes no son propietarios-.

Para el caso de comercios e industrias, también se solicitará la Habilitación Municipal; la Declaración de Conformidad de Instalaciones (DCI); la Condición ante IVA; y el pago de un depósito de garantía o adhesión al servicio de débito automático.

Por último, completar todo el formulario. Una vez enviada la documentación aparecerá en la pantalla un cartel azul confirmando que el trámite se realizó con éxito. En tercer lugar, se puede hacer el reempadronamiento desde la web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Eso es válido para Edenor y Edesur.