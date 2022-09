Cuáles fueron los aumentos que empujaron la inflación de agosto

La inflación de agosto arrojó una cifra muy preocupante y los rubros que empujaron esta suba fueron los textiles, los bienes de servicio y los electrodomésticos.

La inflación de agosto arrojó una cifra muy preocupante y los rubros que empujaron esta suba fueron los textiles, los bienes de servicio y los electrodomésticos. El rubro textil viene de registrar incrementos muy altos y a nivel interanual ya superó largamente el 100%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó durante agosto 7% respecto a julio, y acumuló una suba del 56,4% en los primeros ocho meses del año, informó el Indec. En la comparación interanual, la inflación minorista registró un incremento de 78,5%, agregó el organismo.

Los rubros con mayor incremento en el mes pasado fueron Prendas de vestir y calzado, con el 9,9%; Bienes y servicios varios, 8,7%; y Equipamiento y mantenimiento del hogar, 8,4%, división esta última en la que incidió el aumento salarial de trabajadores de casas particulares. A nivel interanual, la industria textil refleja una suba del 109%, los electrodomésticos del 79,2%, y Bienes y servicios del 73,3%.

El caso de los textiles

El rubro indumentaria es uno de los que más quejas recibe por las alzas de precios imparables. Los fabricantes lo adjudican a la hilandería que se importa, pero es llamativo el nivel de aceleración que tuvo el sector en materia de precios, a la par del incremento del consumo.

El sector de la indumentaria es uno de los sectores más protegidos de la economía. El presidente Alberto Fernández ya se quejó en público por la performance inflacionaria del sector. "Los protejo y los precios no paran de subir", había señalado el jefe de Estado meses atrás, al considerar que existe un "desmadre de precios en ese rubro. No dejo entrar productos elaborados de China y los precios no paran de subir acá", lamentó.

Qué otros rubros crecieron con fuerza

Otro dato a tener en cuenta es que la mayor incidencia en todas las regiones la aportó el incremento de Alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 7,1%. Dentro de la división, se destacó el aumento de Verduras, tubérculos y legumbres; Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc.; Frutas; Aceites, grasas y manteca; y Leche, productos lácteos y huevos.

Durante agosto, también se destacó la suba de la cuota de la medicina prepaga, que incidió en la división Salud para que termine con un alza del 5,7%. Además, registró una suba de las tarifas en los servicios de agua y electricidad en algunas regiones del país, que impactó en el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” con un 5,5%.

El alza de precios en los servicios de telefonía móvil en la mayoría de las regiones, que se vio reflejada en el aumento del 4,1% del rubro Comunicación. A su vez, dentro de Transporte, con un alza del 6,8%; impactó la suba de tarifas del transporte público –superior en la región Capital Federal y Gran Buenos Aires (GBA) y el alza de los combustibles sobre el cierre del período.