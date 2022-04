Naciones Unidas destaca la experiencia argentina de recuperación económica con enfoque de género

El Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló que la Argentina es el país que "más acciones con perspectiva de género implementó para aliviar el impacto de la pandemia”, con políticas como el IFE que alcanzó a casi 9 millones de personas, destacó hoy la directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación, Sol Prieto.

Prieto representó al Gobierno argentino en la reunión de expertos y expertas Sustainable Development Goal 5 and interlinkages with other SDGs (Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 e interrelaciones con otros ODS), organizada por las Naciones Unidas, camino al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2022 (HLPF 2022).

Este año, el HLPF tendrá como eje mejorar en la recuperación de la crisis provocada por el coronavirus (Covid-19), mientras se avanza en la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Prieto expuso sobre la experiencia de Argentina en la implementación de políticas feministas para amortiguar el impacto desigual de la crisis provocada por la pandemia (en 2020) y para recuperar la economía, acelerando la igualdad (en 2021), según un comunicado del Palacio de Hacienda.

En esta línea, resaltó que para implementar políticas de recuperación, “se utilizó un enfoque sectorial para identificar sectores críticos y estratégicos”. Entre los críticos, mencionó el sector de trabajadoras de casas particulares, el más informal de la economía, el más afectado por la crisis y una de las principales ocupaciones para las mujeres.

“El Programa Registradas logró incentivar la formalización de las trabajadoras de casas particulares y su permanencia en el empleo. Desde el impulso de esta política se dieron más de 100 mil nuevas registraciones”, comentó.

En cuanto a los sectores estratégicos, Prieto destacó los avances que representó la Ley de Economía del Conocimiento para incorporar a las mujeres en un sector clave para el desarrollo, como es la tecnología.

Por otro lado, subrayó la necesidad de contar y fortalecer los Presupuestos con Perspectiva de Género y Diversidad, para cerrar brechas de desigualdad en la Argentina y fortalecer el sistema de los cuidados, y mencionó otras herramientas y estrategias de trabajo aplicadas desde la Dirección, como la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género y la Calculadora del Cuidado No Remunerado.

“Los desafíos que enfrenta la economía argentina, ahora que la negociación con el Fondo Monetario Internacional ha logrado varios acuerdos es, primero, no poner en peligro el crecimiento; segundo, hacer que este crecimiento sea sostenible, incorporando a las mujeres; tercero, institucionalizar el enfoque feminista en todas las políticas económicas", agregó.

Por último, Prieto aseguró que "gracias a estas políticas, las mujeres alcanzaron niveles récord de actividad en el 4to trimestre de 2021". "Queda mucho para seguir trabajando, pero sin dudas estos indicadores nos muestran que estamos en el sendero correcto", cerró.

El panel -que abordó la inversión en la economía del cuidado, los sistemas de salud y protección social con perspectiva de género, y los derechos y la salud sexual y reproductiva (SDSR)- contó además con la exposición de Gentian Opre, director en el Ministerio de Finanzas de Albania (TBC); Kate Donald, directora ejecutiva Interina de la ONG Centro de Economía y Derechos Sociales (CESR); y Adriana Uex, integrante de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas Mujeres de México (Conami).

La moderadora fue Laura Turquet, asesora de políticas y subdirectora de investigación y equipo de datos de ONU Mujeres, quien resaltó la experiencia de Prieto, y el trabajo de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, en la generación de políticas públicas y estrategias de gobierno con perspectiva de género durante la pandemia.

Con información de Télam