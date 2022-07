Los productores recibirán 13% más por su venta de soja y se aseguran cobertura de una probable futura devaluación

No liquidaban porque con los silos estaban a salvo de una devaluación. El Gobierno les dio la seguridad de captar cualquier futura ganancia que surja de una suba del dólar.

La mejora en el precio que obtendrá el productor de soja por la venta de su cosecha alcanzará al 13 por ciento, contemplando todas las alternativas que ofrece el nuevo mecanismo de incentivo que lanzó el Banco Central. Además obtienen un seguro de cambio que los cubre de cualquier modificación del tipo de cambio. De hecho, la ganancia inmediata que pueden obtener se ubica muy cerca a la reducción de diez puntos en retenciones que exigía el sector para liquidar, mientras el Gobierno les ofrece la seguridad de capitalizar cualquier futura ganancia que surja de una suba del dólar.

El mecanismo permite a los productores, con los pesos que recibe por la venta de granos con destino a la exportación, adquirir divisas de libre disponibilidad por el 30 por ciento de los fondos obtenidos al precio del dólar ahorro (solidario) y convertir el 70 por ciento restante en un depósito de libre disponibilidad con retribución variable en función de la evolución del tipo de cambio oficial. Además, el productor queda cubierto respecto a cualquier movimiento del tipo de cambio, lo que destierra la idea de quedarse con granos como reserva de valor.

Si bien el efecto económico es neutro, a diferencia de una devaluación de la moneda o una baja de derechos de exportación, la mejora en el precio surge del "rulo" que podrá realizar el chacarero vendiendo en mercado de dólares financieros, a través del dólar MEP (o Bolsa) ese 30 por ciento convertido en dólares en el segmento oficial, donde la brecha se ubica en un 143 por ciento (equivalente a unos 100 pesos por unidad).

Las cuentas chacareras

El presidente de Banco Central, Miguel Pesce, aseguró que las exportadoras se quejan de no contar con los granos para procesar porque los productores no venden porque "no saben qué hacer con los pesos" y no liquidan para mantener en silos los granos como seguro a una posible devaluación. La propuesta del Central les asegura a los productores quedarse cubiertos un 100 por ciento de su liquidación en dólares, ya sea por compra de la divisa como por la conformación del plazo fijo atado al tipo de cambio.

El régimen de liquidación de granos busca reconocer el valor en divisas que tiene el activo (soja en este caso) y despejar la incertidumbre respecto de una devaluación, que está instalada en los distintos actores económicos. La mejora en el precio que recibirán quienes liquiden su soja en agosto será de entre 13 y 13,5 por ciento, que surge de la venta del 30 por ciento que se permite comprar en el oficial más el impuesto PAIS y retención de Ganancias (Solidarios) en el MEP.

Un ejercicio a los valores actuales da una idea de cómo surge esa mejora. Por cada 1000 dólares liquidados, el productor obtiene 87.000 pesos (dólar oficial de 130 menos 43 pesos del 33 por ciento de retenciones. De ese total, el 30 por ciento de ese monto podrá utilizarlo para comprar dólares al tipo de cambio solidario. Esto, en el ejemplo, implica 26.100 pesos, quedan 60.900 para constituir el plazo fijo dólar link. Los 26.100 pesos se transforman en 115 dólar al valor del Solidario. Si esos dólares los vende en el MEP (a 326 pesos) obtiene 37.490 pesos. Si se suma a los 60.900 pesos en plazo fijo, 98.390 pesos inmediatamente.

Ese monto obtenido implica una mejora de 13 por ciento respecto de los 87.000 pesos que recibe por la liquidación habitual. El precio se acerca al resultante de una supuesta reducción de retenciones del 10 por ciento, como pedía el sector, que lo ubicaría en 100.000 pesos. Pero aquí juega otra zanahoria que más que compensa los menos de 2000 pesos de diferencia: el plazo fijo atado al dólar.

Si se toma en cuenta la aceleración en la devaluación oficial que aplica el Gobierno en los últimos meses, en torno a 5-6 por ciento mensual, en cada período obtendrán ese diferencial en el monto inmovilizado. De continuar con el actual ritmo de devaluación, los analistas consultados anticipan un salto anualizado cercano al 80 por ciento, siempre y cuando no se dispare más. De todas maneras, los productores quedarían protegidos por cualquier vaivén financiero con la divisa.

Ventajas y desventajas

El efecto inmediato buscado es acelerar la venta de los productores de soja, que mantienen un rezago para esta fecha del año valuado en unos 2500 millones dólares, que apuntalarían las reservas. También mantendría sin cambios le recaudación tributaria por derechos de exportación. Pesce reconoció que la apertura a comprar 30 por ciento en dólares no impactaría en las reservas, mientras se mantenga en el sistema, aunque no serían dólares de libre disponibilidad. Sí computan como reservas. "En el caso de que decidan retirar los dólares, habría una baja de reservas por esa diferencia", explicó a El Destape Radio.

El riesgo que avizoran algunos economistas cercanos al oficialismo es que ofrecer un 100 por ciento de cobertura en dólares podría generar presiones especulativas por una mayor devaluación para ampliar esas ganancias. "El éxito lo va a dar el monto que en este mes de ventana ingresen al mercado oficial", explicó a este medio un economista de consulta de un sector del Gobierno.

"Con esta medida, el 100 por ciento de su venta queda asegurado contra la posibilidad de una devaluación, porque el 70 por ciento de la venta será actualizada por dólar oficial diariamente en cuenta corriente, sin plazo fijo y a discreción del que quiera hacerlo. A esto se suma un 30 por ciento de dólares en mano", explicó a El Destape un ex funcionario con vasta experiencia en el sector agroexportador.

"Si le agregamos que el tipo paga una retención de Ganancias del 35 por ciento al comprar sus dólares (ahorro) y lo va a descontar de ganancias, la mejora se dispara a un 23,5 por ciento en el precio al final del rulo", agregó la fuente.