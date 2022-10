Campo: sin segmentación, un grupo de elite concentra ventas y ganancias

En lo que va del año apenas 50 empresas vendieron en el exterior un stock similar al volumen de reservas de granos. Ganadores y perdedores de un modelo que concentró ventas por u$s22.551 millones solo en granos en 2022.

De acuerdo con los datos oficiales relevados desde 2017, en la Argentina existen actualmente 250 mil establecimientos agropecuarios. De ese total, 100 mil explotaciones producen cereales y oleaginosas. Sin embargo, el grueso de las exportaciones las realizan medio centenar de compañías, que en lo van del año exportaron 22.551 millones de dólares en granos de soja, maíz, trigo, sorgo y girasol (49,6 millones de toneladas). A eso se suman las ventas de derivados, harinas, aceites y pellets. Sólo una decena representa más de la mitad. Cualquier medida que se aplique para el sector, como lo fue el dólar soja que sólo benefició a una decena de grandes exportadoras, debe tener en cuenta una segmentación inteligante de la actividad para llegar de forma más asertiva con las políticas.

"Este Gobierno no aplica políticas directas para el sector agroalimentario. Es cierto que nos va bien pero es por contexto. Con (el ex presidente Mauricio) Macri nos fue mal porque con las devaluaciones y los tarifazos nos mató. Con la pandemia nos fue bien y el contexto económico es otro para el sector; al menos desde la macro", aseguró a El Destape un dirigente de la economía popular. El ultimo informe del Secretario de Agricultura da cuenta de cómo se desempeñó el mercado exportador de granos y derivados en los últimos años y con el impacto del denominado dólar-soja.

"Espero que pronto volveremos a sacarle la pata de encima al campo", sostuvo hace unos días el ex presidente Macri. Sin embargo, no solo no les fue mejor a las economía regionales sino a los propios pooles de siembra. Medido en cantidades, entre enero y septiembre se exportaron 49.639.732 toneladas este año, mientras que en 2018 (ultimo año de eliminación de retenciones a los granos) un total de 30.188.990 toneladas, incluyendo soja, trigo, maíz, sorgo, cebada y girasol.

Si se toma sus derivados, en subproductos se había en exportado en los primeros nueve meses de 2018 unos 21.235.716 toneladas, mientras que en lo que va de 2022 suman 21.506.816 toneladas, con una muy leve mejora. En aceites pasó de 3.735.118 toneladas exportadas en 2018 a 4.362.073 este año.

El Programa de Incremento Exportador (dólar sojero), medida anunciada por el Gobierno a principios de septiembre, benefició grandes exportadores de soja y en perjuicio de otros mercados, como el bovino, porcino, vacuno y avícola que utiliza estos granos como insumos, lo que presiona sobre los precios de carnes y leches.

El beneficio quedó en manos de apenas diez gigantes cerealeras, las cuales se quedaron con 91 por ciento de las 13,3 millones de toneladas de granos vendidos bajo el esquema de tipo de cambio diferencial a 200 pesos por dólar. Si bien hubo una mejora en el precio para los productores, más atomizados, el grueso del negocio exportador se mantuvo bajo el monopolio de las mismas firmas de siempre (la canadiense Viterra, las estadounidenses Cargill y Bunge, la local Aceitera General Deheza, la francesa Louis-Dreyfus y la china COFCO). En simultáneo, los pequeños productores son afectados por las grandes exportaciones de soja (principal materia prima agrícola junto al maíz) por que modifican el precio interno.

En granos, en lo que va del mes, producto de la suba de precios por la guerra en Ucrania, hubo grandes ganadores en materia de exportaciones. Sólo tomando en cuenta el grano sin procesar, se destacan Cargill, con un promedio de 1753 millones de dólares en ventas de trigo (521 millones), soja (115 millones) y maíz (1.116 millones).

Esta semana el propio secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, sostuvo que el sistema tributario actual es inequitativo porque "cobra de la misma manera retenciones tanto al que produce 50 hectáreas como a los que tienen gran escala". "Y la escala es algo que influye en la rentabilidad", agregó el funcionario. .



Para calcular el nivel de ventas de los primeros exportadores de cereales y oleaginosa, El Destape cruzó los datos oficiales medidos en toneladas con los precios promedio publicados por la Bolsa de Comercio de Rosario en el año (descontando los picos provocados durante el inicio del conflicto bélico). Ejemplo, valores FOB a salida del puerto de Rosario promedio a septiembre muestra a: trigo en 270 dólares la toneladas; maíz en 225 dólares, sorgo en 205, soja en 365 (en el mundo la cotización llegó a superar los 450 dólares cada mil kilos) y girasol, a 500 dólares.

En el ranking de los que explicaron el mayor volumen de exportaciones en lo que va del año (hasta septiembre) se encuentran solo diez empresas que nucluen el 50 por ciento del sector grupo de medio centenar de exportadores que explican oficialmente el grueso de las ventas externas de cereales y oleaginosas.

En ese tándem se encuentran por orden de facturación en trigo, maíz, sorgo, soja, trigo y girasol (embarque en Rosario): Cargill, con 1753 millones de dólares (15 por ciento de participación); A.D.M. AGRO, 1681 millones (14 por ciento); Cofco, 1515 millones (13 por ciento); Bunge, con 1211 millones (10,5 por ciento); Dreyfus, con 1197 millones (10,2 por ciento); A.C.A., con 1064 millones (9,8 por ciento); A.G.D., con 507 millones (4,4 por ciento); Molinos Agro, 341 millones (2,9 por ciento); Amaggi, con 262 millones (2,2 por ciento) y Viterra, con 246 millones (2 por ciento).

En todos los balances la participación de granos se concentró (medido en toneladas) en maíz, dado que en soja sus principales exportaciones se da maufacturara en aceite o harinas. De esta forma, sobre un total 49.639.732 toneladas informadas por la Secretaría de Agricultura, 12.634.937 toneladas corresponden a trigo, 29.215.500 toneladas a maíz y solo 2.416.421 a soja. Esto no quiere decir que es exporta menos soja, sino que los principales derivados que se venden son harinas y aceites. Del total de 4.362.073 toneladas de aceites exportadas hasta septiembre, 3.233.559 toneladas corresponden a soja. Lo mismo en subproductos, donde la venta de pellets de soja, con 18.639.750 de toneladas, representa el 87 por ciento del total exportado (21.506.816 toneladas).

Es por ello que se requiere contar con un segmentación de la actividad para evitar que los cambios aduaneros encarezcan el costo interno y solo beneficie la transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados. No hacerlo obligará a volver a tener que ceder a las presiones financieras que ejercen estos grupos del poder real.