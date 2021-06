Carne: pese al anuncio, la Sociedad Rural no descarta medidas de fuerza

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el presidente de la SRA consideró que no se trató de un acuerdo, sino una decisión unilateral del gobierno.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, se refirió al anuncio realizado el martes sobre los acuerdo de la carnes y descartó que haya habido consenso al afirmar que se trato de "una decisión del Gobierno", a la vez que no descartó medidas de fuerza: "No coincidimos porque somos defensores del libre comercio".



En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el dirigente agrario dijo: "El negocio ganadero del primer semestre de 2020 fue muy malo. A fines de 2020 comenzó a repuntar. No soy quien para decir qué es caro y barato. Lo que está flaco es el bolsillo de los argentinos y eso se siente, no solo en la carne".

Asimismo, Pino destacó: "Ayer le dijimos al Presidente que lo que podemos aportar que es más y mayor volumen de producción para que los precios se liberan".

"Los productores de carne sabemos que somos buenos haciendo lo que hacemos y podemos producir más carne en tiempos más cortos. Ayer el Presidente nos propuso que integremos una mesa de trabajo". En ese sentido, afirmó: "Nos vamos a sentar a partir de hoy a planificar un plan ganadero para aumentar la producción. Aceptamos la invitación del Gobierno para la mesa de aumentar la producción".

"No descarto que no haya medidas de fuerza. Esto genera en nosotros mucho enojo. No escuché los precios que dio el Gobierno. Soy productor ganadero en campos alquilados y me dedico también a matarife".

Lista de cortes a precios bajos

Según lo informado, se extiende a todos los días de la semana las ofertas de cortes a precios accesibles y los precios son hasta 45% más bajos que los valores actuales.