Alberto confirmó ampliación de swap con China de u$s 3000 millones

El Presidente aseguró que el lunes recibió la confirmación del gobierno Chino de que han accedido a nuestro pedido de ampliación y uso del swap.

El presidente Alberto Fernández confirmó este martes que se llegó a un acuerdo para ampliar el swap de moneda (intercambio) con China, por el equivalente a 3000 millones de dólares, que permitirán fortalecer el stock de reservas y profundizar la relación comercial con el gigante asiático. "Puedo anunciarles hoy (martes), que ayer he recibido la confirmación del gobierno Chino de que han accedido a nuestro pedido de ampliación y uso del swap en función de lo expresado en la declaración conjunta que firmáramos en mi visita oficial", aseguró el primer mandatario durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de 2022 en el Congreso.

El tema se venía discutiendo hace varias semanas. "China siempre nos ha apoyado en los momentos difíciles, y confiamos en que pronto tendremos la autorización técnica correspondiente. Con ello también fortaleceremos la estabilidad cambiaria", aseguró el jefe de Estado. No es un monto menor, teniendo en cuenta que el comercio con China es deficitario en unos 7000 millones de dólares. Estos fondos, en la medida en que se vayan fortaleciendo la relación comercial, irán a parar a las reservas, quedando como saldo sin utilizar el dólar.

El último informe de la Cámara Argentina de Comercio revela que Argentina tuvo, en 2021, un déficit comercial con China de 7365 millones de dólares. El objetivo del Banco Central es que una parte de ese déficit se pague con yuanes.

"Invito al pueblo argentino y a las fuerzas políticas a mirar hacia adelante, sin olvidar el pasado. Somos un ejemplo ante el mundo de cómo construir Verdad, Justicia y Memoria sobre una tragedia histórica sin detenernos y mirando hacia el futuro. También ahora podemos hacerlo", sostuvo el Presidente. El objetivo del Banco Central es poder profundizar los pagos de importaciones y los repagos de inversiones chinas en esa moneda, para descomprimir la cuenta de dólares.

El mandatario criticó que se utilizara el endeudamiento externo de manera discrecional para sumar reservas, aunque luego terminara financiando la fuga de capitales.

"El Congreso Nacional no autorizó ese endeudamiento ni fue consultado respecto de las obligaciones que el Estado Nacional asumía al tiempo de tomar la deuda. El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable", señaló el Presidente.