Salarios formales estancados: los informales crecieron más en el primer trimestre

El salario real de los trabajadores privados cayó entre enero y marzo más que el de los informales, revirtiendo momentáneamente la tendencia de largo plazo.

El salario real de los trabajadores formales privados se estancó en el último año. Tanto fue así que el primer trimestre del 2023 dejó una situación muy particular: los salarios registrados del sector privado crecieron por debajo de los salarios informales. En cambio, solo los trabajadores públicos le ganaron a la inflación interanual.

Concretamente, los asalariados formales del sector privado tuvieron un incremento del 104,0% en sus ingresos entre marzo de 2022 y marzo de 2023, según consignó el Indec en el índice de salarios que dio a conocer el último miércoles. De este modo, quedaron 0,3 puntos porcentuales por debajo de la inflación interanual, que fue del 104,3%. Un virtual estancamiento.

Para los trabajadores informales fue mucho peor. Con un aumento interanual de un 81% en sus salarios, terminaron perdiendo 23 puntos contra la inflación. Desde marzo de 2022, solo los trabajadores públicos le ganaron a la suba de precios de la economía, gracias a un aumento salarial del 111%, 7 puntos por encima de la inflación general.

El crecimiento de los salarios informales

Pero en el primer trimestre de 2023 la situación fue diferente. Entre enero y marzo de este año, la inflación acumulada fue del 21,7%. El único sector que quedó por encima fue, nuevamente, el de los trabajadores públicos, cuyo incremento salarial fue de un 25,5%.

Lo más llamativo, de todos modos, fue que se invirtieron las posiciones de formales privados e informales. Mientras que los informales percibieron una suba del 21,2% (o una baja real de 0,5 p.p.), los formales privados vieron un crecimiento salarial todavía menor, de solo un 20,6% (equivalente a un baja real de 0,9 p.p.).

En otras palabras, el estancamiento del salario real en los privados registrados, frente a la aceleración de la inflación que llegó en marzo a 7,7%, llevó a la inédita situación de que los informales crecieran levemente más.

Esto se debe sobre todo al índice de enero, cuando el sector privado, en un mes de poca actividad por motivos estacionales, solo vio un crecimiento salarial del 4,6% (1,4 p.p. menos que la inflación), mientras que el salario informal creció 6,9% (0,9 p.p. por sobre la inflación). Al contrario, en marzo los privados formales crecieron 7,9% y le ganaron a la inflación por dos décimas, mientras que los informales crecieron solo 6,1% y perdieron por 1,6 puntos.

Por qué perdieron los trabajadores formales en el primer trimestre

¿Por qué ocurrió esto? "La realidad es que los informales estuvieron corrigiendo parte de la caída que dejó el 2022, de 15% real", detalló a El Destape la economista de la consultora LCG Florencia Iragui.

Iragui explicó que lo que influyó principalmente en la suba real que los no registrados percibieron en el verano fueron los "aumentos pactados por la UOCRA, que tracciona a los informales del rubro de la construcción, el cual tiene una incidencia importante en el índice".

Al contrario, "los privados no tuvieron aumentos (en el primer trimestre) porque no se abrieron la mayoría de las paritarias aún, por lo que los únicos que aumentaron los sueldos fueron el sector público con el incremento de marzo", agregó la economista. Por ello, sería esperable que los privados formales retomen su tendencia superior a la de los informales en el segundo trimestre, cuando comienza a cerrarse la primera etapa de la mayoría de las negociaciones colectivas.

De todos modos, esto no modifica la tendencia a un plazo mayor. Como observa Luis Campos, director del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, "en el mediano/largo plazo se ve muy claramente cómo los asalariados registrados, tanto públicos como privados, se están defendiendo como pueden de la inflación (y en niveles salariales muy bajos... lo están haciendo bastante bien), mientras que los no registrados están en un declive que por ahora no se detuvo".