Cuánto dinero hay que ganar para ser de clase media en CABA

Ingresos: qué se necesita para ser de clase media

Una familia que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesita ingresos mensuales superiores a $2.128.461 para ser considerada de clase media, según el último informe difundido por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba), correspondiente a diciembre de 2025.

El estudio toma como referencia un hogar tipo integrado por dos adultos de 35 años, ambos con empleo y vivienda propia, y dos hijos de 9 y 6 años. A partir de ese perfil, el organismo porteño establece los distintos umbrales que delimitan la situación social de los hogares en función del costo de vida específico de la Ciudad.

Cuánto tengo que ganar para ser de clase media

Las líneas de ingresos en CABA

De acuerdo con el informe oficial, para ese hogar tipo:

El límite de indigencia , definido por la Canasta Básica Alimentaria (CBA) , se ubicó en $726.569 .

La línea de pobreza, determinada por la Canasta Básica Total (CBT), alcanzó los $1.346.876.

Los hogares cuyos ingresos no llegan a cubrir la CBA son considerados indigentes, mientras que aquellos que superan la CBA pero no alcanzan la CBT se clasifican como pobres no indigentes.

Por encima de la línea de pobreza aparece el grupo denominado no pobre vulnerable, con ingresos que se ubican entre la CBT y la Canasta Total (CT), que para diciembre se fijó en $1.702.770. Según la metodología del Idecba, el sector medio frágil incluye a los hogares con ingresos que van desde la CT hasta 1,25 veces ese valor, es decir, hasta $2.128.461,90. A partir de ese monto comienza formalmente la clase media, que abarca a quienes perciben ingresos mensuales desde $2.128.461,91 y hasta cuatro veces la CT, lo que equivale a $6.811.078,11. Por encima de ese rango se ubican los sectores acomodados.

El organismo estadístico porteño utiliza una metodología vigente desde 2008, que busca reflejar la capacidad real de los hogares para acceder a bienes y servicios acordes al nivel de vida en la Ciudad. Las canastas y umbrales se actualizan de manera mensual para captar los efectos de la inflación y los cambios en los precios relativos.

Clase media: cuánto se tiene que ganar

La mitad de los porteños es de clase media

Los últimos datos disponibles indican que, durante el tercer trimestre de 2025, cerca del 50% de la población de CABA pertenecía a la clase media. En términos concretos, este segmento representa el 51,4% de los hogares y el 49% de las personas, lo que equivale a unos 707.000 hogares y más de 1,5 millones de habitantes.

Si bien el peso de la clase media mostró una recuperación en comparación con el año anterior, todavía se mantiene por debajo de los niveles de 2017, cuando alcanzaba al 55,2% de los hogares. En paralelo, los sectores acomodados crecieron con mayor fuerza y ya concentran más del 16% de los hogares porteños. En ese contexto, el informe del Idecba permite dimensionar con precisión cuánto hay que ganar hoy en la Ciudad de Buenos Aires para ser considerado de clase media, en una economía donde el costo de vida continúa marcando fuertes diferencias respecto del resto del país.